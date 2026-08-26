Tin mới nhất bóng đá sáng 26/8: HLV Gattuso thừa nhận “vết thương” World Cup sẽ theo cả đời

HLV Gattuso thừa nhận “vết thương” World Cup sẽ theo ông cả đời

Gennaro Gattuso thừa nhận thất bại trong nhiệm vụ đưa đội tuyển Italia tới World Cup 2026 để lại “một vết thương sẽ theo ông suốt phần đời còn lại”. Gattuso từ chức HLV tuyển Italia hồi tháng 4 sau thất bại gây sốc trước Bosnia & Herzegovina ở trận play-off, khiến “Azzurri” lần thứ ba liên tiếp vắng mặt tại World Cup.

HLV Gattuso thất vọng khi không thể giúp ĐT Italia có vé dự vòng chung kết World Cup 2026

Dù vậy, nhà vô địch thế giới năm 2006 vẫn khẳng định sự ủng hộ dành cho người kế nhiệm Roberto Mancini. Tháng 6 vừa qua, Gattuso trở lại công tác huấn luyện cấp CLB khi dẫn dắt Lazio và khởi đầu bằng chiến thắng 1-0 trước Bologna.

Salah được ca ngợi là “cầu thủ Hồi giáo vĩ đại nhất thế giới”

Chủ tịch Ertugrul Dogan của CLB Trabzonspor gọi Mohamed Salah là “cầu thủ Hồi giáo vĩ đại nhất thế giới”, sau khi tiền đạo người Ai Cập gia nhập CLB Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng tự do từ Liverpool.

Chia sẻ với Foot Mercato, Dogan tiết lộ Salah từng hỏi: “Tại sao tôi nên chọn Trabzonspor vào lúc này?”. Ông thuyết phục ngôi sao Ai Cập bằng sức mạnh của người hâm mộ. Salah nhanh chóng cảm nhận điều đó khi đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ, với khoảng 35.000 CĐV có mặt để chào đón anh.

Rafael Leao tiếp tục tập riêng tại AC Milan

AC Milan đã trở lại tập luyện tại Milanello để chuẩn bị cho trận đấu với Venezia. Mario Gila không gặp vấn đề đáng ngại và đã tập luyện bình thường cùng các đồng đội sau khi phải rời sân ở trận đấu hôm Chủ nhật vì chuột rút.

Trong khi đó, Rafael Leao tiếp tục tập riêng. Tương lai của tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn là dấu hỏi lớn. Milan sẽ có thêm hai buổi tập vào thứ Tư và sáng thứ Năm, trước khi HLV Ruben Amorim tham dự cuộc họp báo trước trận.

Xavi thẳng thừng từ chối câu hỏi nhạy cảm về FIFA

HLV Xavi đã có buổi họp báo đầu tiên trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Hà Lan. Chiến lược gia người Tây Ban Nha trả lời hầu hết câu hỏi bằng tiếng Anh, ngoại trừ một vấn đề liên quan đến FIFA và Chủ tịch Gianni Infantino.

Khi được hỏi về những chỉ trích nhằm vào FIFA, Xavi lập tức đáp: “Tôi không muốn nói về chuyện đó! Cảm ơn”. Ông muốn tập trung hoàn toàn vào đội tuyển Hà Lan. FIFA và Infantino thời gian qua hứng chịu nhiều sức ép, khi nhiều tổ chức lên tiếng yêu cầu người đứng đầu cơ quan bóng đá thế giới từ chức.

Perin chia tay Juventus bằng thông điệp đầy cảm xúc

Mattia Perin đã chính thức nói lời chia tay Juventus trước khi chuẩn bị gia nhập Palermo. Trong thông điệp dài đăng trên Instagram, thủ môn người Italia thừa nhận quãng thời gian tại Turin đã góp phần định hình con người anh.

Perin cho biết anh học được rằng một cầu thủ vẫn có thể tạo ra giá trị dù không thường xuyên đứng dưới ánh đèn sân khấu, đồng thời hiểu được ý nghĩa của lòng trung thành và sự hy sinh vì tập thể. “Tôi không biết Juventus sẽ giữ lại điều gì về tôi trong lịch sử, nhưng Juventus sẽ mãi ở trong tôi”, Perin viết.