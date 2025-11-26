World Cup 2026 bốc thăm theo kiểu tennis Wimbledon: ĐT Anh & các ông lớn hưởng lợi

Thể thức bốc thăm World Cup thay đổi

FIFA sẽ chính thức áp dụng lễ bốc thăm kiểu Wimbledon (giải Grand Slam danh giá trong môn tennis) khi xác định có hạt giống cố định cho vòng chung kết World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada. Đây là thay đổi mang lại lợi thế cực lớn cho ĐT Anh trong hành trình tìm kiếm chức vô địch sau 60 năm dài đằng đẵng chờ đợi.

Theo thể thức mới, 4 đội dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA, hiện là Tây Ban Nha (hạng 1), Argentina (hạng 2), Pháp (hạng 3) và Anh (hạng 4) sẽ được xếp làm hạt giống số 1 ở 4 nhánh khác nhau và chỉ có thể gặp nhau từ bán kết trở đi, với điều kiên họ nhất bảng ở mỗi bảng.

ĐT Anh có nhiều hy vọng ở World Cup 2026

2 đội đang đứng đầu bảng xếp hạng FIFA là Tây Ban Nha và Argentina sẽ được phân vào 2 nhánh đối diện nhau ở vòng đấu loại trực tiếp. Điều này nhằm đảm bảo 2 đội bóng này sẽ không chạm trán trước trận chung kết. Quy định tương tự áp dụng cho đội xếp thứ 3 và 4 trên bảng xếp hạng FIFA là Pháp và Anh.

Để vào chung kết World Cup 2026, Anh gần như chắc chắn phải đánh bại Tây Ban Nha hoặc Argentina ở bán kết. Trước đó, họ có thể gặp Bồ Đào Nha, Đức, Brazil hoặc Hà Lan ở tứ kết.

ĐT Anh có thể xác định sớm lịch trình ở vòng bảng World Cup 2026

Nhờ được xếp vào nhóm hạt giống cao nhất cùng 9 đội mạnh nhất thế giới và 3 nước đồng chủ nhà (Mỹ, Mexico, Canada), Anh được đảm bảo nằm ở nhánh tương đối “dễ thở” so với các kịch bản trước đây.

Lễ bốc thăm chính thức diễn ra ngày 5/12/2025 tại Washington D.C (Hoa Kỳ). FIFA đã buộc phải điều chỉnh kế hoạch ban đầu sau khi chạy mô phỏng AI. Thay vì bắt buộc để 12 đội tuyển châu Âu vào 12 bảng khác nhau, giờ đây các đội ở nhóm hạt giống số 2 là Croatia, Thụy Sĩ, Áo và các đội ở nhóm hạt giống số 3 là Scotland, Na Uy có thể rơi vào cùng bảng với Anh, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Pháp hoặc Bỉ.

Với tình hình như vậy, ĐT Anh hoàn toàn có thể gặp một trong các đối thủ “khó nhằn” như Croatia, Thụy Sĩ, Áo, Scotland hoặc Na Uy của Haaland ở vòng bảng World Cup. Nhưng "Tam sư" chỉ gặp một đội duy nhất trong nhóm kể trên.

FIFA quy định mỗi bảng sẽ có 1 đội thuộc 1 nhóm hạt giống, ngoài ra mỗi bảng có không quá 1 đội đến từ cùng khu vực, trong khi khu vực châu Âu được ưu tiên có tối đa 2 đội mỗi bảng ở World Cup bởi lục địa già góp mặt đến 16 đội ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Về phần Scotland, họ giảm nguy cơ rơi vào bảng “tử thần” với Brazil hay Argentina, nhưng lại tăng khả năng đối đầu Tây Ban Nha hoặc Pháp.

Thể thức này chỉ hoạt động hoàn hảo nếu Tây Ban Nha, Argentina, Pháp và Anh nhất bảng. Bất kỳ cú sốc nào ở vòng bảng cũng sẽ khiến nhánh knock-out trở nên mất cân bằng.

Dù vậy, quyết định này giúp HLV Thomas Tuchel và ban huấn luyện ĐT Anh lập kế hoạch chiến thuật cực kỳ chi tiết ngay từ bây giờ. Họ sẽ biết trước gần như chính xác đối thủ tiềm năng ở từng vòng knock-out.

Hiện đã có 42 đội đoạt vé đến World Cup 2026. 6 suất còn lại là cuộc cạnh tranh của vòng play-off ở châu Âu và play-off liên lục địa. Các đội cuối cùng đoạt vé thông qua vòng play-off sẽ xếp ở nhóm hạt giống số 4.