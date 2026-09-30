Tin mới nhất bóng đá sáng 30/9: ĐT Argentina tạm "treo" áo số 10 trước trận chia tay Messi

ĐT Argentina tạm "treo" áo số 10 trước trận chia tay Messi

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) quyết định không trao áo số 10 cho bất kỳ cầu thủ nào trong các đợt tập trung quốc tế tháng 9 và tháng 10/2026. Đây được xem là sự tri ân dành cho Lionel Messi trước trận đấu chia tay đội tuyển Argentina dự kiến diễn ra vào tháng 10.

Messi chuẩn bị tham dự trận chia tay ĐT Argentina

Cụ thể, Argentina sẽ để trống chiếc áo số 10 trong các trận giao hữu quốc tế sắp tới gặp Bolivia (30/9) và Burkina Faso (3/10). AFA dự kiến chỉ xem xét người kế nhiệm chiếc áo số 10 sau khi Messi chính thức kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Theo quy định của FIFA, các giải đấu lớn thường yêu cầu đội tuyển sử dụng hệ thống số áo liên tiếp. Tuy nhiên, những quy định linh hoạt hơn đối với các trận giao hữu cho phép AFA thực hiện việc để trống số 10 trong giai đoạn này. Trận đấu chia tay Messi được lên kế hoạch vào ngày 6/10/2026, khi Argentina gặp Benin tại sân Estadio Monumental, sân nhà của River Plate. Đây sẽ là lần thứ 208 Messi khoác áo đội tuyển quê nhà.

AS Roma từ chối cho 2 sao Argentina về tri ân Messi

Mới đây, AS Roma đã chính thức từ chối yêu cầu trở lại Argentina của Paulo Dybala và Nahuel Molina để xem trận Messi trong chia tay đội tuyển quê nhà. Theo đó, bộ đôi ngôi sao đều phải ở lại trung tâm huấn luyện Trigoria trong suốt kỳ nghỉ quốc tế.

Roma giải thích, quyết định này không phải là sự coi thường Messi, mà là biện pháp cần thiết để đảm bảo các cầu thủ luôn đủ thể lực cho những trận đấu khắc nghiệt ở Serie A.

Chủ tịch PSG "đặt cửa" 3 cầu thủ con cưng đoạt Quả bóng vàng

Trả lời truyền thông sau cuộc họp của đại hội đồng Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG tự tin khẳng định 3 ngôi sao thuộc biên chế nhà vô địch Champions League đủ khả năng đoạt Quả bóng vàng:

"Rõ ràng là tôi muốn 1 trong 3 cầu thủ của mình giành được giải thưởng này: Dembele, Kvaratskhelia, hoặc Fabian Ruiz, người cũng xứng đáng, mặc dù các bạn biết rằng tôi hiểu rõ Kylian Mbappe và cậu ấy là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới".