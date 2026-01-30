Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tin mới nhất bóng đá tối 30/1: Pochettino nhắc nhở con trai của huyền thoại

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Pochettino nhắc nhở con trai của huyền thoại George Weah nên tập trung vào chuyên môn.

  

Pochettino nhắc nhở con trai của huyền thoại

Trả lời về chuyện Tim Weah, con trai của huyền thoại George Weah phàn nàn chuyện giá vé xem World Cup quá cao, HLV trưởng của ĐT Mỹ, Mauricio Pochettino đã lên tiếng cảnh báo học trò. "Tôi nghĩ với các cầu thủ bóng đá, họ cần quan tâm đến chuyên môn, giờ ăn giấc ngủ của bản thân thay vì những câu chuyện bên lề. FIFA đang làm tốt nhiệm vụ của mình nên chúng tôi không cần quan tâm đến chuyện đó".

Marmoush có thể rời Man City

Tờ AS (Tây Ban Nha) tiết lộ tiền đạo Marmoush không hài lòng bởi ít được Pep Guardiola trao cơ hội đá chính. Phía Man City cũng cân nhắc bán tiền đạo này bởi hiện một số CLB muốn chiêu mộ anh. 

Galatasaray, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid và AC Milan là những cái tên quan tâm Marmoush. Trước đây, Man City mua anh với giá 60 triệu bảng. 

Chelsea có thể không được đá sân nhà

Mặc dù đã lọt vào vòng 1/8 Champions League với suất trong top 8, Chelsea lại có khả năng không được đá tại Stamford Bridge trong các cặp đấu knock-out. Lý do là bởi Arsenal lẫn Tottenham cũng đoạt suất dự vòng 1/8 và họ sẽ được đá lượt về trên sân nhà cũng như Chelsea, nhưng UEFA quy định không cho phép nhiều hơn 1 trận đấu cúp châu Âu diễn ra trong cùng một ngày nếu khoảng cách giữa các sân từ 50km đổ lại.

Chelsea đoạt top 8 nhưng Arsenal và Tottenham xếp cao hơn họ

Chelsea đoạt top 8 nhưng Arsenal và Tottenham xếp cao hơn họ

Vì Arsenal và Tottenham xếp cao hơn Chelsea nên 2 đội này sẽ được ưu tiên và được xếp thi đấu 2 ngày khác nhau. Chelsea do vậy có nguy cơ không được dùng sân Stamford Bridge mà phải chọn một sân ngoài London, trừ khi họ quyết định chọn đá sân nhà ở lượt đi với điều kiện phải báo cho UEFA và được UEFA chấp nhận.

Benzema từ chối đá cho Al Ittihad vì bị hứa hão

Theo tờ L’Equipe tại Pháp, tiền đạo Karim Benzema đã từ chối thi đấu cho Al Ittihad sau khi CLB này đưa ra một đề nghị hợp đồng không thỏa đáng. Al Ittihad được cho là đã hứa nâng lương cho Benzema, nhưng thay vào đó họ lại đưa ra đề xuất rằng Benzema sẽ được hưởng 100% thu nhập bản quyền hình ảnh, đổi lại Al Ittihad sẽ trả một khoản lương “cứng” rất thấp. Benzema lập tức từ chối đề nghị này và cho rằng Al Ittihad cố ý đưa ra đề xuất đó để đuổi anh đi.

Sheringham nghĩ Ronaldo nên nhập hội Messi ở Mỹ

Cựu danh thủ Teddy Sheringham cho rằng sẽ là rất tốt cho Cristiano Ronaldo nếu anh chọn gia nhập Inter Miami để đá cùng Lionel Messi trong trường hợp Ronaldo quyết định rời Saudi Arabia. “Cristiano sẽ còn đá thêm vài năm nữa và tôi dự đoán cậu ấy sẽ đá tới tận năm 44 tuổi. Nhưng giải Saudi Arabia ngày càng có tính cạnh tranh cao nên việc cậu ấy ra đi có thể xảy ra, và nếu Ronaldo sang Mỹ đá cùng Messi? Nước Mỹ sẽ hóa điên vì điều đó”, Sheringham nói.

Mơ hồ vụ Crystal Palace tuyển mộ 2 tiền đạo cùng lúc

Theo tờ Telegraph, Crystal Palace đã đạt thỏa thuận mua chân sút Jorgen Strand Larsen từ Wolverhampton với giá 45 triệu bảng, nhưng giờ họ lại chuẩn bị mượn Evann Guessand từ Aston Villa. Điều này tạo ra sự mơ hồ khi cả hai đều là tiền đạo và không rõ Palace có định tiếp tục mua Larsen, tuy nhiên một số nguồn tin cho biết Palace vẫn sẽ mua chân sút này do họ sắp bán Jean-Philippe Mateta cho Nottingham Forest.

AC Milan nhắm 3 cầu thủ cho hàng phòng ngự

Theo Gazzetta dello Sport, AC Milan đang hỏi thăm trường hợp của những Nathan Ake (Man City), Radu Dragusin (Tottenham) và Mario Gila (Lazio) để bổ sung cho hàng phòng ngự ở nửa cuối mùa giải. Tuy nhiên Man City chưa định để Ake ra đi tháng này, còn Lazio đặt giá 20 triệu euro cho Gila và Tottenham chỉ đồng ý cho Dragusin gia nhập nếu Milan đồng ý mượn kèm điều khoản mua đứt bắt buộc.

Thủ thành gốc Việt Patrik Lê Giang chính thức có quốc tịch Việt Nam sau nhiều năm nỗ lực.

Theo Q.D (Tổng hợp)

