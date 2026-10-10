Trực tiếp bóng đá Arsenal - Leeds United: "Pháo thủ" coi chừng (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 18h30, 10/10 | SVĐ Emirates Arsenal 0 - 0 Leeds United (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Arsenal vs Leeds United Leeds United Điểm Raya Timber Konsa Gabriel Calafiori Rice Lewis Skelly Saka Odegaard Eze Gyokeres Điểm Trafford Justin Muharemovic Elvedi Bogle Tanaka Ampadu Stach Gudmundsson Okafor Calvert Lewin Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Arsenal Arsenal Leeds United Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Lewis Skelly, Saka, Odegaard, Eze, Gyokeres Trafford, Justin, Muharemovic, Elvedi, Bogle, Tanaka, Ampadu, Stach, Gudmundsson, Okafor, Calvert Lewin

Arsenal đã phải nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Brighton tại sân Amex hôm 19/9, qua đó chấm dứt chuỗi khởi đầu toàn thắng trên mọi đấu trường theo cách đầy thất vọng. Tuy nhiên, nỗi thất vọng nhanh chóng được thay thế bằng niềm vui khi quãng nghỉ dài của FIFA Days khép lại. Arsenal xác nhận HLV Mikel Arteta đã ký hợp đồng dài hạn mới, tiếp tục mối lương duyên giữa đội bóng và nhà cầm quân sở hữu tỷ lệ chiến thắng cao nhất lịch sử Arsenal, ở mức 61%.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã dẫn dắt Arsenal giành chiến thắng trong cả 5 trận sân nhà gần nhất tại Premier League. Trong chuỗi trận này, “Pháo thủ” chỉ để thủng lưới 1 lần và ghi tới 10 bàn. Lần gần nhất Arsenal không thể ghi bàn trong một trận sân nhà tại giải đấu cao nhất nước Anh là ngày 9/1, trước Liverpool.

Trước khi mùa giải khởi tranh, kịch bản một trong hai đội Arsenal hoặc Leeds United vẫn bất bại trước cuộc đối đầu giữa hai đội tại vòng 6 là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Dù vậy, không nhiều người dự đoán Leeds United vẫn duy trì được thành tích ấn tượng này khi hành quân đến Emirates.

Đoàn quân của HLV Daniel Farke đã làm được điều mà Arsenal không thể là giành điểm trước Brighton. Bên cạnh đó, Leeds United còn đánh bại Nottingham Forest và Newcastle, đồng thời chia điểm với hai đại diện thành London là Brentford và Crystal Palace.

Sau 5 vòng đấu, Leeds United giành 9 điểm trên tổng số 15 điểm tối đa, qua đó đứng thứ năm trên bảng xếp hạng. Đoàn quân của HLV Farke cũng sở hữu thành tích phòng ngự tốt nhất Premier League khi mới để thủng lưới 3 bàn, ngang bằng Everton và tốt hơn Arsenal, đội đã nhận 4 bàn thua.