"Messi Thái" thân thiện sau đại chiến, có cử chỉ thân mật cùng HLV Kim Sang Sik

Sau khi kết thúc trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, "Messi Thái" Chanathip Songkrasin đã sang chào hỏi thân mật với các cầu thủ Việt Nam như Hoàng Đức

Chanathip cùng tân binh của ĐT Việt Nam, Lee Williams Minh Hoàng

Hai Long cũng nhiệt tình chào hỏi với Chanathip

Sự bé nhỏ của Chanathip đối lập với thể hình cao lớn của Lê Giang Patrik

Đình Bắc cũng được Chanathip chào hỏi

HLV Kim Sang Sik cũng vào sân bắt tay và động viên các học trò

Lê Giang Patrik đã có trận hay những vẫn phải vào lưới nhặt bóng 2 lần

HLV Kim Sang Sik động viên tài năng trẻ Ngô Đăng Khoa

Sau đó, Chanathip gửi lời tri ân người hâm mộ Thái Lan trên khán đài

"Messi Thái" cũng có cử chỉ thân mật với HLV Kim Sang Sik

Các cầu thủ Việt Nam cùng HLV Kim Sang Sik gửi lời cảm ơn và chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ có mặt tại sân