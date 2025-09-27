Tin mới nhất bóng đá sáng 27/9: MU và Chelsea nhắm Vlahovic trong kỳ chuyển nhượng mùa đông

MU và Chelsea nhắm Vlahovic trong kỳ chuyển nhượng mùa đông

Theo báo chí Anh, Juventus sẵn sàng bán Dusan Vlahovic ngay tháng 1 tới và các ông lớn Premier League đang trải thảm đỏ. Manchester United và Chelsea đều cân nhắc đưa ra đề nghị cho tiền đạo người Serbia. Trong khi đó, ông lớn nước Đức Bayern Munich được cho là xem anh như phương án thay thế dài hạn cho Harry Kane. Một cuộc chiến chuyển nhượng đầy hấp dẫn đang được chờ đón.

Tiền đạo Vlahovic của Juventus

Mourinho lên tiếng về tin đồn tái hợp Benzema tại Benfica

Tân HLV Benfica, Jose Mourinho, đã dập tắt mọi đồn đoán về khả năng Karim Benzema trở lại châu Âu. Trước những thông tin rộ lên về một cuộc tái ngộ vào kỳ chuyển nhượng tháng 1, Mourinho khẳng định chân sút 37 tuổi đang hạnh phúc tại Al Ittihad. Tiền đạo người Pháp được hưởng mức đãi ngộ hậu hĩnh và khó có khả năng rời Saudi Arabia, bất chấp quá khứ huy hoàng cùng Real Madrid cũng như phong độ ấn tượng gần đây.

West Ham nhắm HLV Lampard thay Potter

Ban lãnh đạo West Ham đã được khuyên nên xem xét Frank Lampard như một phương án thay thế Graham Potter, dù mối quan hệ giữa ông với CLB và người hâm mộ không mấy tốt đẹp. "The Hammers" đang rơi vào khủng hoảng sau khởi đầu thảm hại tại Premier League, khi để thua 4/5 trận mở màn. Trận thua 1-2 trước Crystal Palace càng khiến chiếc ghế của HLV Potter thêm lung lay.

Bayern xác nhận “rất muốn” giữ chân Upamecano

Bayern Munich đang gấp rút lên kế hoạch giữ chân Dayot Upamecano khi hợp đồng của trung vệ người Pháp sắp đáo hạn. Song song đó, tương lai của Serge Gnabry cũng được đưa vào diện xem xét sau màn khởi đầu ấn tượng mùa này. Giám đốc thể thao Max Eberl xác nhận CLB đã mở các cuộc thảo luận, trong bối cảnh Liverpool và Real Madrid bày tỏ sự quan tâm. Những tháng tới sẽ đóng vai trò then chốt trong công tác xây dựng lực lượng và tham vọng cạnh tranh danh hiệu của “Hùm xám”.

Endrick cứng rắn trước động thái từ Real Madrid

Endrick đã thẳng thừng từ chối ý tưởng để Real Madrid đem đi cho mượn, khẳng định muốn ở lại Santiago Bernabeu để cạnh tranh vị trí. Tiền đạo 19 tuổi vẫn chưa ra mắt dưới thời HLV Xabi Alonso sau chấn thương, và sự thăng tiến mạnh mẽ của Gonzalo Garcia càng khiến anh chịu áp lực lớn. Đây được xem là thời điểm bước ngoặt quyết định cơ hội bứt phá của Endrick tại Real.