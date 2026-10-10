Trực tiếp bóng đá MU - Tottenham: Đại chiến giải cứu "ghế nóng" (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình 10/10/26 - Trực tiếp
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
1
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
1
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa 10/10/26 - Trực tiếp
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
1
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
2
Arsenal vs Leeds United 10/10/26 - Trực tiếp
Logo Arsenal - ARS Arsenal
0
Logo Leeds United - LEE Leeds United
0
Genoa vs Fiorentina
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Mainz 05 vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Chelsea vs Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Ipswich Town vs Fulham
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Manchester United vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Barcelona vs Getafe
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Frosinone
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Frosinone - FRO Frosinone
-
Monaco vs Toulouse
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris Saint-Germain vs Le Mans
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Le Mans - LEM Le Mans
-
Real Madrid vs Villarreal
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs Bắc Ninh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Hull City vs Everton
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Manchester City
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Coventry City vs Newcastle United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Sabah vs Slavia Praha
Logo Sabah - SAB Sabah
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Lens vs Sporting CP
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Arsenal vs Lille
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Galatasaray vs Barcelona
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Inter Milan vs Club Brugge
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Atlético de Madrid vs Manchester United
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Viking vs Bayern Munich
Logo Viking - VIK Viking
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Villarreal vs Napoli
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
LASK vs Liverpool
Logo LASK - ASK LASK
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Roma vs Real Madrid
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Bodø / Glimt vs Borussia Dortmund
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Betis vs Porto
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Porto - POR Porto
-
AZ vs Hapoel Be'er Sheva
Logo AZ - AZ AZ
-
Logo Hapoel Be&#39;er Sheva - HBS Hapoel Be'er Sheva
-
Lech Poznań vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Lech Poznań - LPO Lech Poznań
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Olympique Lyonnais vs Crystal Palace
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Salzburg vs Milan
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Olympique Marseille vs Olympiakos Piraeus
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Celta de Vigo vs Juventus
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Benfica vs Celtic
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-

Trực tiếp bóng đá MU - Tottenham: Đại chiến giải cứu "ghế nóng" (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Manchester United Premier League 2026-27 Trực tiếp bóng đá hôm nay

(23h30, 10/10, vòng 6) MU và Tottenham đều khởi đầu mùa giải đáng thất vọng, khiến sức ép đè nặng lên hai HLV. Cuộc đối đầu tại Old Trafford trở thành cơ hội để đôi bên tìm lại chiến thắng.

   

Premier League | 23h30, 10/10 | Old Trafford

MU
Trực tiếp bóng đá MU - Tottenham: Đại chiến giải cứu "ghế nóng" (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá MU - Tottenham: Đại chiến giải cứu "ghế nóng" (Ngoại hạng Anh) - 1
Tottenham
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá MU - Tottenham: Đại chiến giải cứu "ghế nóng" (Ngoại hạng Anh) - 1
Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Mainoo, Tielemans, Mbeumo, Fernandes, Rashford, Cunha
Trực tiếp bóng đá MU - Tottenham: Đại chiến giải cứu "ghế nóng" (Ngoại hạng Anh) - 1
Antonín Kinský, Archie Gray, Van Hecke, Van De Ven, Udogie, Bentancur, Sandro Tonali, Savinho, Marmoush, Kudus, Solanke

MU: Áp lực đè nặng lên Carrick

Manchester United trải qua khởi đầu 5 trận tệ nhất tại giải VĐQG kể từ mùa 1989/90, khi mới giành được 5 điểm. Đáng chú ý, "Quỷ đỏ" đã tung ra 113 cú sút, nhiều nhất giải đấu trước vòng đấu này, nhưng hiệu quả vẫn chưa tương xứng với số cơ hội tạo ra.

HLV Michael Carrick đang chịu sức ép sau chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường quốc nội, gồm 2 trận hòa và 2 thất bại. Cả hai trận thua đều diễn ra tại Old Trafford, nơi MU từng thắng 10 trong 11 trận trước đó dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân này.

Nếu tiếp tục thất bại, Man Utd sẽ lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024 để thua 3 trận sân nhà liên tiếp. Bởi vậy, cuộc tiếp đón Tottenham mang ý nghĩa quan trọng với thầy trò Carrick trong nỗ lực chặn đà sa sút.

Tottenham: Nguy cơ nối dài chuỗi trận thất vọng

Tottenham cũng đang đối mặt với tình cảnh đáng lo ngại khi đứng cuối BXH sau 5 vòng đầu tiên, với 2 trận hòa và 3 thất bại. Sau hai mùa giải liên tiếp cán đích ở vị trí thứ 17, niềm tin của người hâm mộ Spurs tiếp tục bị thử thách bởi màn khởi đầu kém cỏi.

Trong năm 2026, Tottenham mới giành được 18 điểm tại Ngoại hạng Anh, ít hơn bất kỳ đội bóng nào góp mặt liên tục ở giải đấu trong giai đoạn này. Họ còn đứng trước nguy cơ lần thứ tư trong lịch sử không thắng ở cả 6 trận mở màn một mùa giải tại giải VĐQG.

HLV Roberto De Zerbi có cơ hội trở thành nhà cầm quân thứ năm trong lịch sử Premier League thắng cả hai chuyến làm khách đầu tiên trên sân MU. Đáng chú ý, 3 trong 4 chiến thắng gần nhất của Tottenham tại giải đấu đều diễn ra trên sân khách, mang đến điểm tựa cho đội bóng thành London trước chuyến hành quân tới Old Trafford.

8

Liverpool - Man City 11.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man City
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 11/10
Thể lệ
Carrick tìm đường thoát vòng xoáy sa thải ở MU, có cơ sở xoay chuyển tình thế
Carrick tìm đường thoát vòng xoáy sa thải ở MU, có cơ sở xoay chuyển tình thế

Niềm tin của HLV Michael Carrick đang bị thử thách bởi màn khởi đầu khó khăn ở mùa giải mới, khiến áp lực ngày càng đè nặng lên HLV trưởng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/10/2026 16:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN