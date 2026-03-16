Tin mới nhất bóng đá sáng 16/3: MU, Liverpool tranh chữ ký tiền vệ Wharton

MU, Liverpool tranh chữ ký tiền vệ Wharton

Theo Football Insider, Manchester United và Liverpool đang cạnh tranh để chiêu mộ tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace. Cầu thủ 22 tuổi còn hợp đồng với đội chủ sân Selhurst Park tới tháng 6/2029 nên việc thuyết phục Palace nhả người sẽ không dễ dàng. Tuy vậy, tuyển thủ Anh vẫn nhận được sự quan tâm lớn sau những mùa giải ấn tượng tại Nam London, trong đó có cả sự theo dõi sát sao từ Chelsea.

Wharton đang gây ấn tượng

Real Madrid lắng nghe đề nghị dành cho Camavinga

Theo Marca, Eduardo Camavinga có thể trở thành cái tên đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng hè khi Real Madrid sẵn sàng lắng nghe các đề nghị dành cho anh. Một số CLB tại Premier League đã bày tỏ sự quan tâm tới tiền vệ 23 tuổi, nhưng mức phí chuyển nhượng dự kiến sẽ vượt mốc 50 triệu euro. Mùa này, Camavinga gặp khó khăn trong việc tìm suất đá chính khi mới chỉ ra sân từ đầu 12/21 trận tại LaLiga, khiến tương lai của anh tại sân Bernabeu bị đặt dấu hỏi.

Arsenal tham gia cuộc đua chiêu mộ Lukeba

Theo L’Equipe, Arsenal đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Castello Lukeba thuộc biên chế RB Leipzig. Cầu thủ 23 tuổi được cho là sẽ rời Bundesliga hè này với mức phí khoảng 70 triệu euro.

Nhiều đội bóng tại Premier League và La Liga đang theo sát sự phát triển của Lukeba. Dù vậy, vẫn chưa rõ Arsenal có gửi đề nghị chính thức hay không, dù các tuyển trạch viên của “Pháo thủ” đã nhiều lần theo dõi trung vệ trẻ này thi đấu trong thời gian gần đây.

Curtis Jones đối mặt tương lai bất định

Theo The Athletic, tương lai của tiền vệ Curtis Jones tại Liverpool đang trở nên khó đoán khi anh bước vào năm cuối hợp đồng trong mùa hè này. Cầu thủ 25 tuổi nhận được sự quan tâm từ Inter Milan và Tottenham. Với tư cách cầu thủ “homegrown”, Liverpool nhiều khả năng muốn bán anh để thu phí chuyển nhượng thay vì để ra đi tự do. Trong khi đó, CLB đã kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng với thủ môn Alisson Becker, giữ anh ở lại Anfield tới hết mùa 2026/27.

Arsenal theo sát tiền đạo Tresoldi

Theo Bild, Arsenal đang theo dõi sát tiền đạo Nicolo Tresoldi của Club Brugge. Chân sút 21 tuổi đã ghi 15 bàn và có 5 kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này, thu hút sự chú ý từ Barcelona và Atletico Madrid. Tresoldi sinh ra tại Italia, trưởng thành từ lò đào tạo Hannover 96 trước khi chuyển sang Bỉ năm 2025. Ở cấp độ đội tuyển, cầu thủ U21 Đức vẫn có thể lựa chọn khoác áo Italia, Argentina hoặc Đức trong tương lai.

Man City tăng tốc gia hạn với Phil Foden

Nguồn tin cho biết Manchester City đang chuẩn bị đẩy nhanh các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với Phil Foden trong vài tuần tới. Ngôi sao 25 tuổi hiện còn hợp đồng tới năm 2027 nhưng CLB muốn sớm chốt tương lai của anh.

Dù gặp đôi chút khó khăn mùa này khi chỉ đá chính 1/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Foden vẫn mong muốn tiếp tục gắn bó cùng đội bóng anh trưởng thành. Mục tiêu của tuyển thủ Anh là chinh phục thêm nhiều danh hiệu trong những năm tới.