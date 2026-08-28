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Tin mới nhất bóng đá sáng 28/8: Postecoglou xóa tan mâu thuẫn với Ronaldo

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Huấn luyện viên của Al Nassr, ông Ange Postecoglou đã giải thích lý do đằng sau cơn giận dữ của Cristiano Ronaldo trong trận đấu với Al Ettifaq.

Postecoglou xóa tan mâu thuẫn với Ronaldo

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu Al Nassr gặp Al Taawoun, HLV Postecoglou đã giải thích lý do Ronaldo giận dữ khi bị thay ra ở trận thắng 3-2 Al Ettifaq: "Ronaldo đã rất tức giận giữa vì chúng tôi bị dẫn trước. Nhưng trong phòng thay đồ sau trận đấu, và trên xe buýt, cậu ấy đã nhảy múa và hát hò, hòa mình vào giữa các đồng đội".

Ronaldo thể hiện sự giận dữ ở trận gặp&nbsp;Al Ettifaq

Ronaldo thể hiện sự giận dữ ở trận gặp Al Ettifaq

Theo đánh giá của chiến lược gia này, sự tức giận của Ronaldo không phải là dấu hiệu của cuộc khủng hoảng trong đội, mà phản ánh niềm đam mê và khát khao cháy bỏng chiến thắng của ngôi sao người Bồ Đào Nha

Musiala trở lại tập luyện

HLV Kompany đã xác nhận việc Musiala trở lại tập luyện với các đồng đội ở Bayern Munich. Ngôi sao người Đức đáp ứng tốt với những điều chỉnh trong quá trình điều trị sau các vấn đề thần kinh khiến anh bị ngã quỵ trong hai trận đấu giao hữu trước mùa giải. 

Jesus không còn tập với đội một Arsenal

Theo thông tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Jesus hiện không tập luyện cùng đội một của Arsenal và dự kiến ​​sẽ rời câu lạc bộ ở những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2026. Huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết: "Điều này liên quan đến số lượng cầu thủ trong đội hình của chúng tôi."

UEFA kiện Infantino 

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã làm thủ tục pháp lý để đệ đơn kiện hình sự chống lại chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại tòa án Thụy Sĩ vì cáo buộc quản lý tài chính yếu kém liên quan đến kế hoạch bán cổ phần các giải đấu của FIFA trị giá 20 tỷ đô la. Hiện kế hoạch đó đã thất bại. Infantino đang đối mặt với cáo buộc "gian lận" khi chào bán cổ phần trong FIFA Forward Enterprise (FFE) mà không tuân thủ đúng quy trình và tham vấn với ban lãnh đạo FIFA.

Morgan Rogers 117 triệu bảng cùng 4 sao sẵn sàng khiến Ngoại hạng Anh bùng nổ
Morgan Rogers 117 triệu bảng cùng 4 sao sẵn sàng khiến Ngoại hạng Anh bùng nổ

Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 mới đi qua vòng đầu tiên và vẫn còn chặng đường rất dài phía trước. Đa số người hâm mộ sẽ chú ý đến các ngôi sao lớn...

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/08/2026 00:08 AM (GMT+7)
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