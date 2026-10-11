Viên cảnh sát có thần lực "dời non lấp biển": 1 ngón tay nâng 2 tạ, gánh 18 người trên lưng

Lịch sử thế giới từng ghi nhận không ít những lực sĩ sở hữu cơ bắp cuồn cuộn, nhưng để được tôn vinh là người đàn ông mạnh nhất mọi thời đại với những kỷ lục vượt qua giới hạn sinh học thì chỉ có một. Đó chính là Louis Cyr (1863 - 1912), quái kiệt người Canada gốc Pháp. Từ một viên cảnh sát tuần tra bình dị, ông đã bước ra ánh sáng và khiến cả nhân loại ngả mũ kính phục trước những chiến tích quái lực tưởng chừng chỉ xuất hiện trong thần thoại.

Cyr nổi tiếng với những màn phô diễn sức mạnh phi thường, biến ông thành huyền thoại lực sĩ thế kỷ XIX

Khởi đầu từ cảnh sát tuần tra kẹp nách hai tên cướp

Sinh ra tại Quebec, Canada, Louis Cyr ngay từ thủa thiếu niên đã bộc lộ những chỉ số thể hình và sức mạnh hoàn toàn dị biệt. Khi trưởng thành, dù chỉ sở hữu chiều cao khá khiêm tốn là 1m74, nhưng ông lại nặng tới 131kg, vòng ngực nở rộng 137cm và bắp tay khổng lồ lên tới 55cm. Cơ thể của ông vững chãi như một khối thạch anh di động.

Trước khi trở thành một ngôi sao biểu diễn toàn cầu, Louis Cyr từng có thời gian cống hiến trong lực lượng cảnh sát tại Montreal. Chính môi trường này đã trở thành bệ phóng cho giai thoại thực chiến đầu tiên của ông.

Trong một lần đi tuần đêm, Louis Cyr bắt gặp hai tên tội phạm đang hung hãn ẩu đả và chống trả người thi hành công vụ. Không cần đến bạt tai hay dùi cui, gã cảnh sát hộ pháp lao vào tóm gọn cả hai, kẹp chặt mỗi tên vào một bên nách rồi thản nhiên đi bộ áp giải về đồn trước sự kinh ngạc của những người chứng kiến. Giai thoại về "gã cảnh sát gọng kìm" bắt đầu lan truyền khắp các ngõ ngách, báo hiệu một huyền thoại sức mạnh sắp sửa bước ra ánh sáng.

1 ngón tay nhấc bổng 2 tạ và bẻ gãy sức kéo của 4 con ngựa chiến

Nhận ra giới hạn của bản thân không chỉ dừng lại ở những con phố tuần tra, Louis Cyr quyết định giã từ ngành cảnh sát để gia nhập các gánh xiếc sức mạnh và bắt đầu hành trình chinh phục những kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Một trong những màn biểu diễn kinh điển nhất, trực tiếp minh chứng cho hệ thống gân xương cốt thép của ông, chính là bài thi nâng tạ bằng một ngón tay. Louis Cyr chỉ sử dụng duy nhất một ngón tay bẻ cong, móc vào một thớt tạ đúc đặc nặng tới 242kg (gần 2 tạ rưỡi) và nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất một cách nhẹ nhàng. Đây là mức tạ mà ngay cả các lực sĩ thể hình hiện đại ngày nay khi dùng cả hai tay cũng phải chật vật mới có thể hoàn thành.

Chưa dừng lại ở đó, Cyr tiếp tục thách thức giới hạn vật lý bằng màn chế ngự mã lực đầy nghẹt thở. Ông đứng trên bục cao, hai tay giữ chặt hai sợi xích lớn kết nối với bốn con ngựa trưởng thành chia đều sang hai hướng. Khi người quản ngựa quất roi thúc, bốn thăng cơ ra sức phi nước đại về hai phía ngược nhau để kéo xé cơ thể ông. Nhưng Louis Cyr vẫn đứng vững như bàn thạch, cơ bắp căng cứng kìm hãm hoàn toàn sức kéo của bầy ngựa chiến trong tiếng hò reo vang dội của hàng ngàn khán giả.

Cyr tạo ra nhiều kỷ lục sức mạnh kinh điển

Đỉnh cao thần lực gánh 18 người trên lưng

Kỷ lục điên rồ và đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Louis Cyr được thiết lập vào năm 1895. Trước sự chứng kiến của các trọng tài và công chúng, ông cúi khom người đặt một chiếc bục gỗ khổng lồ lên lưng. Lần lượt từng người đàn ông trưởng thành bước lên bục cho đến khi quân số chạm mốc 18 người.

Với tổng trọng lượng lên tới 1.967 kg (gần 2 tấn) đè nặng lên các đốt sống, Louis Cyr gồng cứng cơ lõi, từ từ đứng thẳng dậy, nhấc bổng chiếc bục gỗ chứa 18 con người khỏi mặt đất trong vài giây. Khoảnh khắc ấy đã chính thức đóng đinh tên tuổi của ông vào ngôi đền huyền thoại, một kỷ lục tuyệt đối tồn tại suốt hơn một thế kỷ qua mà khoa học thể thao thời bấy giờ lẫn hiện đại đều coi là một phép màu sinh học.

Sức mạnh của Louis Cyr không đến từ những múi cơ phình to để làm cảnh, mà đến từ mật độ xương đặc quánh và hệ thống dây chằng, gân cốt lõi dẻo dai như dây cáp.

Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng vào năm 1912 vì căn bệnh viêm thận mạn tính, ông vẫn giữ nguyên danh hiệu "Người đàn ông khỏe nhất lịch sử" mà không một ai có thể lật đổ. Giai thoại về gã cảnh sát có thần lực dời non lấp bể vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho bất kỳ ai muốn khám phá và phá vỡ những giới hạn tột cùng của cơ thể con người.