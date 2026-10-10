Tin mới nhất bóng đá sáng 10/10: Alonso đáp trả Tuchel vì chỉ trích Palmer

Alonso đáp trả Tuchel vì chỉ trích Palmer

HLV Xabi Alonso đã lên tiếng về những phát biểu của HLV Thomas Tuchel, người cho rằng Cole Palmer vắng mặt quá nhiều trong các đợt tập trung ĐT Anh. Palmer không hội quân cùng “Tam sư” trong đợt tập trung kéo dài ba tuần gần đây mà ở lại trung tâm huấn luyện Cobham của Chelsea để hồi phục.

HLV Alonso đã lên tiếng bảo vệ Palmer

Khi được hỏi liệu những chỉ trích về mức độ cam kết của Palmer với ĐT Anh có thiếu công bằng hay không, Alonso đã lên tiếng bảo vệ cậu học trò. Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định: “Cậu ấy luôn tận tâm, nhưng cần đạt thể trạng tốt nhất để thi đấu. Khi hoàn toàn khỏe mạnh, cậu ấy sẽ tận hưởng những phút thi đấu của mình. Chúng tôi cần cậu ấy ở thời điểm đó, cả CLB lẫn ĐTQG. Cậu ấy đã tập luyện trong tuần qua và cảm thấy tốt hơn. Chúng tôi không muốn thúc ép bởi vẫn còn đủ thời gian”.

Flick tin Yamal sẽ thống trị bóng đá thế giới

HLV Hansi Flick dự đoán Lamine Yamal sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong tương lai. Chiến lược gia người Đức nhấn mạnh: “Yamal mới 19 tuổi, chúng ta không được quên điều đó. Theo tôi, số phút thi đấu của cậu ấy là hợp lý. Hy vọng cậu ấy sẽ duy trì được phong độ này. Cậu ấy yêu bóng đá và khi có được sự tự tin, cậu ấy thật phi thường. Cậu ấy sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.

Kompany hết lời ca ngợi Olise

HLV Vincent Kompany đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Michael Olise sau màn khởi đầu mùa giải ấn tượng của cầu thủ chạy cánh người Pháp. Chiến lược gia người Bỉ nói: “Cậu ấy đã đạt đẳng cấp thế giới chưa ư? Rồi, chắc chắn là như vậy. Không có gì phải nghi ngờ. Một cầu thủ sở hữu tài năng như Olise sớm muộn cũng sẽ trở thành một trong những người giỏi nhất. Điều đó không chỉ đến từ tài năng, mà còn nhờ tâm lý thi đấu và sự chú ý đến từng chi tiết của cậu ấy”.

Enrique lên tiếng bảo vệ Kvaratskhelia

HLV Luis Enrique đã lên tiếng giảm nhẹ những lo ngại về phong độ của Khvicha Kvaratskhelia sau khởi đầu mùa giải chậm chạp. Tuyển thủ Georgia từng ghi bàn giúp PSG đánh bại Aston Villa để giành Siêu cúp châu Âu, nhưng kể từ đó, anh vẫn chưa thể tìm lại cảm giác lập công.

Enrique phát biểu: “Kvara là một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Cậu ấy đã chứng minh điều đó ở những thời điểm quan trọng. Tôi rất vui khi có cậu ấy trong đội hình, nhưng cậu ấy không phải một cỗ máy mà là con người. Việc có những giai đoạn thi đấu tốt và cả những thời điểm không như ý là điều bình thường. Không có gì đáng lo ngại”.

Thổ Nhĩ Kỳ sa thải Montella

Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) chính thức thông báo sa thải HLV Vincenzo Montella sau khi đội tuyển này để thua cả 4 trận đầu tiên tại Nations League.

Trong đợt tập trung ĐTQG tháng 9 và tháng 10, Montella không có sự phục vụ của 3 cầu thủ được xem là quan trọng bậc nhất Thổ Nhĩ Kỳ, gồm đội trưởng Hakan Calhanoglu, ngôi sao Kenan Yildiz của Juventus và tài năng trẻ Arda Guler thuộc biên chế Real Madrid. Dù vậy, những tổn thất về lực lượng không đủ để giúp chiến lược gia người Italia giữ được chiếc ghế HLV trưởng.