HLV Giustozzi phản ứng về thẻ đỏ của ĐT futsal Việt Nam, sẵn sàng đại chiến Thái Lan

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Lazio vs Genoa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Hải Phòng vs Thể Công - Viettel
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Leeds United vs Arsenal
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brighton & Hove Albion vs Everton
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Napoli vs Fiorentina
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Hamburger SV vs Bayern Munich
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Chelsea vs West Ham United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Levante vs Atlético de Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Elche vs Barcelona
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thép Xanh Nam Định
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
PVF-CAND vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Công An Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Nottingham Forest vs Crystal Palace
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Borussia Dortmund vs Heidenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Cremonese vs Inter Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Parma vs Juventus
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Sunderland vs Burnley
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Aston Villa vs Salzburg
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Celtic vs Utrecht
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Porto vs Rangers
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Nottingham Forest vs Ferencváros
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Panathinaikos vs Roma
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Real Betis vs Feyenoord
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-

HLV Giustozzi phản ứng về thẻ đỏ của ĐT futsal Việt Nam, sẵn sàng đại chiến Thái Lan

Sự kiện: Futsal Việt Nam

ĐT futsal Việt Nam thắng trận thứ hai liên tiếp ở giải vô địch châu Á, thầy trò HLV Giustozzi tự tin hướng đến cuộc so tài quyết định ngôi đầu bảng với Thái Lan vào ngày 31/1.

⚽ Chiến thắng không hề dễ dàng trước Lebanon

Đánh bại ĐT futsal Lebanon với tỷ số 2-0 chiều ngày 29/1, ĐT futsal Việt Nam có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại bảng B giải vô địch futsal châu Á 2026, qua đó giành trọn 6 điểm và rộng cửa vào tứ kết. Sau trận, HLV trưởng Diego Giustozzi cùng cầu thủ Đinh Công Viên đã có những chia sẻ đáng chú ý với truyền thông.  

ĐT futsal Việt Nam đánh bại Lebanon chiều ngày 29/1.

ĐT futsal Việt Nam đánh bại Lebanon chiều ngày 29/1.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Diego Giustozzi thừa nhận đây là một chiến thắng rất khác so với những lần đối đầu trước đây giữa ĐT futsal Việt Nam và Lebanon. Nhà cầm quân người Argentina cho biết: “Đây là một trận đấu rất khác.

Đối thủ đã mang đến những thử thách khác so với trước đây. Tuy nhiên, tôi cho rằng chúng tôi đã chơi tốt, chủ động tạo áp lực và kiểm soát nhiều tình huống với bóng”. Theo HLV Giustozzi, dù khởi đầu khá bình tĩnh nhưng các học trò của ông vẫn còn thiếu chính xác ở những pha xử lý quyết định.

“Trong những phút đầu, đội đã xử lý khá tốt các pha bóng cuối. Nhưng sau đó chúng tôi thiếu chính xác ở đường chuyền quyết định và khâu dứt điểm”, HLV Diego Giustozzi cho hay.

🏟️ Mặt sân khó, 6 điểm vẫn là thành quả tích cực

Dù vậy, chiến lược gia người Argentina khẳng định ông rất hài lòng với màn trình diễn của toàn đội: “Đây là một trận đấu khó, mặt sân không thực sự thuận lợi cho lối chơi của chúng tôi. Đội đã thi đấu hai trận và giành trọn 6 điểm, đó là kết quả rất tích cực”.

So sánh trận gặp Lebanon với trận đấu khó khăn trước Kuwait cách đây hai ngày, HLV Giustozzi nhấn mạnh sự khác biệt về cách tiếp cận chiến thuật của các đối thủ: “Hai trận đấu hoàn toàn khác nhau. Kuwait chơi đối đầu trực diện, còn trận này không phải kiểu trận đấu chúng tôi ưa thích. Nhưng chiến thắng là điều quan trọng”.

Thầy trò HLV Giustozzi hướng đến trận "đại chiến" với Thái Lan vào ngày 31/1.

Thầy trò HLV Giustozzi hướng đến trận "đại chiến" với Thái Lan vào ngày 31/1.

🚨 HLV Giustozzi phản ứng về thẻ đỏ gây tranh cãi

Một trong những tình huống đáng chú ý nhất trận đấu là chiếc thẻ đỏ mà ĐT futsal Việt Nam phải nhận từ pha phạm lỗi của Dương Ngọc Linh. HLV Giustozzi thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Theo quan điểm cá nhân của tôi, đó không phải là thẻ đỏ. Chỉ là một pha phạm lỗi và có thể trọng tài đã không quan sát rõ”.

Dù vậy, ông cũng đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò khi phải chơi thiếu người. “Điều tích cực là đội đã chơi rất tốt trong tình huống 3 đấu 4 và không để thủng lưới. Điều đó vô cùng quan trọng”, nhà cầm quân người Argentina nói.

🧱 Hàng thủ chắc chắn, Công Viên nói gì?

Về khả năng phòng ngự của ĐT futsal Việt Nam, HLV Giustozzi cho rằng toàn đội đã tổ chức tốt, dù đối thủ không dứt điểm quá nhiều: “Đội có nhiều pha cắt bóng tốt, tổ chức phòng ngự ổn định. Tôi hài lòng với hàng thủ”.

Trong khi đó, cầu thủ Đình Công Viên tỏ ra phấn khởi với kết quả đạt được: “Rất vui khi đội đã giành được hai chiến thắng, tạo lợi thế thuận lợi để bước vào trận đấu tiếp theo với tinh thần tốt hơn”.

Công Viên cũng thừa nhận Lebanon gây ra không ít khó khăn: “Lebanon là đội có lối chơi phòng ngự chắc chắn, thường xuyên tổ chức phòng ngự nửa sân khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Nhưng toàn đội đã kiên nhẫn và tận dụng tốt cơ hội”.

🔥 Hướng tới trận “đại chiến” với Thái Lan

Khép lại phần trả lời truyền thông, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh mục tiêu trước mắt là nhanh chóng tập trung cho trận đấu tiếp theo, đó là cuộc chạm trán được xem như “chung kết bảng” với ĐT futsal Thái Lan vào ngày 31/1.

“Trận đấu tiếp theo sẽ rất khác, mang đậm tính futsal hơn, ở một nhà thi đấu và mặt sân khác. Chúng tôi cần nhanh chóng hướng tới trận kế tiếp”, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh. Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, ĐT futsal Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết và hoàn toàn có quyền tự tin bước vào màn so tài đỉnh cao với Thái Lan.

Video bóng đá futsal ĐT Lebanon - Việt Nam: Thẻ đỏ bất ngờ, chiến thắng xứng đáng (Vô địch châu Á)
Video bóng đá futsal ĐT Lebanon - Việt Nam: Thẻ đỏ bất ngờ, chiến thắng xứng đáng (Vô địch châu Á)

ĐT futsal Việt Nam bất ngờ mất người trong hiệp hai nhưng vẫn chơi cực kỳ kiên cường.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/01/2026 15:44 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Futsal Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN