HLV Giustozzi phản ứng về thẻ đỏ của ĐT futsal Việt Nam, sẵn sàng đại chiến Thái Lan

⚽ Chiến thắng không hề dễ dàng trước Lebanon

Đánh bại ĐT futsal Lebanon với tỷ số 2-0 chiều ngày 29/1, ĐT futsal Việt Nam có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại bảng B giải vô địch futsal châu Á 2026, qua đó giành trọn 6 điểm và rộng cửa vào tứ kết. Sau trận, HLV trưởng Diego Giustozzi cùng cầu thủ Đinh Công Viên đã có những chia sẻ đáng chú ý với truyền thông.

ĐT futsal Việt Nam đánh bại Lebanon chiều ngày 29/1.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Diego Giustozzi thừa nhận đây là một chiến thắng rất khác so với những lần đối đầu trước đây giữa ĐT futsal Việt Nam và Lebanon. Nhà cầm quân người Argentina cho biết: “Đây là một trận đấu rất khác.

Đối thủ đã mang đến những thử thách khác so với trước đây. Tuy nhiên, tôi cho rằng chúng tôi đã chơi tốt, chủ động tạo áp lực và kiểm soát nhiều tình huống với bóng”. Theo HLV Giustozzi, dù khởi đầu khá bình tĩnh nhưng các học trò của ông vẫn còn thiếu chính xác ở những pha xử lý quyết định.

“Trong những phút đầu, đội đã xử lý khá tốt các pha bóng cuối. Nhưng sau đó chúng tôi thiếu chính xác ở đường chuyền quyết định và khâu dứt điểm”, HLV Diego Giustozzi cho hay.

🏟️ Mặt sân khó, 6 điểm vẫn là thành quả tích cực

Dù vậy, chiến lược gia người Argentina khẳng định ông rất hài lòng với màn trình diễn của toàn đội: “Đây là một trận đấu khó, mặt sân không thực sự thuận lợi cho lối chơi của chúng tôi. Đội đã thi đấu hai trận và giành trọn 6 điểm, đó là kết quả rất tích cực”.

So sánh trận gặp Lebanon với trận đấu khó khăn trước Kuwait cách đây hai ngày, HLV Giustozzi nhấn mạnh sự khác biệt về cách tiếp cận chiến thuật của các đối thủ: “Hai trận đấu hoàn toàn khác nhau. Kuwait chơi đối đầu trực diện, còn trận này không phải kiểu trận đấu chúng tôi ưa thích. Nhưng chiến thắng là điều quan trọng”.

Thầy trò HLV Giustozzi hướng đến trận "đại chiến" với Thái Lan vào ngày 31/1.

🚨 HLV Giustozzi phản ứng về thẻ đỏ gây tranh cãi

Một trong những tình huống đáng chú ý nhất trận đấu là chiếc thẻ đỏ mà ĐT futsal Việt Nam phải nhận từ pha phạm lỗi của Dương Ngọc Linh. HLV Giustozzi thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Theo quan điểm cá nhân của tôi, đó không phải là thẻ đỏ. Chỉ là một pha phạm lỗi và có thể trọng tài đã không quan sát rõ”.

Dù vậy, ông cũng đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò khi phải chơi thiếu người. “Điều tích cực là đội đã chơi rất tốt trong tình huống 3 đấu 4 và không để thủng lưới. Điều đó vô cùng quan trọng”, nhà cầm quân người Argentina nói.

🧱 Hàng thủ chắc chắn, Công Viên nói gì?

Về khả năng phòng ngự của ĐT futsal Việt Nam, HLV Giustozzi cho rằng toàn đội đã tổ chức tốt, dù đối thủ không dứt điểm quá nhiều: “Đội có nhiều pha cắt bóng tốt, tổ chức phòng ngự ổn định. Tôi hài lòng với hàng thủ”.

Trong khi đó, cầu thủ Đình Công Viên tỏ ra phấn khởi với kết quả đạt được: “Rất vui khi đội đã giành được hai chiến thắng, tạo lợi thế thuận lợi để bước vào trận đấu tiếp theo với tinh thần tốt hơn”.

Công Viên cũng thừa nhận Lebanon gây ra không ít khó khăn: “Lebanon là đội có lối chơi phòng ngự chắc chắn, thường xuyên tổ chức phòng ngự nửa sân khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Nhưng toàn đội đã kiên nhẫn và tận dụng tốt cơ hội”.

🔥 Hướng tới trận “đại chiến” với Thái Lan

Khép lại phần trả lời truyền thông, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh mục tiêu trước mắt là nhanh chóng tập trung cho trận đấu tiếp theo, đó là cuộc chạm trán được xem như “chung kết bảng” với ĐT futsal Thái Lan vào ngày 31/1.

“Trận đấu tiếp theo sẽ rất khác, mang đậm tính futsal hơn, ở một nhà thi đấu và mặt sân khác. Chúng tôi cần nhanh chóng hướng tới trận kế tiếp”, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh. Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, ĐT futsal Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết và hoàn toàn có quyền tự tin bước vào màn so tài đỉnh cao với Thái Lan.