Man City chính thức bị kết tội vi phạm tài chính Ngoại hạng Anh, đối mặt nguy cơ xuống hạng

Hội đồng độc lập kết luận Man City vi phạm nghiêm trọng

Trên trang chủ, ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã đăng một thông báo dài xác nhận, Man City đã chính thức bị xác định có lỗi trong tất cả các cáo buộc liên quan đến những vi phạm nghiêm trọng đối với các quy định tài chính của giải đấu. Những vi phạm này diễn ra trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2018, thời kỳ Man City giành 8 danh hiệu lớn.

Theo Ngoại hạng Anh, hội đồng độc lập đã xem xét vụ việc và kết luận Man City có những sai phạm liên quan đến việc báo cáo tình hình tài chính của CLB. Các tài khoản được cho là đã không phản ánh chính xác thực trạng tài chính, đồng thời thông tin về tình hình tài chính bị che giấu với kiểm toán viên và các cơ quan quản lý bóng đá.

Ngoại hạng Anh cho biết các giao dịch thương mại của Man City với một số đối tác tài trợ được thực hiện thông qua những “hợp đồng giả tạo”, tức các hợp đồng không phản ánh đúng thỏa thuận thực tế giữa các bên.

Theo kết luận của hội đồng, những thỏa thuận này được sử dụng nhằm làm tăng doanh thu và giảm chi phí được ghi nhận trên sổ sách của CLB.

Khoảng 900 triệu bảng bị cho là đã được làm sai lệch

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong kết luận là Ngoại hạng Anh cho rằng Man City đã làm sai lệch bức tranh tài chính của CLB với tổng giá trị khoảng 900 triệu bảng.

Theo Ngoại hạng Anh, một số hợp đồng tài trợ nằm trong một cơ chế cấp vốn được che giấu. Các công ty tài trợ chỉ phải thanh toán một phần giá trị tài trợ, trong khi phần còn lại được Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), đơn vị sở hữu Man City, chi trả.

Hội đồng cũng phát hiện những thỏa thuận khác mà Ngoại hạng Anh mô tả là “giả tạo”, được ADUG tài trợ, qua đó giúp Man City ghi nhận mức chi phí hoạt động thấp hơn thực tế.

Ngoài ra, một thỏa thuận vòng tròn với Fordham, đơn vị mua quyền hình ảnh của các cầu thủ Man City, cũng được cho là có nguồn tiền từ ADUG.

Ngoại hạng Anh cho rằng việc tăng doanh thu và giảm chi phí khoảng 900 triệu bảng đã giúp Man City tìm cách đáp ứng các quy định về giới hạn chi tiêu. Nếu tình hình tài chính được báo cáo chính xác, CLB sẽ vi phạm các giới hạn chi tiêu của Ngoại hạng Anh và UEFA với mức độ rất lớn.

Ngoại hạng Anh nói Man City cản trở quá trình điều tra

Hội đồng độc lập cũng kết luận Man City có nhiều vi phạm liên quan đến nghĩa vụ hợp tác và thiện chí với Ngoại hạng Anh.

Theo Ngoại hạng Anh, CLB đã không hỗ trợ đầy đủ cuộc điều tra kéo dài 4 năm. Cuộc điều tra được khởi động sau khi một số email của CLB bị hacker thu thập và xuất hiện.

Ngoại hạng Anh cho biết Man City đã “có những nỗ lực có hệ thống nhằm ngăn chặn và gây cản trở cuộc điều tra của Ngoại hạng Anh”.

Richard Masters, Giám đốc điều hành Ngoại hạng Anh, nói:

“Kết luận cốt lõi xác lập những sự việc đã xảy ra tại Manchester City trong giai đoạn này. Kết luận chỉ ra cách CLB vi phạm có hệ thống các quy định của Ngoại hạng Anh trong gần một thập kỷ.

Kết luận này cũng chứng minh cơ sở cho quyết định của Ngoại hạng Anh trong việc theo đuổi vụ việc chống lại Manchester City. Mặc dù quá trình này cho đến nay vừa kéo dài vừa khó khăn, giải đấu vẫn quyết tâm để các sự việc được xác lập một cách độc lập.

Đây là trách nhiệm quan trọng của Ngoại hạng Anh nhằm bảo đảm các quy định, vốn được chính các CLB thông qua, được tuân thủ để bảo vệ tính toàn vẹn của giải đấu. Điều quan trọng hàng đầu là giải đấu phải duy trì tính cạnh tranh và công bằng cho tất cả các CLB và người hâm mộ. Chúng tôi đặc biệt nghiêm túc với vai trò này.”

Mức phạt vẫn chưa được quyết định

Richard Masters cho biết vụ việc là một trong những quy trình kỷ luật quan trọng nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, kết luận được công bố mới chỉ xác định các hành vi vi phạm, còn mức xử phạt vẫn chưa được quyết định.

Ông nói:

“Vụ việc kỷ luật này và quyết định này là những vụ việc quan trọng nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Vẫn còn những nội dung của vụ việc cần được quyết định, trong đó quan trọng nhất là hình thức xử phạt sẽ được áp dụng đối với những vi phạm này.

Giờ đây khi đã có quyết định của Ủy ban, chúng tôi cam kết nhanh chóng hoàn tất các phần còn lại của quy trình, nhằm mang lại sự chắc chắn cho giải đấu, các CLB và người hâm mộ.”

Việc mức phạt chưa được xác định đồng nghĩa những hình thức xử lý nghiêm khắc, trong đó có khả năng bị trừ điểm hoặc xuống hạng, vẫn chưa được quyết định trong quy trình này.

Man City bác bỏ cáo buộc và tuyên bố sẽ kháng cáo

Sau khi Ngoại hạng Anh công bố bản Core Decision, Manchester City ra tuyên bố cho biết CLB “bất ngờ và thất vọng” trước quan điểm của hội đồng.

Man City khẳng định: “CLB vô tội trước những cáo buộc của Ngoại hạng Anh và tồn tại một khối lượng bằng chứng toàn diện, không thể bác bỏ để ủng hộ tất cả lập trường của CLB liên quan đến vụ việc này. Vì vậy, CLB sẽ kiên quyết và khi cần thiết sẽ chủ động sử dụng tất cả các cơ chế pháp lý và quản lý phù hợp.”

CLB cũng cho biết quá trình xử lý của Ngoại hạng Anh vẫn chưa kết thúc và nhiều nội dung quan trọng vẫn đang được giải quyết: “Manchester City FC giờ đây sẽ theo đuổi các cơ hội kháng cáo được mở ra cho CLB, trên cơ sở cho rằng bản ý kiến này chứa đựng những sai sót nghiêm trọng về pháp luật, nguyên tắc và sự việc, đồng thời không đủ cơ sở để được duy trì.”

Man City khẳng định CLB đã tuân thủ quy trình trong 8 năm và cho rằng mình có quyền kỳ vọng Ngoại hạng Anh hoạt động như một cơ quan quản lý độc lập, công bằng và không chịu ảnh hưởng từ các bên.

CLB kết luận: “CLB rõ ràng bị hạn chế trong việc đưa ra thêm bình luận cho đến khi tất cả các thủ tục tiếp theo hoàn tất.”

Như vậy, vụ việc hiện vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Ngoại hạng Anh đã có kết luận về các hành vi bị cáo buộc, trong khi Man City phủ nhận các cáo buộc và tuyên bố sẽ sử dụng các cơ chế kháng cáo. Mức xử phạt cuối cùng sẽ được quyết định trong giai đoạn tiếp theo của quy trình.