Đội Mourinho làm Marseille “nổ tung” vì bị loại ở Cúp C1: HLV sắp bị sa thải, Greenwood tính tháo chạy

HLV De Zerbi nguy cơ bị sa thải

Marseille thua 0-3 trước Club Brugge trên đất Bỉ, nhưng họ vẫn đang trên đường vào vòng knock-out Champions League cho tới khi Benfica của HLV Jose Mourinho ghi được bàn thắng ấn định 4-2 trước Real Madrid. Bàn thắng không tưởng của thủ môn Anatoliy Trubin đã giúp Benfica đoạt lấy vị trí cuối cùng của nhóm đi tiếp nhờ hơn đúng 1 đơn vị hiệu số so với Marseille.

HLV Roberto De Zerbi

Marseille đã đặt rất nhiều hy vọng vào việc vượt qua vòng knock-out và qua đó nhận khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Tuy nhiên kế hoạch đổ bể đã làm dấy lên phản ứng tức giận, thậm chí có phần thiếu kiềm chế của một số nhân vật cao cấp tại CLB cảng nước Pháp.

Theo đầu báo RMC Sport tại Pháp, HLV trưởng Roberto De Zerbi đang có nguy cơ bị sa thải sau kết quả vừa qua. Trong buổi sáng ngày 29/1, De Zerbi đã không đến sân tập để chủ trì việc chuẩn bị cho trận gặp Paris FC cuối tuần này ở Ligue 1. Một cuộc họp đã được Marseille tổ chức nhằm bàn việc quyết định giữ hay không với HLV người Italia.

De Zerbi hồi đầu mùa giải được cho là đã có mâu thuẫn với một số cầu thủ Marseille cộng thêm căng thẳng với ban lãnh đạo đội bóng. De Zerbi trong thời gian gần đây đã có những phát ngôn nhắm vào những người đứng đầu và kèm cả sự chỉ trích dành cho dư luận nước Pháp.

Sếp Marseille chỉ trích các cầu thủ

Nhưng không chỉ HLV De Zerbi, các cầu thủ Marseille khác cũng bị đặt vào tầm ngắm. Đích thân giám đốc thể thao Medhi Benatia đã công khai nói mình sẽ “xử lý” một số cầu thủ chịu trách nhiệm cho kết quả bị loại, rằng phong độ tệ của họ sẽ phải chịu hậu quả tương xứng.

“Tôi muốn chuyện này phải dẫn tới hậu quả xứng đáng. Những cầu thủ kia phải tự hỏi mình có xứng đáng khoác áo CLB này. Tôi không đặt trách nhiệm lên tất cả vì một số cầu thủ đã chơi rất nỗ lực và đáng được ghi nhận”, Benatia nói.

Greenwood và các đồng đội Marseille không tránh được sự chỉ trích của dư luận sau trận thua Club Brugge

“Một buổi tối rác rưởi và đáng xấu hổ. Ở giải VĐQG tôi có thể hiểu được rằng một số cầu thủ không có động lực thi đấu vì họ nghĩ đối thủ yếu hơn mình, nhưng trận đấu vừa qua là trận đấu quan trọng ở cúp châu Âu. Họ đã không tôn trọng bóng đá, không tôn trọng các fan”.

Tờ La Provence, tờ báo số 1 tại Marseille và khu vực lân cận, cho biết các fan rất thất vọng sau kết quả đêm thứ Tư và họ hy vọng sẽ có sự thay đổi về mặt nhân sự. Những Aubameyang, Hojbjerg, Kondogbia, Rulli đều chơi cực kỳ tệ, và ngay cả Mason Greenwood cũng không thoát được sự chỉ trích dù có vẻ đá tốt hơn các đồng đội (“tốt hơn” chứ không phải “tốt” – La Provence vẫn chấm Greenwood chỉ 4 điểm trên thang 10).

Những phản ứng mới đây khiến khả năng Mason Greenwood rời Marseille cuối mùa giải càng trở nên khả thi. La Provence cách đây 1 tháng đưa tin người đại diện của Greenwood đã được liên hệ bởi một số đội bóng Italia để hỏi về ý định tương lai của thân chủ người Anh, trong đó có Juventus và AC Milan.