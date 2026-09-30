"Messi Thái" thân thiện sau đại chiến, có cử chỉ thân mật cùng HLV Kim Sang Sik
"Messi Thái" Chanathip có những cử chỉ thân thiện với các cầu thủ Việt Nam và HLV Kim Sang Sik sau trận.
Sau khi kết thúc trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, "Messi Thái" Chanathip Songkrasin đã sang chào hỏi thân mật với các cầu thủ Việt Nam như Hoàng Đức
Chanathip cùng tân binh của ĐT Việt Nam, Lee Williams Minh Hoàng
Hai Long cũng nhiệt tình chào hỏi với Chanathip
Sự bé nhỏ của Chanathip đối lập với thể hình cao lớn của Lê Giang Patrik
Đình Bắc cũng được Chanathip chào hỏi
HLV Kim Sang Sik cũng vào sân bắt tay và động viên các học trò
Lê Giang Patrik đã có trận hay những vẫn phải vào lưới nhặt bóng 2 lần
HLV Kim Sang Sik động viên tài năng trẻ Ngô Đăng Khoa
Sau đó, Chanathip gửi lời tri ân người hâm mộ Thái Lan trên khán đài
"Messi Thái" cũng có cử chỉ thân mật với HLV Kim Sang Sik
Các cầu thủ Việt Nam cùng HLV Kim Sang Sik gửi lời cảm ơn và chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ có mặt tại sân
ĐT Việt Nam không có được kết quả thuận lợi khi đối đầu Thái Lan ở bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/09/2026 23:08 PM (GMT+7)