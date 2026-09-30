Tại sao Đình Bắc phải ở lại sân đến nửa đêm sau trận thua Thái Lan?

⚽ Đình Bắc ở lại sân đến gần 24h

ĐT Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan trong trận đấu tối 29/9 trên sân Jalak Harupat (Bandung). Sau tiếng còi mãn cuộc, các tuyển thủ lần lượt rời sân để trở về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng Đình Bắc và Lê Phạm Thành Long vẫn phải ở lại.

Đình Bắc phải ở lại sân do bị kiểm tra doping

Hai tuyển thủ Việt Nam được ban tổ chức FIFA ASEAN Cup 2026 lựa chọn ngẫu nhiên để kiểm tra doping sau trận đấu. Theo quy định, các cầu thủ được chỉ định phải hoàn tất đầy đủ thủ tục trước khi được phép rời sân.

Theo ghi nhận, đến gần 24h, Đình Bắc và Thành Long mới có thể rời sân Jalak Harupat để trở về khách sạn. Quãng đường từ sân đấu về nơi đóng quân của ĐT Việt Nam gần 20 km.

Như vậy, sau hơn 90 phút thi đấu căng thẳng với Thái Lan, Đình Bắc và Thành Long tiếp tục phải ở lại sân thực hiện các thủ tục kiểm tra trước khi bắt đầu hành trình trở về khách sạn trong đêm.

Đáng chú ý, Đình Bắc được HLV Kim Sang Sik xếp đá chính ở trận đấu này. Do đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức ngồi dự bị, tiền đạo sinh năm 2004 mang băng thủ quân ĐT Việt Nam khi bước ra sân đối đầu Thái Lan.

Đình Bắc thi đấu với chiếc băng đội trưởng trong hiệp một. Sang hiệp hai, khi Hoàng Đức được HLV Kim Sang Sik tung vào sân, Đình Bắc trao lại băng thủ quân cho đàn anh.

Trước FIFA ASEAN Cup 2026, ban cán sự ĐT Việt Nam được xác định với Hoàng Đức giữ vai trò đội trưởng, trong khi Xuân Son và Đình Bắc là các đội phó. Việc Đình Bắc được trao băng thủ quân khi Hoàng Đức không có mặt trong đội hình xuất phát là một dấu ấn đáng chú ý với tiền đạo trẻ.

🛫 ĐT Việt Nam hướng tới trận gặp Pakistan

Sau thất bại trước Thái Lan, ĐT Việt Nam sẽ nhanh chóng hướng sự tập trung tới lượt trận cuối vòng bảng gặp Pakistan vào ngày 2/10.

Theo kế hoạch, đội dự kiến có buổi tập vào sáng 30/9. Ban huấn luyện sẽ ưu tiên cho các cầu thủ hồi phục sau trận đấu với Thái Lan, đồng thời duy trì trạng thái thể lực và chuẩn bị cho màn so tài với Pakistan.

Đến chiều 30/9, thầy trò HLV Kim Sang Sik được nghỉ ngơi trước khi toàn đội di chuyển từ Bandung tới Jakarta.Thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn còn cơ hội giành quyền vào vòng trong. Vì vậy, ĐT Việt Nam cần hướng tới kết quả tích cực trước Pakistan, đồng thời chờ đợi cục diện của bảng đấu được xác định sau lượt trận cuối để biết có giành quyền đi tiếp hay không.