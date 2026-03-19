"Kẻ về nhì vĩ đại" Cameron Young gia nhập hàng ngũ những nhà vô địch PGA Tour

Ngày chủ nhật biến ảo trên TPC Sawgrass

The Player Championship đã chính thức khép lại trên sân khấu TPC Sawgrass sau 4 ngày thi đấu.

Bước vào vòng chung kết cái tên đáng chú ý nhất cho chiến thắng là golfer trẻ tuổi người Thụy Điển, Ludvig Åberg, chàng trai có vẻ ngoài lãng tử cũng như đẹp như bức tượng La Mã cổ đại.

Trước khi vòng chung kết bắt đầu, Ludvig Åberg đang tạm thời dẫn đầu sau 54 hố với cách biệt với vị trí thứ 2 là 3 gậy.

Tuy nhiên, sân khấu TPC Sawgrass luôn chứa đựng những rủi ro mà chúng ta không thể lường trước. Ludvig Åberg sớm có được birdie tại hố đấu số 2, để tiếp tục tạo ra khoảng cách an toàn với nhóm phía sau. Nhưng đó cũng là những khoảnh khắc loé sáng hiếm hoi của Ludvig Åberg trong ngày chủ nhật.

Anh bắt đầu có những cú vung gậy thiếu kiểm soát và mọi thứ dường như không nghe lời. Liên tiếp anh mắc sai lầm với những lỗi bogey tại hố đấu số 4, số 11, số 15, thậm trí là double bogey tại hố đấu số 12.

Ludvig Åberg đánh 76 gậy (+4) trong vòng chung kết. Từ người dẫn đầu sau 54 hố, thì sau khi kết thúc, anh đứng vị trí đồng hạng 5 chung cuộc.

Cuộc đua hấp dẫn

Việc Ludvig Åberg không thể hiện được nhiều tại ngày chung kết sóng gió đã làm cho cuộc đua của nhóm phía sau hấp dẫn, cũng như kịch tính. Nổi bật trong số đó là golfer Cameron Young và Fitzpatrick.

Cameron Young cùng chức vô địch Players Championship

Cả 2 golfer đều âm thầm, bình tĩnh, kiên nhẫn vượt qua những cái bẫy kín đáo nhưng đầy thách thức trên TPC Sawgrass, đồng thời, tận dụng triệt để các cơ hội để song hành, cũng như ganh đua cùng nhau cho ngôi vị cao nhất.

Trước khi bước vào 2 hố đấu cuối cùng (hố 17, hố 18) golfer người Anh Fitzpatrick đang chiếm đỉnh bảng khi hơn Young đúng 1 gậy, và chỉ cần bóng không “nghe lời” sau cú vung gậy, mọi thứ sẽ lập tức thay đổi.

Hai hố đấu cuối định đoạt chiếc cup danh giá

Hố đấu số 17, hố đấu biểu tượng của TPC Sawgrass nói riêng, và làng golf nói chung, nơi đã chứng kiến những vinh quang của các huyền thoại golf, nhưng cũng là nơi đã chôn vùi bao nhiêu giấc mơ.

Cameron Young đã thực hiện cú đánh có lẽ hay nhất sự nghiệp, tại hố đấu được coi là khó bậc nhất trong làng golf thế giới.

Anh sử dụng cây gậy wedge 57 độ, thực hiện cú đánh hoàn hảo, bóng rơi xuống green và từ từ lăn về cờ. Sau đó, anh bình tĩnh bước lên thực hiện cú putt để mang về điểm birdie quan trọng, vì điểm số này đã giúp anh san bằng cách biệt với người đang dẫn đầu Fitzpatrick.

Cameron Young và Fitzpatrick bước sang hố đấu 18 khi đang cùng có điểm (-13), hố đấu cuối cùng này. Ngày hôm trước, cả 2 đều đã mắc lỗi double bogey, và chỉ cần 1 sai lầm dù nhỏ tái diễn của bất cứ ai, chiến thắng sẽ thuộc về người còn lại.

Young bước lên phát bóng trước, cú Drive xé gió, vẽ 1 đường cong theo đúng địa hình của hố đấu và khoảng cách lên đến 375 yard, bóng nằm trên fairway. Anh có cú đánh tiếp cận cờ khá an toàn và giữ điểm par. Còn đối thủ Fitzpatrick có cú phát bóng không như ý muốn, rồi sau đó mắc lỗi bogey.

Như vậy là đủ, chiến thắng đã thuộc về Young, một chiến thắng để đời.

Young ăn mừng cùng con trai

Hành trình vượt nghịch cảnh và lời khẳng định cho bản lĩnh

Cameron Young, golfer sinh năm 1997 được thế giới golf chú ý khi đem về danh hiệu á quân tại major The open 2022 ngay trong lần đầu tham dự sự kiện danh giá này. Tuy nhiên, mọi chuyện sau đó đến với golfer người Mỹ như là một sự trớ trêu của số phận.

Ngoài lần về nhì tại The Open 2022, anh còn có thêm 6 lần về nhì khác. Anh trở thành golfer đầu tiên kể từ năm 1983 có 7 lần về nhì, nhưng chưa từng đăng quang trên PGA Tour.

Tuy nhiên, trong thể thao nói chung và golf nói riêng, để có được chiến thắng thì việc trải qua thất bại là chuyện bình thường. Điều quan trọng, bạn phải có sự cố gắng, có sự vươn lên với sự bền bỉ của niềm tin không từ bỏ.

Cameron Young đã làm được điều đó khi lên ngôi đầy quả cảm tại Wyndham Championship 2025. Đó không chỉ giành chiến thắng, mà anh giành lại cả niềm tin, danh dự và một tương lai mới. Từ "kẻ về nhì vĩ đại", anh chính thức gia nhập hàng ngũ những nhà vô địch chân chính của PGA Tour.

Tiếp đà thăng hoa, cũng như đã gỡ được nút thắt trong sự nghiệp, Young càng thi đấu càng hay, càng bản lĩnh với sự trưởng thành vượt bậc.

Anh là golfer hiếm hoi trong đội hình “rệu rã” của tuyển Ryder cup Mỹ thi đấu xuất sắc trước những người Châu Âu. Sự xuất sắc, cùng bản lĩnh đó, tiếp tục được anh đưa sang mùa giải 2026 với chiến thắng vang dội tại sân khấu TPC Sawgrass, sự kiện danh giá bậc nhất trong thế giới golf.

Chiến thắng The Player đã chứng minh cho nỗ lực không biết mệt mỏi, tinh thần kiên trì và bản lĩnh vượt qua áp lực của Cameron Young. Từ một tay golf suýt thành biểu tượng của sự tiếc nuối, anh đã tự tay viết lại chương mới cho sự nghiệp, và quan trọng hơn, mở ra cánh cửa đến một tương lai đầy hứa hẹn.