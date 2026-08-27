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Trực tiếp bóng đá Barcelona - Bilbao: Nhà vô địch World Cup đọ tài (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay La liga 2026-27 Barcelona

(2h, 28/8, vòng 2) Yamal và dàn sao Barca sẽ có cơ hội chạm trán những người đồng đội từng cùng anh đăng quang World Cup bên phía Bilbao như Nico Williams, Unai Simons.

  

Laliga | 2h, 28/8 | SVĐ Nou Camp

Barcelona
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Bilbao: Nhà vô địch World Cup đọ tài (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Bilbao: Nhà vô địch World Cup đọ tài (La Liga) - 1
Bilbao
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Bilbao: Nhà vô địch World Cup đọ tài (La Liga) - 1
Garcia, Espart, Cubarsi, Martin, Bernal, Pedri, Yamal, Lopez, Raphinha, Adeyemi
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Bilbao: Nhà vô địch World Cup đọ tài (La Liga) - 1
Simon, Boiro, Paredes, Alvarez, Areso, Canales, Gerenabarrena, Berenguer, Sancet, N. Williams, Guruzeta

Barcelona sẽ tiếp đón Athletic Bilbao tại Spotify Camp Nou trong trận đấu bù vòng 1 La Liga 2026/27. Sau màn hủy diệt Elche 5-0, đội bóng của Hansi Flick đang có lợi thế rất lớn, trong khi Bilbao phải lập tức đối mặt với bài kiểm tra khắc nghiệt sau thất bại 1-3 trước Sevilla.

Barcelona bước vào trận đấu này với tinh thần rất cao. Do lịch thi đấu bị điều chỉnh vì số lượng lớn cầu thủ tham dự World Cup 2026, nhà đương kim vô địch chỉ bắt đầu chiến dịch La Liga ở vòng 2 bằng chuyến làm khách trước Elche. Kết quả thậm chí vượt xa kỳ vọng khi Barca thắng 5-0, với Raphinha và Fermin Lopez cùng lập cú đúp, còn tân binh Karim Adeyemi cũng ghi bàn ngay trong trận ra mắt.

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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/08/2026 18:12 PM (GMT+7)
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