SAO triệu đô đạp xe 419km xuyên rừng dự giải đua xe F1, chạm trán rắn hổ mang & trăn dữ

Thay vì đi máy bay, ngôi sao F1 Valtteri Bottas đã gây sốc khi quyết định đạp xe địa hình suốt 419km từ Malaysia sang Singapore để kịp tham dự chặng đua Grand Prix cuối tuần này.

Valtteri Bottas đối mặt rắn hổ mang và trăn lớn trước thềm F1 Singapore

Hành trình điên rồ xuyên biên giới

Sau chặng đua tại Sepang (Malaysia) vào cuối tuần trước, tay đua 37 tuổi người Phần Lan của đội Cadillac đã quyết định thực hiện một hành trình off-road có một không hai. Gom trọn 419km đường mòn, sỏi đá và rừng rậm hoang dã, Bottas cùng vị hôn thê Tiffany Cromwell (vận động viên xe đạp chuyên nghiệp) đã tự mình đạp xe sang Singapore để kịp lịch trình truyền thông trước giải đấu vào thứ Năm (8/10).

Kinh hoàng chạm trán thú dữ giữa rừng đêm

Ngay khi đặt chân đến nơi an toàn vào thứ Tư (7/10), cựu ngôi sao đội Mercedes đã tiết lộ những trải nghiệm giáp mặt tử thần đầy kinh hãi trong rừng đêm Malaysia.

"Tôi đã đối mặt với một con rắn hổ mang và một con trăn lớn đang bò ngang qua lối đi ngay trước mặt mình", Bottas bàng hoàng kể lại. Chưa dừng lại ở đó, anh còn phải liều mình điều khiển xe nhảy qua một con kỳ đà khổng lồ ở khoảng cách cận kề, bị chó hoang truy đuổi và bị kẹt sau một đàn bò trên lối đi nhỏ.

Đáng sợ hơn cả thú dữ chính là không gian u uất của rừng sâu ban đêm. Tay lái triệu đô thừa nhận những âm thanh kỳ quái khiến tâm trí anh liên tục bị thao túng bởi nỗi sợ hãi về những hiểm họa ẩn nấp, nhưng anh buộc phải gạt đi để tiếp tục đạp mạnh lao về phía trước.

Bottas chinh phục 419km đường rừng

Bứt tốc ngoạn mục về đích

Để hoàn thành chuyến đi đúng hạn, cặp đôi đã thực hiện lịch trình vô cùng khắc nghiệt. Trong ngày thứ Hai (5/10), họ nuốt trọn 161,91km đường sỏi trong gần 6 giờ đồng hồ. Ngày thứ Ba (6/10), cả hai tiếp tục bứt tốc thêm 161km trước khi cán đích thành công vào thứ Tư (7/10). Thậm chí, Bottas còn hài hước tự vẽ một chiếc "chứng chỉ hoàn thành hành trình" đăng lên Instagram để ăn mừng.

Dù đang trải qua mùa giải 2026 đầy bết bát trong màu áo Cadillac khi chưa giành được điểm số nào sau 16 chặng đua, Bottas vẫn chứng minh tinh thần thép và ngọn lửa đam mê của mình chưa bao giờ tắt. Thử thách thể lực điên rồ này hứa hẹn sẽ là cú hích tinh thần lớn cho anh tại chặng Singapore Grand Prix (9-11/10).