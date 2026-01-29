Tin mới nhất bóng đá sáng 29/1: MU để Zirkzee ra đi, Sterling rời Chelsea

MU sẵn sàng cho Zirkzee ra đi theo dạng cho mượn

Manchester United sẵn sàng để Joshua Zirkzee rời Old Trafford theo dạng cho mượn ở giai đoạn cuối kỳ chuyển nhượng tháng Một, theo La Gazzetta dello Sport. Juventus đang tìm cách tăng cường hàng công và từng liên hệ Tottenham về Randal Kolo Muani, song Zirkzee đã trở lại tầm ngắm khi thái độ của MU với một thương vụ cho mượn thay đổi. Ngoài Juventus, một số CLB Serie A khác cũng đang theo sát tiền đạo người Hà Lan.

Zirkzee có thể rời MU ở những ngày cuối tháng 1

Chelsea chấm dứt hợp đồng với Sterling

Raheem Sterling sẽ chia tay Chelsea sau khi hai bên đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Tuyển thủ Anh 82 lần khoác áo ĐTQG đã bị “đóng băng” cả mùa và không ra sân thi đấu chính thức từ tháng 5/2024, tức 619 ngày.

Ở tuổi 31, Sterling trở thành cầu thủ tự do dù các điều khoản dàn xếp chưa được tiết lộ. Fulham, Napoli và West Ham đã bày tỏ sự quan tâm, song không CLB nào sẵn sàng đáp ứng mức lương hiện tại của anh.

Fulham chốt thương vụ Oscar Bobb trị giá 27 triệu bảng

Fulham đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Oscar Bobb từ Manchester City với mức phí 27 triệu bảng. Thương vụ được hoàn tất sau các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai CLB. Man City cài điều khoản hưởng 20% phí bán lại, kèm quyền ưu tiên và quyền kiểm soát tương lai cầu thủ tùy theo quyết định của Bobb. Đây được xem là bản hợp đồng quan trọng nhằm tăng chiều sâu cho Fulham.

AC Milan liên hệ Dragusin của Tottenham

AC Milan đã tiếp cận người đại diện của Radu Dragusin để thăm dò khả năng chuyển nhượng trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại, theo Calciomercato. Trung vệ thuộc biên chế Tottenham đang tìm kiếm thời gian thi đấu ổn định sau khi hồi phục chấn thương dây chằng. Napoli và Roma cũng theo sát tình hình, song "Spurs" có thể giữ Dragusin làm phương án dự phòng cho giai đoạn hai mùa giải.

Ajax nhắm tiền vệ Arsenal Christian Norgaard

Ajax đang cân nhắc chiêu mộ tiền vệ Christian Norgaard của Arsenal và đã mở các cuộc đàm phán với cầu thủ 31 tuổi này. Theo Caught Offside, Norgaard gặp khó trong việc tìm suất đá chính tại Bắc London và có thể bị thuyết phục bởi lời đề nghị đảm bảo thời gian thi đấu thường xuyên. Ajax xem kinh nghiệm của anh là yếu tố quan trọng để tăng cường tuyến giữa cho nửa sau mùa giải.