Tin mới nhất bóng đá sáng 3/10: Amorim thừa nhận MU thiếu những "gã điên"

Amorim thừa nhận MU thiếu những “gã điên”

Trong cuộc trò chuyện với cựu tiền vệ Owen Hargreaves trên TNT Sports, HLV Ruben Amorim đã thẳng thắn chia sẻ về điều mà ông cảm thấy đội bóng của mình còn thiếu: “Chúng tôi có nhiều cầu thủ đã ở MU nhiều năm, nhưng vẫn gặp khó khăn, điều đó luôn khiến bạn phải suy nghĩ. Không chỉ là vấn đề thủ lĩnh, chúng tôi cần những người lãnh đạo, nhưng đôi khi tôi nghĩ rằng chúng tôi đang thiếu những gã điên một chút, anh hiểu chứ?

HLV Amorim vẫn đang chịu sức ép ngày càng lớn ở MU

Kiểu cầu thủ như Cunha chẳng hạn. Cậu ấy là người rất tích cực, không quan tâm bạn là ai, chỉ cần có bóng là dám đi bóng, dám thử. Dù có lúc thất vọng, bạn vẫn cảm nhận được cậu ấy muốn quả bóng, muốn làm điều gì đó. Chúng tôi đang thiếu những cầu thủ như thế. Chúng tôi cần quên đi quá khứ. Đôi khi bạn cần một gã điên, kiểu người chẳng bận tâm dù cả thế giới đang sụp đổ xung quanh. Không chỉ là các thủ lĩnh, mà là những cá tính nổi loạn”.

Deschamps ca ngợi Mbappe có “đôi chân rực lửa”

HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp khẳng định Kylian Mbappe sở hữu khả năng toàn diện hiếm có và có thể thích nghi linh hoạt với nhiều hệ thống chiến thuật, dù vị trí trung phong vẫn là nơi anh phát huy tối đa sức mạnh.

Trong buổi công bố danh sách tuyển Pháp, HLV Deschamps chia sẻ: “Mbappe là trung phong thực thụ. Tùy vào hệ thống mà cậu ấy có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Với chúng tôi, Mbappe được tự do như hầu hết các tiền đạo. Ở trung tâm, cậu ấy ít bị ràng buộc hơn về mặt phòng ngự. Cậu ấy có đôi chân rực lửa, tự tin và tư duy rất nhạy bén. Cậu ấy sở hữu sức mạnh và tốc độ phi thường, đó là nơi Mbappe tạo ra sự khác biệt lớn nhất”.

Alisson nghỉ thi đấu sáu tuần, lỡ loạt đại chiến của Liverpool

Theo thông tin độc quyền từ The Athletic, thủ môn Alisson nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tuần sau khi dính chấn thương trong trận Liverpool thua Galatasaray ở Champions League vừa qua. Kết quả chụp chiếu mới nhất xác nhận thủ thành người Brazil đã bị rách cơ gân kheo. Dự kiến, Alisson sẽ phải làm bạn với phòng y tế ít nhất cho đến sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 11.

Điều này đồng nghĩa với việc thủ môn số 1 của Liverpool sẽ vắng mặt trong hàng loạt trận đấu quan trọng sắp tới, bao gồm các cuộc đại chiến với Chelsea, MU, Real Madrid và Man City. Trong thời gian Alisson vắng mặt, tân binh Giorgi Mamardashvili nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội bắt chính trong khung gỗ của “Lữ đoàn đỏ”.

HLV Glasner nhận cảnh báo về khả năng dẫn dắt MU

Huyền thoại Arsenal Paul Merson đã lên tiếng khuyên HLV Oliver Glasner của Crystal Palace nên thận trọng với khả năng tiếp quản “chiếc ghế nóng” tại MU, đồng thời khẳng định chiến lược gia người Áo “không phải mẫu huấn luyện viên phù hợp” cho đội bóng đang khủng hoảng này.

Trên Sky Sports, Merson nhận định: “Glasner đã làm điều phi thường tại Crystal Palace. Thật khó tin với những gì ông ấy đạt được, một công việc tuyệt vời. Ông ấy là HLV xuất sắc, luôn giữ được sự cân bằng cảm xúc. Rất ấn tượng. Ông ấy xây dựng tập thể ổn định, nơi mọi cầu thủ đều hiểu rõ vai trò của mình. Glasner có trong tay những con người phù hợp với hệ thống thi đấu, điều vô cùng quan trọng.

Giả sử Amorim đang dẫn dắt Crystal Palace, ông ấy cũng có thể thành công vì họ có sẵn những cầu thủ phù hợp để đá với ba trung vệ. Nhưng MU thì không. Và đó là lý do tôi lo ngại nếu Glasner đến Old Trafford. Ông ấy là người trung thành với sơ đồ ba hậu vệ, một hệ thống không phù hợp với đội hình hiện tại của MU. Glasner không phải lựa chọn tốt cho MU. Tất nhiên, tôi tin ông ấy có thể thích nghi, và đã chứng minh khả năng quản lý cầu thủ rất tốt. Nhưng về mặt chiến thuật, hệ thống ấy hoàn toàn không hợp với MU. Amorim là ví dụ rõ ràng nhất”.

Con trai Zidane được triệu tập lên tuyển Algeria

Luca Zidane, con trai của huyền thoại Zinedine Zidane, vừa được triệu tập vào đội tuyển Algeria để chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi gặp Somalia và Uganda. Thủ môn 27 tuổi là một trong ba người gác đền được HLV Vladimir Petkovic điền tên vào danh sách 26 cầu thủ của “Bầy Cáo sa mạc”.

Sinh ra tại thành phố Aix En Provence (miền Nam nước Pháp), Luca Zidane từng khoác áo các đội trẻ của Pháp nhưng mới đây đã quyết định chuyển quốc tịch thi đấu sang Algeria. Luca là con trai thứ hai trong bốn người con trai của Zidane, tất cả đều trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid. Hiện anh đang thi đấu cho Granada, CLB thuộc giải hạng Nhì Tây Ban Nha.