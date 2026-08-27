Trực tiếp bóng đá Barcelona - Bilbao: Nhà vô địch World Cup đọ tài (La Liga)

Laliga | 2h, 28/8 | SVĐ Nou Camp Barcelona 0 - 0 Bilbao (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Barcelona vs Bilbao Bilbao Điểm Garcia Espart Cubarsi Martin Bernal Pedri Yamal Lopez Raphinha Adeyemi Điểm Simon Boiro Paredes Alvarez Areso Canales Gerenabarrena Berenguer Sancet N. Williams Guruzeta Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Barcelona Barcelona Bilbao Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Garcia, Espart, Cubarsi, Martin, Bernal, Pedri, Yamal, Lopez, Raphinha, Adeyemi Simon, Boiro, Paredes, Alvarez, Areso, Canales, Gerenabarrena, Berenguer, Sancet, N. Williams, Guruzeta

Barcelona sẽ tiếp đón Athletic Bilbao tại Spotify Camp Nou trong trận đấu bù vòng 1 La Liga 2026/27. Sau màn hủy diệt Elche 5-0, đội bóng của Hansi Flick đang có lợi thế rất lớn, trong khi Bilbao phải lập tức đối mặt với bài kiểm tra khắc nghiệt sau thất bại 1-3 trước Sevilla.

Barcelona bước vào trận đấu này với tinh thần rất cao. Do lịch thi đấu bị điều chỉnh vì số lượng lớn cầu thủ tham dự World Cup 2026, nhà đương kim vô địch chỉ bắt đầu chiến dịch La Liga ở vòng 2 bằng chuyến làm khách trước Elche. Kết quả thậm chí vượt xa kỳ vọng khi Barca thắng 5-0, với Raphinha và Fermin Lopez cùng lập cú đúp, còn tân binh Karim Adeyemi cũng ghi bàn ngay trong trận ra mắt.