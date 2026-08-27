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Chelsea tất tay vụ Alex Scott, đếm ngày Enzo Fernandez gia nhập Man City

Sự kiện: Bóng đá Chelsea

Chelsea đang chuẩn bị tung ra lời đề nghị bom tấn cuối cùng dành cho tiền vệ Alex Scott của Bournemouth nhằm thay thế Enzo Fernández, người đang tiến rất gần đến việc chuyển sang Manchester City với giá 120 triệu bảng.

   

Quyết tâm chiêu mộ Alex Scott và thế khó từ Bournemouth

Chelsea sẵn sàng gửi lời đề nghị bom tấn ở những ngày cuối kỳ chuyển nhượng để hỏi mua Alex Scott. Tiền vệ 23 tuổi này chính là mục tiêu số một nhằm thay thế vị trí của Enzo Fernández.

Chelsea tất tay vụ Alex Scott, đếm ngày Enzo Fernandez gia nhập Man City - 1

Trước đó Bournemouth đã từ chối mức giá 64 triệu bảng từ đội chủ sân Stamford Bridge và khẳng định Scott không phải để bán. Dù từng xem xét Eduardo Camavinga của Real Madrid, Chelsea vẫn quyết tâm theo đuổi Scott đến cùng.

Bournemouth cương quyết không muốn bán thêm trụ cột vì lo ngại làn sóng phản ứng từ các cầu thủ khác. Tuy nhiên Scott đã từ chối gia hạn hợp đồng vì muốn ra đi, buộc Chelsea phải nỗ lực rất lớn ở giai đoạn muộn này.

Enzo Fernández áp sát Man City và phương án Emiliano Martínez

Sự vội vã của Chelsea xuất phát từ việc Manchester City sẵn sàng trả mức giá 120 triệu bảng cho Enzo Fernández. Tiền vệ người Argentina rất hào hứng tái hợp cùng HLV Enzo Maresca tại đội bóng mới.

Chelsea tất tay vụ Alex Scott, đếm ngày Enzo Fernandez gia nhập Man City - 2

Chelsea khẳng định chỉ bán Enzo Fernández nếu tìm được người thay thế thích hợp. Cùng lúc đó, The Blues cũng nhắm tới thủ môn Emiliano Martínez của Aston Villa với mức giá rẻ hơn.

Aston Villa sẵn sàng chia tay thủ thành vô địch World Cup sau khi được đề nghị tới Chelsea. Bản thân Martínez cũng cởi mở với cơ hội chuyển đến thi đấu tại Stamford Bridge trong mùa hè này.

Man City ra giá 145 triệu bảng cho Enzo, Chelsea thay thế bằng SAO 80 triệu bảng
Man City ra giá 145 triệu bảng cho Enzo, Chelsea thay thế bằng SAO 80 triệu bảng

Man City đã đưa ra mức giá 145 triệu bảng cho Enzo Fernandez, số tiền sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/08/2026 18:12 PM (GMT+7)
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