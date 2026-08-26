Tin mới nhất bóng đá sáng 26/8: HLV Gattuso thừa nhận “vết thương” World Cup sẽ theo cả đời

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Việt Nam vs Thái Lan
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Barcelona vs Athletic Club
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayern Munich vs Stuttgart
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Milan vs Venezia
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Venezia - VEN Venezia
-
Lille vs Paris Saint-Germain
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Coventry City vs Hull City
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Bournemouth vs Everton
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Levante vs Real Betis
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Borussia Dortmund vs Hamburger SV
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Sevilla vs Atlético de Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Sunderland vs Fulham
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Real Madrid vs Málaga
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Málaga - MAL Málaga
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Napoli vs Como
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Como - COM Como
-
Cagliari vs Inter Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Monaco vs Olympique Marseille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Lecce vs Roma
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Atalanta vs Bologna
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Rayo Vallecano
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 26/8: HLV Gattuso thừa nhận “vết thương” World Cup sẽ theo cả đời

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Đội tuyển Ý

HLV Gennaro Gattuso thừa nhận thất bại trong nhiệm vụ đưa đội tuyển Italia tới World Cup 2026 để lại “một vết thương sẽ theo ông suốt phần đời còn lại”.

HLV Gattuso thừa nhận “vết thương” World Cup sẽ theo ông cả đời

Gennaro Gattuso thừa nhận thất bại trong nhiệm vụ đưa đội tuyển Italia tới World Cup 2026 để lại “một vết thương sẽ theo ông suốt phần đời còn lại”. Gattuso từ chức HLV tuyển Italia hồi tháng 4 sau thất bại gây sốc trước Bosnia & Herzegovina ở trận play-off, khiến “Azzurri” lần thứ ba liên tiếp vắng mặt tại World Cup.

HLV Gattuso thất vọng khi không thể giúp ĐT Italia có vé dự vòng chung kết World Cup 2026

HLV Gattuso thất vọng khi không thể giúp ĐT Italia có vé dự vòng chung kết World Cup 2026

Dù vậy, nhà vô địch thế giới năm 2006 vẫn khẳng định sự ủng hộ dành cho người kế nhiệm Roberto Mancini. Tháng 6 vừa qua, Gattuso trở lại công tác huấn luyện cấp CLB khi dẫn dắt Lazio và khởi đầu bằng chiến thắng 1-0 trước Bologna.

Salah được ca ngợi là “cầu thủ Hồi giáo vĩ đại nhất thế giới”

Chủ tịch Ertugrul Dogan của CLB Trabzonspor gọi Mohamed Salah là “cầu thủ Hồi giáo vĩ đại nhất thế giới”, sau khi tiền đạo người Ai Cập gia nhập CLB Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng tự do từ Liverpool.

Chia sẻ với Foot Mercato, Dogan tiết lộ Salah từng hỏi: “Tại sao tôi nên chọn Trabzonspor vào lúc này?”. Ông thuyết phục ngôi sao Ai Cập bằng sức mạnh của người hâm mộ. Salah nhanh chóng cảm nhận điều đó khi đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ, với khoảng 35.000 CĐV có mặt để chào đón anh.

Rafael Leao tiếp tục tập riêng tại AC Milan

AC Milan đã trở lại tập luyện tại Milanello để chuẩn bị cho trận đấu với Venezia. Mario Gila không gặp vấn đề đáng ngại và đã tập luyện bình thường cùng các đồng đội sau khi phải rời sân ở trận đấu hôm Chủ nhật vì chuột rút.

Trong khi đó, Rafael Leao tiếp tục tập riêng. Tương lai của tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn là dấu hỏi lớn. Milan sẽ có thêm hai buổi tập vào thứ Tư và sáng thứ Năm, trước khi HLV Ruben Amorim tham dự cuộc họp báo trước trận.

Xavi thẳng thừng từ chối câu hỏi nhạy cảm về FIFA

HLV Xavi đã có buổi họp báo đầu tiên trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Hà Lan. Chiến lược gia người Tây Ban Nha trả lời hầu hết câu hỏi bằng tiếng Anh, ngoại trừ một vấn đề liên quan đến FIFA và Chủ tịch Gianni Infantino.

Khi được hỏi về những chỉ trích nhằm vào FIFA, Xavi lập tức đáp: “Tôi không muốn nói về chuyện đó! Cảm ơn”. Ông muốn tập trung hoàn toàn vào đội tuyển Hà Lan. FIFA và Infantino thời gian qua hứng chịu nhiều sức ép, khi nhiều tổ chức lên tiếng yêu cầu người đứng đầu cơ quan bóng đá thế giới từ chức.

Perin chia tay Juventus bằng thông điệp đầy cảm xúc

Mattia Perin đã chính thức nói lời chia tay Juventus trước khi chuẩn bị gia nhập Palermo. Trong thông điệp dài đăng trên Instagram, thủ môn người Italia thừa nhận quãng thời gian tại Turin đã góp phần định hình con người anh.

Perin cho biết anh học được rằng một cầu thủ vẫn có thể tạo ra giá trị dù không thường xuyên đứng dưới ánh đèn sân khấu, đồng thời hiểu được ý nghĩa của lòng trung thành và sự hy sinh vì tập thể. “Tôi không biết Juventus sẽ giữ lại điều gì về tôi trong lịch sử, nhưng Juventus sẽ mãi ở trong tôi”, Perin viết.

Fernandes đoạt danh hiệu cao quý, hoàn tất hat-trick Cầu thủ xuất sắc nhất
Fernandes đoạt danh hiệu cao quý, hoàn tất hat-trick Cầu thủ xuất sắc nhất

Đội trưởng MU đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2026 của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA), qua đó khép lại mùa giải thành công nhất sự...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/08/2026 02:24 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN