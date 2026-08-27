Trực tiếp bóng đá Barcelona - Bilbao: Nhà vô địch World Cup đọ tài (La Liga)
(2h, 28/8, vòng 2) Yamal và dàn sao Barca sẽ có cơ hội chạm trán những người đồng đội từng cùng anh đăng quang World Cup bên phía Bilbao như Nico Williams, Unai Simons.
Laliga | 2h, 28/8 | SVĐ Nou Camp
Điểm
Garcia
Espart
Cubarsi
Martin
Bernal
Pedri
Yamal
Lopez
Raphinha
Adeyemi
Điểm
Simon
Boiro
Paredes
Alvarez
Areso
Canales
Gerenabarrena
Berenguer
Sancet
N. Williams
Guruzeta
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Barcelona sẽ tiếp đón Athletic Bilbao tại Spotify Camp Nou trong trận đấu bù vòng 1 La Liga 2026/27. Sau màn hủy diệt Elche 5-0, đội bóng của Hansi Flick đang có lợi thế rất lớn, trong khi Bilbao phải lập tức đối mặt với bài kiểm tra khắc nghiệt sau thất bại 1-3 trước Sevilla.
Barcelona bước vào trận đấu này với tinh thần rất cao. Do lịch thi đấu bị điều chỉnh vì số lượng lớn cầu thủ tham dự World Cup 2026, nhà đương kim vô địch chỉ bắt đầu chiến dịch La Liga ở vòng 2 bằng chuyến làm khách trước Elche. Kết quả thậm chí vượt xa kỳ vọng khi Barca thắng 5-0, với Raphinha và Fermin Lopez cùng lập cú đúp, còn tân binh Karim Adeyemi cũng ghi bàn ngay trong trận ra mắt.
(23h, 27/8) Fenerbahce ở nhóm hạt giống số 3. Đội bóng đang có Greenwood, Lukaku, Kante hay thủ môn Ederson trong đội hình có thể gặp MU - đội ở nhóm...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/08/2026 18:12 PM (GMT+7)