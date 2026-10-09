Tin mới nhất bóng đá sáng 9/10: Mourinho hy vọng còn sống khi Man City nhận án phạt

Mourinho hy vọng còn sống khi Man City nhận án phạt

Trong cuộc phỏng vấn chuyên sâu với nhà báo Ivan Zazzaroni của Corriere Dello Sport, HLV Jose Mourinho đã được hỏi về quan điểm của ông đối với phán quyết Man City có tội ở gần như toàn bộ 115 cáo buộc vi phạm các quy định của Premier League.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói đùa: "Tôi thích cười một chút về chuyện này hơn. Tôi nghĩ sẽ có kết luận, nhưng hai chúng ta, những người đang ở độ tuổi 60, sẽ cần may mắn để vẫn còn ở đây khi phán quyết cuối cùng được đưa ra. Sẽ có phán quyết, sau đó sẽ là những lần kháng cáo và kháng cáo".

Mourinho đùa rằng hy vọng mình còn sống để chứng kiến Man City nhận án phạt cuối cùng

Mourinho có lý do để không hài lòng với tình hình liên quan đến Man City, khi MU dưới sự dẫn dắt của ông kết thúc mùa giải 2017/18 ở vị trí thứ hai, sau Man City. Cuộc điều tra về những vi phạm các quy định tài chính của Premier League của Man City bao trùm giai đoạn từ mùa giải 2009/10 đến 2017/18.

Haaland lên tiếng về 115 cáo buộc nhằm vào Man City

Tiền đạo Erling Haaland lần đầu lên tiếng kể từ khi Man City bị kết luận có tội ở gần như toàn bộ 115 cáo buộc vi phạm các quy định của Premier League. Khi được hỏi về quãng thời gian khó khăn của Man City trong vài tuần qua, tiền đạo người Na Uy nói: "Chúng tôi phải đoàn kết, phải ở bên nhau và luôn giữ sự tích cực.

Dù chuyện gì xảy ra trong cuộc sống, chúng ta luôn phải nở nụ cười. Chúng tôi phải giữ sự tích cực, hướng về phía trước, cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu và tận hưởng tình huống này, đồng thời giành chiến thắng trước Liverpool. Chúng tôi phải đoàn kết và lan tỏa tình yêu thương cho nhau. Hãy đoàn kết, tận hưởng hành trình và nở nụ cười".

Xhaka nhận án phạt vì vụ bê bối COVID-19

Đội trưởng tuyển Thụy Sĩ và Sunderland, Granit Xhaka, chính thức lên tiếng về những hệ lụy pháp lý từ cuộc điều tra kéo dài liên quan đến việc sử dụng một giấy tờ tiêm chủng giả trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Cầu thủ 34 tuổi cho biết anh bị áp dụng án thử thách 2 năm.

Theo thông tin từ Swissinfo, khoản tiền phạt được tính theo 50 ngày phạt, mỗi ngày tương đương 3.000 franc Thụy Sĩ (xấp xỉ 93 triệu đồng). Đáng chú ý, hình phạt này được cho hưởng án treo, đồng nghĩa Xhaka sẽ không phải nộp khoản tiền phạt hoặc đối mặt với các biện pháp pháp lý tiếp theo, với điều kiện anh không phạm thêm bất kỳ hành vi vi phạm nào trong thời gian thử thách 2 năm.

Chủ tịch UEFA tái tranh cử

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin hôm 8/10 thông báo với 55 liên đoàn thành viên của cơ quan quản lý bóng đá châu Âu rằng ông sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ cuối cùng vào năm tới.

Thông báo này đảo ngược quyết định trước đó của nhà quản lý bóng đá người Slovenia về việc không tái tranh cử và được đưa ra sau khi nhận được sự ủng hộ "nhất trí" từ các liên đoàn thành viên, UEFA cho biết trong một tuyên bố.

Vị chủ tịch 58 tuổi lần đầu được bầu vào năm 2016 để thay thế Michel Platini, người từ chức sau khi Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) cấm ông tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá vì một vụ án tham nhũng của FIFA.

Ceferin sẽ tranh cử nhiệm kỳ 4 năm cuối cùng tại Đại hội UEFA ở Kazakhstan vào tháng 4 năm sau.

Cựu sao MU thoát cảnh thất nghiệp

Cựu hậu vệ Inter Milan, MU và Torino, Matteo Darmian, chính thức được công bố là tân binh của Bologna sau khi trải qua một tuần tập luyện thử việc cùng đội bóng áo đỏ xanh. Cầu thủ 36 tuổi gia nhập Bologna theo dạng chuyển nhượng tự do và ký hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải 2026/27. Theo những thông tin được đăng tải hồi đầu tuần, hợp đồng có thể kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng.

Sau khi chia tay Inter vào cuối mùa giải 2025/26, Darmian quyết định dành thời gian cân nhắc bước đi tiếp theo trong sự nghiệp và cuối cùng chấp nhận lời đề nghị tập luyện cùng Bologna, sau khi hậu vệ phải Emil Holm của “Rossoblu” dính chấn thương nghiêm trọng trong thời gian làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Thụy Điển ở dịp FIFA Days tháng 9-10.