Ronaldo phá nhiều kỷ lục World Cup đáng kinh ngạc

Selecao châu Âu đã chính thức giành vé đến giải đấu lớn nhất hành tinh sau chiến thắng vang dội 9-1 trước Armenia trên sân Do Dragao, Porto vào rạng sáng 16-11 và mở ra con đường để Ronaldo hướng đến kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp.

Ở trận đấu giúp Bồ Đào Nha đoạt vé, CR7 không góp mặt vì án treo giò sau chiếc thẻ đỏ trong thất bại 0-2 trước Ireland ở lượt trận trước. Dù vậy, trong cả chiến dịch vòng loại World Cup 2026, tiền đạo 40 tuổi vẫn đóng góp đáng kể. Anh thi đấu năm trận, ghi năm bàn thắng và góp phần quan trọng vào ba chiến thắng của đội tuyển. Những con số này cho thấy Ronaldo, dù đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp, vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn cực kỳ ấn tượng.

Nếu tiếp tục góp mặt trên tuyển vào năm 2026, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tham dự sáu kỳ World Cup. Kể từ lần đầu xuất hiện tại Đức năm 2006, CR7 đã hiện diện liên tiếp ở các giải đấu năm 2010, 2014, 2018 và 2022.

CR7 không từ bỏ giấc mơ chinh phục các đỉnh cao bóng đá thế giới. Ảnh: EPA.

Không chỉ vậy, anh còn có cơ hội xác lập một kỷ lục khác: trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất của Bồ Đào Nha từng ra sân tại World Cup, khi sẽ 41 tuổi vào thời điểm giải đấu diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico. Kỷ lục này hiện thuộc về trung vệ Pepe, người mới 39 tuổi khi thi đấu tại World Cup 2022 ở Qatar.

Ronaldo không phải là ngôi sao duy nhất có khả năng chinh phục cột mốc sáu kỳ World Cup. Đối thủ vĩ đại nhất trong sự nghiệp của CR7, chân sút Lionel Messi cũng đứng trước cơ hội tương tự. Argentina đã sớm giành vé đến World Cup 2026, đồng nghĩa Messi hoàn toàn có thể góp mặt lần thứ sáu nếu anh đồng ý tiếp tục thi đấu cho Albiceleste.

Tuy nhiên, không giống Ronaldo, người luôn thể hiện mong muốn kéo dài sự nghiệp quốc tế, Messi vẫn để ngỏ khả năng tham dự, cho biết anh cần thêm thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng.

Hai ngôi sao của Bồ Đào Nha và Argentina có nhiều khả năng tiếp tục góp mặt ở vòng chung kết World Cup vào năm sau. Ảnh: EPA.

Nếu cả hai cùng xuất hiện tại World Cup 2026, đó cũng là lần thứ sáu họ hiện diện song song ở sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới, một kỷ niệm đầy ý nghĩa cho cuộc cạnh tranh kéo dài gần hai thập kỷ. Tuy nhiên, nếu Messi quyết định dừng lại, Ronaldo sẽ độc chiếm kỷ lục cầu thủ đầu tiên và duy nhất góp mặt ở sáu kỳ World Cup.

Sự so sánh giữa Ronaldo và Messi ở thời điểm này càng trở nên thú vị. Messi, mặc dù đã 38 tuổi vẫn chơi bóng ở trình độ rất cao và dẫn dắt Inter Miami cũng như đội tuyển Argentina. Tuy nhiên, lối chơi của anh không đòi hỏi thể lực cường độ cao như Ronaldo. Trong khi đó, CR7 người sẽ bước sang tuổi 41 vào mùa hè 2026 vẫn duy trì thể trạng mạnh mẽ và hiệu suất ghi bàn đáng nể tại Al Nassr. Điều này cho thấy quyết tâm cống hiến của Ronaldo vẫn chưa hề suy giảm.

Bất kể Messi có cùng thi đấu hay không, việc Ronaldo tiến gần đến kỳ World Cup thứ sáu cho thấy rõ ràng sức bền, sự chuyên nghiệp và tinh thần chiến đấu hiếm có. Nếu anh góp mặt, đó chắc chắn là một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất tại World Cup 2026.