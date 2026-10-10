Trực tiếp bóng đá MU - Tottenham: Đại chiến giải cứu "ghế nóng" (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 23h30, 10/10 | Old Trafford MU 0 - 0 Tottenham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: MU vs Tottenham Tottenham Điểm Lammens Dalot Maguire Martinez Shaw Mainoo Tielemans Mbeumo Fernandes Rashford Cunha Điểm Antonín Kinský Archie Gray Van Hecke Van De Ven Udogie Bentancur Sandro Tonali Savinho Marmoush Kudus Solanke Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận MU MU Tottenham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Mainoo, Tielemans, Mbeumo, Fernandes, Rashford, Cunha Antonín Kinský, Archie Gray, Van Hecke, Van De Ven, Udogie, Bentancur, Sandro Tonali, Savinho, Marmoush, Kudus, Solanke

MU: Áp lực đè nặng lên Carrick

Manchester United trải qua khởi đầu 5 trận tệ nhất tại giải VĐQG kể từ mùa 1989/90, khi mới giành được 5 điểm. Đáng chú ý, "Quỷ đỏ" đã tung ra 113 cú sút, nhiều nhất giải đấu trước vòng đấu này, nhưng hiệu quả vẫn chưa tương xứng với số cơ hội tạo ra.

HLV Michael Carrick đang chịu sức ép sau chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường quốc nội, gồm 2 trận hòa và 2 thất bại. Cả hai trận thua đều diễn ra tại Old Trafford, nơi MU từng thắng 10 trong 11 trận trước đó dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân này.

Nếu tiếp tục thất bại, Man Utd sẽ lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024 để thua 3 trận sân nhà liên tiếp. Bởi vậy, cuộc tiếp đón Tottenham mang ý nghĩa quan trọng với thầy trò Carrick trong nỗ lực chặn đà sa sút.

Tottenham: Nguy cơ nối dài chuỗi trận thất vọng

Tottenham cũng đang đối mặt với tình cảnh đáng lo ngại khi đứng cuối BXH sau 5 vòng đầu tiên, với 2 trận hòa và 3 thất bại. Sau hai mùa giải liên tiếp cán đích ở vị trí thứ 17, niềm tin của người hâm mộ Spurs tiếp tục bị thử thách bởi màn khởi đầu kém cỏi.

Trong năm 2026, Tottenham mới giành được 18 điểm tại Ngoại hạng Anh, ít hơn bất kỳ đội bóng nào góp mặt liên tục ở giải đấu trong giai đoạn này. Họ còn đứng trước nguy cơ lần thứ tư trong lịch sử không thắng ở cả 6 trận mở màn một mùa giải tại giải VĐQG.

HLV Roberto De Zerbi có cơ hội trở thành nhà cầm quân thứ năm trong lịch sử Premier League thắng cả hai chuyến làm khách đầu tiên trên sân MU. Đáng chú ý, 3 trong 4 chiến thắng gần nhất của Tottenham tại giải đấu đều diễn ra trên sân khách, mang đến điểm tựa cho đội bóng thành London trước chuyến hành quân tới Old Trafford.