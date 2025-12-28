MU chơi lớn bạo chi 200 triệu euro, đón Bellingham "về dinh"

Man United muốn "chơi lớn" với Bellingham

Man United vừa có chiến thắng khá vất vả trước Newcastle trong ngày Lễ tặng quà (Boxing Day). Có thể thấy rõ sự mong manh của "Quỷ đỏ" vào lúc này khi trình độ giữa đội chính và đội dự bị đang có khoảng cách khá xa, đặc biệt là ở hàng tiền vệ và tiền đạo. Gần như mỗi khi Amorim thay người ở hai tuyến này, MU lại rơi vào cảnh khốn khổ.

Man United muốn chiêu mộ Bellingham từ Real Madrid

Bổ sung tiền vệ và tiền đạo là điều bức thiết đối với Man United vào lúc này. Nhưng theo OK Diario, kế hoạch của "Quỷ đỏ" thậm chí còn táo bạo hơn. Nguồn tin của tờ báo này cho biết đội chủ sân Old Trafford đang muốn chiêu mộ Jude Bellingham từ Real Madrid với giá 200 triệu euro!

Tất nhiên, thương vụ này khó hoàn thành trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Man United hy vọng có thể thuyết phục Real Madrid nhả người ở kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới. Hiện tại, đội bóng thành Madrid đặt Bellingham vào danh sách "không thể động tới", nhưng mọi điều đều có thể xảy ra trong tương lai.

Vì sao Man United muốn có Bellingham

Câu hỏi được đặt ra là vì sao Man United lại muốn chiêu mộ Bellingham. Phẩm chất của tiền vệ người Anh là điều không cần phải bàn cãi. Gia nhập Real Madrid từ năm 2023 với giá 120 triệu euro, Bellingham nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong đội hình nhiều ngôi sao của "Kền kền trắng".

Thể hình tốt, lại siêng năng, Bellingham có khả năng làm cầu nối cho hàng tiền vệ và tiền đạo. Đó là điều Ruben Amorim đang rất cần vào lúc này. Đó là về mặt chuyên môn, còn về mặt hình ảnh, Man United đang cần một biểu tượng mới tại Old Trafford. Bellingham rất phù hợp với vị trí này khi vừa là cầu thủ người Anh, lại vừa chơi ở vị trí tấn công.

Nên nhớ rằng Man United từng "vồ hụt" tiền vệ người Anh hồi cầu thủ này mới 16 tuổi. Bellingham thậm chí đã tới trung tâm huấn luyện Carrington cùng bố mẹ để tham quan nhưng cuối cùng lại chọn Dortmund.

Tính khả thi của thương vụ này

Một câu hỏi khác được đặt ra là liệu thương vụ này có khả thi? Nên nhớ rằng hợp đồng của Bellingham và Real Madrid còn thời hạn tới năm 2029 với mức phí phá vỡ hợp đồng là 1 tỷ euro. Đó là con số nằm ngoài khả năng chi trả của Man United. Bởi vậy, họ cần phải thuyết phục được đội chủ sân Bernabéu trong thương vụ này.

Nếu về MU, Bellingham sẽ trở thành ngôi sao số một của đội bóng

Đó có lẽ là nút thắt khó nhất bởi Man United sẽ có đủ lý lẽ để thuyết phục Bellingham. Thứ nhất, tiền vệ người Anh không phải là số 1 ở Real Madrid. Hiện tại, cầu thủ này phải xếp sau ánh hào quang của Mbappé và Vinícius. Nếu như mùa giải này Real Madrid đạt kết quả không tốt, Bellingham muốn ra đi không phải là câu chuyện viễn tưởng.

Thứ hai, mọi cầu thủ người Anh đều muốn hồi hương nếu như có thể. Bellingham chắc chắn cũng có ý tưởng ấy, chỉ là chưa có cơ hội để thực hiện. Thứ ba, Man United đang cố gắng thuyết phục Bellingham bằng mức lương 15 triệu bảng/năm, cao gấp rưỡi so với những gì cầu thủ này đang nhận được tại Real Madrid.

Tất nhiên, đây mới chỉ là bước thăm dò của Man United và họ còn rất nhiều việc phải làm để biến thương vụ này trở thành "bom tấn" đáng chú ý nhất trong vòng vài năm qua.