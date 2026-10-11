Tin mới nhất bóng đá sáng 11/10: De Zerbi nói ông ôm hôn Bentancur sau thẻ đỏ

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sông Lam Nghệ An vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs Bắc Ninh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Hull City vs Everton
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Manchester City
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Coventry City vs Newcastle United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Lens vs Sporting CP
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Sabah vs Slavia Praha
Logo Sabah - SAB Sabah
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Galatasaray vs Barcelona
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Villarreal vs Napoli
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Viking vs Bayern Munich
Logo Viking - VIK Viking
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Atlético de Madrid vs Manchester United
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Inter Milan vs Club Brugge
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Arsenal vs Lille
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Lille - LIL Lille
-
LASK vs Liverpool
Logo LASK - ASK LASK
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Real Betis vs Porto
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Porto - POR Porto
-
Roma vs Real Madrid
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Bodø / Glimt vs Borussia Dortmund
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
AZ vs Hapoel Be'er Sheva
Logo AZ - AZ AZ
-
Logo Hapoel Be&#39;er Sheva - HBS Hapoel Be'er Sheva
-
Lech Poznań vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Lech Poznań - LPO Lech Poznań
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Olympique Lyonnais vs Crystal Palace
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Salzburg vs Milan
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Olympique Marseille vs Olympiakos Piraeus
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Celta de Vigo vs Juventus
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Benfica vs Celtic
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 11/10: De Zerbi nói ông ôm hôn Bentancur sau thẻ đỏ

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

HLV De Zerbi cho biết ông không trách Bentancur sau tấm thẻ đỏ của anh trước MU dù khiến Tottenham chỉ còn 10 người.

De Zerbi nói ông ôm hôn Bentancur sau thẻ đỏ

Tottenham với 10 người vẫn cầm hòa được MU và sau trận HLV Roberto De Zerbi nói ông không phản ứng tiêu cực với tấm thẻ đỏ của Rodrigo Bentancur. Ông nói: “Tôi thích tình huống đó, và tôi đã ôm hôn cậu ấy trong phòng thay đồ”.

Bentancur bị thê đỏ trong trận hòa 1-1 của Tottenham trước MU

Bentancur bị thê đỏ trong trận hòa 1-1 của Tottenham trước MU

Henderson tiết lộ anh bàn ăn mừng đá phạt với Palmer

Chelsea đại thắng 5-1 trước Bournemouth với bàn cuối cùng là một cú sút phạt của Jordan Henderson. Tiền vệ kỳ cựu này sau trận cho biết lúc đứng trước bóng, anh với Cole Palmer thực ra đang bàn xem ăn mừng bàn thắng như thế nào: “Chúng tôi đã tập đá phạt trên sân tập và tôi cũng ghi được đôi bàn. Chính Cole tự tin vào việc tôi ghi bàn hơn là bản thân tôi, nên cậu ấy hỏi tôi xem chúng ta nên ăn mừng ở góc sân nào”.

Allegri tiết lộ Hojlund không giành đá penalty với De Bruyne

Napoli dù thắng Frosinone 3-0 nhưng khi họ chưa mở tỷ số, Rasmus Hojlund dã tự ý lên đá 1 quả penalty để rồi bị thủ môn đỡ được, mặc dù anh không phải người được chỉ định sút 11m. May cho Napoli và Hojlund là thủ môn của Frosinone đã rời vạch cầu môn nên quả 11m được thực hiện lại, và Kevin De Bruyne đã mở tỷ số.

Sau trận, HLV Max Allegri của Napoli cho biết đã không có sự tranh giành nào: “Tôi đã hỏi Hojlund thì cậu ấy xin lỗi vì quả penalty nhưng chính De Bruyne đã cho cậu ấy đá. Tôi đã phải nói ngay với cậu ta rằng đáng lẽ cậu phải trả lại quả penalty đó cho Kevin ngay lúc đó”.

Carragher chỉ trích Rio Ferdinand & Piers Morgan

Jamie Carragher mới đây đã lên tiếng chỉ trích những Piers Morgan và Rio Ferdinand như những kẻ chỉ giỏi “vuốt đuôi” Cristiano Ronaldo để duy trì sự nghiệp truyền thông bóng đá. Carragher nói: “Có những người nghĩ rằng sẽ là rất tốt nếu duy trì mối quan hệ tốt với những người vẫn đang tham gia cuộc chơi, thay vì đưa ra ý kiến thẳng thắn. Anh có thể quen biết người trong cuộc nhưng có những điều từ họ mà anh không thể bào chữa được”.

8

Liverpool - Man City 11.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man City
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 11/10
Thể lệ
Tin mới nhất bóng đá tối 10/10: Man City "đi đêm" với NHA trước khi bị phán quyết có tội
Tin mới nhất bóng đá tối 10/10: Man City "đi đêm" với NHA trước khi bị phán quyết có tội

Bản tin bóng đá cập nhật chiều 10/10: Man City từng có cuộc đàm phán bí mật với ban tổ chức Ngoại hạng Anh nhưng không thể đi đến thỏa thuận chung.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/10/2026 04:55 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN