Tin mới nhất bóng đá sáng 11/10: De Zerbi nói ông ôm hôn Bentancur sau thẻ đỏ

De Zerbi nói ông ôm hôn Bentancur sau thẻ đỏ

Tottenham với 10 người vẫn cầm hòa được MU và sau trận HLV Roberto De Zerbi nói ông không phản ứng tiêu cực với tấm thẻ đỏ của Rodrigo Bentancur. Ông nói: “Tôi thích tình huống đó, và tôi đã ôm hôn cậu ấy trong phòng thay đồ”.

Bentancur bị thê đỏ trong trận hòa 1-1 của Tottenham trước MU

Henderson tiết lộ anh bàn ăn mừng đá phạt với Palmer

Chelsea đại thắng 5-1 trước Bournemouth với bàn cuối cùng là một cú sút phạt của Jordan Henderson. Tiền vệ kỳ cựu này sau trận cho biết lúc đứng trước bóng, anh với Cole Palmer thực ra đang bàn xem ăn mừng bàn thắng như thế nào: “Chúng tôi đã tập đá phạt trên sân tập và tôi cũng ghi được đôi bàn. Chính Cole tự tin vào việc tôi ghi bàn hơn là bản thân tôi, nên cậu ấy hỏi tôi xem chúng ta nên ăn mừng ở góc sân nào”.

Allegri tiết lộ Hojlund không giành đá penalty với De Bruyne

Napoli dù thắng Frosinone 3-0 nhưng khi họ chưa mở tỷ số, Rasmus Hojlund dã tự ý lên đá 1 quả penalty để rồi bị thủ môn đỡ được, mặc dù anh không phải người được chỉ định sút 11m. May cho Napoli và Hojlund là thủ môn của Frosinone đã rời vạch cầu môn nên quả 11m được thực hiện lại, và Kevin De Bruyne đã mở tỷ số.

Sau trận, HLV Max Allegri của Napoli cho biết đã không có sự tranh giành nào: “Tôi đã hỏi Hojlund thì cậu ấy xin lỗi vì quả penalty nhưng chính De Bruyne đã cho cậu ấy đá. Tôi đã phải nói ngay với cậu ta rằng đáng lẽ cậu phải trả lại quả penalty đó cho Kevin ngay lúc đó”.

Carragher chỉ trích Rio Ferdinand & Piers Morgan

Jamie Carragher mới đây đã lên tiếng chỉ trích những Piers Morgan và Rio Ferdinand như những kẻ chỉ giỏi “vuốt đuôi” Cristiano Ronaldo để duy trì sự nghiệp truyền thông bóng đá. Carragher nói: “Có những người nghĩ rằng sẽ là rất tốt nếu duy trì mối quan hệ tốt với những người vẫn đang tham gia cuộc chơi, thay vì đưa ra ý kiến thẳng thắn. Anh có thể quen biết người trong cuộc nhưng có những điều từ họ mà anh không thể bào chữa được”.