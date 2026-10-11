Mỹ nhân bóng chuyền cao 1m94 nổi bật với khả năng uốn dẻo phi thường

Gây chú ý bởi chiều cao 1m94, Tatiana Shchukina còn khiến mạng xã hội trầm trồ với khả năng uốn dẻo đặc biệt. Những video ghi lại cảnh nữ VĐV Nga dễ dàng ngả người ra sau, tạo góc uốn ấn tượng đang thu hút sự quan tâm lớn.

Tatiana Shchukina gây sốt với khả năng uốn dẻo ấn tượng

Màn uốn dẻo gây “bão” mạng xã hội

Shchukina là một VĐV bóng chuyền chuyên nghiệp người Nga. Cô sở hữu chiều cao 1m94, vóc dáng nổi bật cùng nền tảng thể chất phù hợp với môn thể thao đòi hỏi sức mạnh và khả năng bật nhảy.

Thế nhưng, điều khiến Shchukina được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội thời gian gần đây lại không nằm ở những pha tấn công hay chắn bóng.

Trong các video được chia sẻ, nữ VĐV gây bất ngờ khi thực hiện những động tác uốn người rất sâu. Với đôi chân dài và khả năng kiểm soát cơ thể tốt, cô có thể ngả người ra phía sau với biên độ lớn, tạo nên hình ảnh khiến nhiều người liên tưởng đến những cảnh quay trong bộ phim Matrix.

Sự tương phản giữa chiều cao gần 2 m và khả năng uốn dẻo khiến những màn trình diễn của Shchukina càng trở nên đặc biệt.

Không chỉ nổi tiếng nhờ ngoại hình

Đằng sau những video gây sốt, Shchukina là một VĐV sở hữu bảng thành tích đáng chú ý.

Nữ tay đập người Nga từng giành HCĐ thế giới, HCB CEV Cup cùng nhiều danh hiệu tại các giải đấu cấp CLB ở Nga, trong đó có siêu cúp và cúp quốc gia.

Chiều cao 1m94 cũng giúp cô trở thành một trong những nhân tố đáng chú ý trên sân. Sải tay dài cùng khả năng bật nhảy mang đến lợi thế lớn trong những tình huống chắn bóng và tấn công.

Cuộc sống thú vị của “chân dài” bóng chuyền

Ngoài sân đấu, Shchukina còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Thay vì xây dựng hình ảnh quá nghiêm túc của một VĐV chuyên nghiệp, cô khá thoải mái khi đăng tải các video mang màu sắc hài hước và tự trào.

Chính sự đối lập giữa hình ảnh một VĐV cao 1m94 trên sân bóng và cô gái năng động, hài hước trong đời thường giúp Shchukina tạo dấu ấn riêng.

Những video uốn dẻo tiếp tục nhận được lượng tương tác lớn, đưa tên tuổi của nữ VĐV Nga đến gần hơn với cộng đồng mạng ngoài phạm vi bóng chuyền.

Hình ảnh đẹp VĐV bóng chuyền người Nga