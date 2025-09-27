Tin mới nhất bóng đá sáng 27/9: MU và Chelsea nhắm Vlahovic trong kỳ chuyển nhượng mùa đông

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bayern Munich vs Werder Bremen 27/09/25 - Trực tiếp
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
2
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
0
PVF-CAND vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Brentford vs Manchester United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
St. Pauli vs Bayer Leverkusen
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Mainz 05 vs Borussia Dortmund
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Burnley
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Leeds United vs AFC Bournemouth
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Liverpool
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Lorient vs Monaco
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Juventus vs Atalanta
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Nottingham Forest vs Sunderland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Cagliari vs Inter Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs Wolverhampton Wanderers
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
PSG vs Auxerre
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Thép Xanh Nam Định vs Công An Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Ninh Bình
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Aston Villa vs Fulham
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs Arsenal
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Barcelona vs Real Sociedad
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Milan vs Napoli
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 27/9: MU và Chelsea nhắm Vlahovic trong kỳ chuyển nhượng mùa đông

Juventus F.C Manchester United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Theo báo chí Anh, Juventus sẵn sàng bán Dusan Vlahovic ngay tháng 1 tới và các ông lớn Premier League đang trải thảm đỏ.

MU và Chelsea nhắm Vlahovic trong kỳ chuyển nhượng mùa đông

Theo báo chí Anh, Juventus sẵn sàng bán Dusan Vlahovic ngay tháng 1 tới và các ông lớn Premier League đang trải thảm đỏ. Manchester United và Chelsea đều cân nhắc đưa ra đề nghị cho tiền đạo người Serbia. Trong khi đó, ông lớn nước Đức Bayern Munich được cho là xem anh như phương án thay thế dài hạn cho Harry Kane. Một cuộc chiến chuyển nhượng đầy hấp dẫn đang được chờ đón.

Tiền đạo Vlahovic của Juventus

Tiền đạo Vlahovic của Juventus

Mourinho lên tiếng về tin đồn tái hợp Benzema tại Benfica

Tân HLV Benfica, Jose Mourinho, đã dập tắt mọi đồn đoán về khả năng Karim Benzema trở lại châu Âu. Trước những thông tin rộ lên về một cuộc tái ngộ vào kỳ chuyển nhượng tháng 1, Mourinho khẳng định chân sút 37 tuổi đang hạnh phúc tại Al Ittihad. Tiền đạo người Pháp được hưởng mức đãi ngộ hậu hĩnh và khó có khả năng rời Saudi Arabia, bất chấp quá khứ huy hoàng cùng Real Madrid cũng như phong độ ấn tượng gần đây.

West Ham nhắm HLV Lampard thay Potter

Ban lãnh đạo West Ham đã được khuyên nên xem xét Frank Lampard như một phương án thay thế Graham Potter, dù mối quan hệ giữa ông với CLB và người hâm mộ không mấy tốt đẹp. "The Hammers" đang rơi vào khủng hoảng sau khởi đầu thảm hại tại Premier League, khi để thua 4/5 trận mở màn. Trận thua 1-2 trước Crystal Palace càng khiến chiếc ghế của HLV Potter thêm lung lay.

Bayern xác nhận “rất muốn” giữ chân Upamecano

Bayern Munich đang gấp rút lên kế hoạch giữ chân Dayot Upamecano khi hợp đồng của trung vệ người Pháp sắp đáo hạn. Song song đó, tương lai của Serge Gnabry cũng được đưa vào diện xem xét sau màn khởi đầu ấn tượng mùa này. Giám đốc thể thao Max Eberl xác nhận CLB đã mở các cuộc thảo luận, trong bối cảnh Liverpool và Real Madrid bày tỏ sự quan tâm. Những tháng tới sẽ đóng vai trò then chốt trong công tác xây dựng lực lượng và tham vọng cạnh tranh danh hiệu của “Hùm xám”.

Endrick cứng rắn trước động thái từ Real Madrid

Endrick đã thẳng thừng từ chối ý tưởng để Real Madrid đem đi cho mượn, khẳng định muốn ở lại Santiago Bernabeu để cạnh tranh vị trí. Tiền đạo 19 tuổi vẫn chưa ra mắt dưới thời HLV Xabi Alonso sau chấn thương, và sự thăng tiến mạnh mẽ của Gonzalo Garcia càng khiến anh chịu áp lực lớn. Đây được xem là thời điểm bước ngoặt quyết định cơ hội bứt phá của Endrick tại Real.

8

Ateltico Madrid - Real Madrid 27.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Ateltico Madrid
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 21:15 ngày 27/09
Thể lệ
Hành trình kỳ lạ của Chiesa ở Liverpool và siêu dự bị ngược dòng ngoạn mục   
Hành trình kỳ lạ của Chiesa ở Liverpool và siêu dự bị ngược dòng ngoạn mục   

Từ tương lai vô vọng tại Anfield cho đến phương án dự bị chất lượng mà HLV Arne Slot luôn tin tưởng tung vào sân mỗi khi Liverpool bế tắc, Federico...

Bấm xem >>

Theo Hạ My

Nguồn: [Link nguồn]

-27/09/2025 01:39 AM (GMT+7)
