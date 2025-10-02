Tin mới nhất bóng đá sáng 2/10: Mainoo có thể tái hợp Hojlund & McTominay ở Napoli

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Villarreal vs Juventus 02/10/25 - Trực tiếp
Logo Villarreal - VIL Villarreal
1
Logo Juventus - JUV Juventus
0
Napoli vs Sporting CP 02/10/25 - Trực tiếp
Logo Napoli - NAP Napoli
1
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
0
Barcelona vs PSG 02/10/25 - Trực tiếp
Logo Barcelona - BAR Barcelona
1
Logo PSG - PSG PSG
1
Borussia Dortmund vs Athletic Club 02/10/25 - Trực tiếp
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
1
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
0
Bayer Leverkusen vs PSV 02/10/25 - Trực tiếp
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
0
Logo PSV - PSV PSV
0
Monaco vs Manchester City 02/10/25 - Trực tiếp
Logo Monaco - ASM Monaco
1
Logo Manchester City - MCI Manchester City
1
Arsenal vs Olympiakos Piraeus 02/10/25 - Trực tiếp
Logo Arsenal - ARS Arsenal
1
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
0
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 2/10: Mainoo có thể tái hợp Hojlund & McTominay ở Napoli

Sự kiện: Điểm tin bóng đá
Tiền vệ Kobbie Mainoo có thể rời MU ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026 với bến đỗ tiềm năng là Napoli.

Mainoo có thể tái hợp Hojlund & McTominay ở Napoli

Vào kỳ chuyển nhượng hè 2025, Mainoo được Napoli liên hệ nhưng anh không thể sang với đội bóng này. Anh phải ở lại sân Old Trafford trong bối cảnh không được HLV Amorim trọng dụng. 

Mainoo không phải là nhân tố được HLV Amorim ưu ái

Mainoo không phải là nhân tố được HLV Amorim ưu ái

Theo tờ Daily Mail, Mainoo có thể cân nhắc chuyển đến Napoli, nơi anh sẽ tái hợp với đồng đội cũ Rasmus Hojlund và Scott McTominay, hoặc gia nhập hai gã khổng lồ La Liga là Real Madrid và Atletico Madrid vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026. 

Ronaldo được coi như nhân tố quan trọng nhất ở World Cup 2026

Cristiano Ronaldo được cựu danh thủ Gilberto Silva đánh giá sẽ là “nhân tố quan trọng” cho ĐT Bồ Đào Nha tại World Cup 2026, bất kể anh thi đấu có nhiều hay không: "Ronaldo là một cỗ máy với tinh thần hiếm có. Dù không còn tốc độ như trước, Ronaldo đã chuyển mình thành một số 9 xuất sắc, ghi bàn liên tục. Sự lãnh đạo của cậu ấy rất quan trọng, truyền cảm hứng và thúc đẩy đồng đội vượt qua giới hạn".

Allison vắng mặt ở trận gặp Chelsea

Thủ môn Alisson Becker sẽ bỏ lỡ chuyến làm khách của Liverpool đến sân Chelsea, nâng tổng số trận vắng mặt vì chấn thương lên 56 trận kể từ khi gia nhập CLB. Liverpool và Alisson đang hy vọng chấn thương này không quá nghiêm trọng, nhất là khi anh đã vắng mặt hơn 10 trận ở hai mùa giải liên tiếp. May mắn thay, Liverpool có Giorgi Mamardashvili sẵn sàng thay thế.

Barcelona đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với De Jong

Nhà báo Carlos Monfort của tờ SPORT đưa tin Barcelona đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Frenkie De Jong thêm 3 năm nữa, cụ thể đến năm 2029. Quyết định này được đưa ra sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng, trong đó người đại diện của cầu thủ liên tục liên lạc với giám đốc thể thao của Barcelona là Deco.

Malaysia chờ FIFA phán quyết cuối tuần này, sẵn sàng kiện lên Tòa án Trọng tài thể thao

Sau khi đổ lỗi cho Indonesia, báo chí Malaysia chuyển sang đổ lỗi của Liên đoàn bóng đá Việt Nam vì báo cáo sai phạm lên LĐBĐ thế giới.

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

02/10/2025 00:49 AM (GMT+7)
