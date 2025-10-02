Tin mới nhất bóng đá sáng 2/10: Mainoo có thể tái hợp Hojlund & McTominay ở Napoli

Mainoo có thể tái hợp Hojlund & McTominay ở Napoli

Vào kỳ chuyển nhượng hè 2025, Mainoo được Napoli liên hệ nhưng anh không thể sang với đội bóng này. Anh phải ở lại sân Old Trafford trong bối cảnh không được HLV Amorim trọng dụng.

Mainoo không phải là nhân tố được HLV Amorim ưu ái

Theo tờ Daily Mail, Mainoo có thể cân nhắc chuyển đến Napoli, nơi anh sẽ tái hợp với đồng đội cũ Rasmus Hojlund và Scott McTominay, hoặc gia nhập hai gã khổng lồ La Liga là Real Madrid và Atletico Madrid vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026.

Ronaldo được coi như nhân tố quan trọng nhất ở World Cup 2026

Cristiano Ronaldo được cựu danh thủ Gilberto Silva đánh giá sẽ là “nhân tố quan trọng” cho ĐT Bồ Đào Nha tại World Cup 2026, bất kể anh thi đấu có nhiều hay không: "Ronaldo là một cỗ máy với tinh thần hiếm có. Dù không còn tốc độ như trước, Ronaldo đã chuyển mình thành một số 9 xuất sắc, ghi bàn liên tục. Sự lãnh đạo của cậu ấy rất quan trọng, truyền cảm hứng và thúc đẩy đồng đội vượt qua giới hạn".

Allison vắng mặt ở trận gặp Chelsea

Thủ môn Alisson Becker sẽ bỏ lỡ chuyến làm khách của Liverpool đến sân Chelsea, nâng tổng số trận vắng mặt vì chấn thương lên 56 trận kể từ khi gia nhập CLB. Liverpool và Alisson đang hy vọng chấn thương này không quá nghiêm trọng, nhất là khi anh đã vắng mặt hơn 10 trận ở hai mùa giải liên tiếp. May mắn thay, Liverpool có Giorgi Mamardashvili sẵn sàng thay thế.

Barcelona đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với De Jong

Nhà báo Carlos Monfort của tờ SPORT đưa tin Barcelona đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Frenkie De Jong thêm 3 năm nữa, cụ thể đến năm 2029. Quyết định này được đưa ra sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng, trong đó người đại diện của cầu thủ liên tục liên lạc với giám đốc thể thao của Barcelona là Deco.