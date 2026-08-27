Liverpool chốt xong “bom tấn” Barcola 120 triệu bảng, bao giờ ra mắt?

Liverpool đạt bước tiến lớn trong thương vụ Barcola

Liverpool đang ở rất gần việc hoàn tất bản hợp đồng bom tấn của mùa hè sau khi đạt bước đột phá trong quá trình đàm phán với PSG. Sau nhiều tuần thương lượng nhằm hạ mức định giá ban đầu lên tới 145 triệu bảng của nhà đương kim vô địch châu Âu, hai bên đã tìm được tiếng nói chung.

Barcola trên đường gia nhập Liverpool

Theo đó, Liverpool sẽ trả trước 100 triệu bảng và có thể chi thêm 20 triệu bảng phụ phí, đưa tổng giá trị thương vụ lên 120 triệu bảng. Cấu trúc này tương tự cách “The Reds” từng hoàn tất thương vụ đưa Florian Wirtz tới Anh.

Ở tuổi 23, Barcola là mục tiêu hàng đầu của Liverpool trong nhiều tháng qua khi đội bóng thành phố cảng tìm kiếm phương án thay thế Salah, người đã chuyển sang Trabzonspor. Trước đó, Liverpool từng theo đuổi Yan Diomande nhưng bị từ chối và tiền đạo này cuối cùng gia nhập Real Madrid.

Giám đốc thể thao Richard Hughes cùng Chủ tịch Fenway Sports Group - ông Mike Gordon trực tiếp dẫn đầu các cuộc đàm phán. Theo tiết lộ, Liverpool đã sớm đạt thỏa thuận cá nhân với Barcola và nếu quá trình hoàn tất diễn ra thuận lợi, sao trẻ người Pháp sẽ có mặt ở Anfield vào cuối tuần.

Barcola chưa phải mục tiêu tấn công duy nhất

Liverpool vẫn muốn tăng cường thêm ít nhất một tiền đạo nữa. Vì thế, việc chiêu mộ Barcola nhiều khả năng không khiến đội bóng từ bỏ các phương án khác.

Liverpool có thể mua thêm 1 cầu thủ PSG khác là Mbaye

Trong tuần này, Liverpool đã tiến hành tìm hiểu về Ismaila Sarr của Crystal Palace và đàm phán với Brighton về Yankuba Minteh. Đầu tháng, “The Reds” cũng từng thăm dò khả năng chiêu mộ Ibrahim Mbaye từ PSG.

Nếu hoàn tất, thương vụ Barcola sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng hè năm nay, vượt qua mức 117 triệu bảng Chelsea bỏ ra để chiêu mộ Morgan Rogers từ Aston Villa.

Barcola trưởng thành từ học viện Lyon trước khi chuyển tới PSG và thi đấu cho đội bóng thủ đô nước Pháp trong ba mùa giải gần nhất. Anh đã cùng PSG giành 2 chức vô địch Champions League và 3 Ligue 1. Trong màu áo đội tuyển Pháp tại World Cup hè này, Barcola cũng ghi bàn vào lưới tuyển Anh ở trận tranh hạng ba.

Sau 152 lần ra sân cho PSG, cầu thủ chạy cánh này đã ghi 39 bàn thắng, cho thấy khả năng tạo đột biến đáng kể ở hành lang tấn công.

Liverpool kỳ vọng “bom tấn” giúp vực dậy mùa giải

Khoản đầu tư khổng lồ dành cho Barcola cho thấy tham vọng của Liverpool sau một mùa giải không đạt kỳ vọng. Mùa hè năm ngoái, “The Reds” từng chi hơn 450 triệu bảng cho các tân binh như Alexander Isak, Florian Wirtz và Hugo Ekitike. Tuy nhiên, nhà vô địch Premier League 2024/25 không thể duy trì phong độ dưới thời HLV Arne Slot.

Liverpool chỉ giành được vị trí thứ năm mùa trước và phải rất chật vật mới có vé dự Champions League. Dù vậy, suất dự đấu trường danh giá nhất châu Âu vẫn giúp họ đủ sức cạnh tranh những thương vụ lớn.

Đội bóng vùng Merseyside đã chia tay Salah, Andrew Robertson và Ibrahima Konate trong mùa hè. Họ mới bổ sung các trung vệ Jeremy Jacquet, Ronald Araujo cùng cầu thủ chạy cánh Victor Munoz. Curtis Jones cũng rời Anfield để gia nhập Inter Milan với giá 30 triệu bảng.

Liverpool khởi đầu mùa giải mới không thực sự suôn sẻ khi hòa Newcastle 2-2. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Barcola được kỳ vọng sẽ mang tới sức sống mới cho hàng công Liverpool và giúp đội bóng lấy lại vị thế trong cuộc đua Premier League.