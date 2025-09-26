Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
"Ông trùm" Tottenham có động thái mới sau tin đồn thâu tóm 4,5 tỷ bảng

Sự kiện: Tottenham Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tottenham đang trở thành tâm điểm khi xuất hiện đề nghị thâu tóm khổng lồ trị giá 4,5 tỷ bảng, có thể lập kỷ lục thế giới mới.

   

💲Tottenham “không phải để bán”

Trong tuyên bố hôm 26/9, ban lãnh đạo Tottenham, do cổ đông lớn ENIC Group dẫn đầu, cho biết họ đã “nhận và hoàn toàn từ chối” lời bày tỏ ý định không chính thức từ tập đoàn Mỹ do doanh nhân công nghệ Brooklyn Earick, cựu DJ từng làm việc tại NASA, dẫn đầu.

Tottenham trở thành tâm điểm của những tin đồn đổi chủ

Tottenham trở thành tâm điểm của những tin đồn đổi chủ

“Hội đồng quản trị CLB và ENIC khẳng định Tottenham không phải để bán và ENIC không có ý định bán cổ phần của mình tại CLB”, tuyên bố của Tottenham do chủ tịch không điều hành mới Peter Charrington đưa ra.

Tập đoàn Mỹ của Earick hiện có thời hạn đến 17h ngày 24/10 để công bố ý định chính thức mua lại CLB hoặc rút lui.

Nguồn tin gần gũi với gia đình Lewis, những người điều hành Tottenham, cho biết: “Sự quan tâm không mong muốn và không cần thiết này không làm thay đổi quyết tâm và cam kết của gia đình trong việc làm mọi thứ để CLB thành công trên sân cỏ. Tottenham không phải để bán”.

Gia đình Lewis đang điều hành Tavistock, công ty đứng sau ENIC Group. ENIC Group hiện sở hữu 87% cổ phần Tottenham.

Hôm 25/9, tờ The Sun gây xôn xao bóng đá Anh tiết lộ rằng Earick đang dẫn đầu một nhóm 12 người tiếp cận để mua lại Tottenham. Nhóm này sẵn sàng chi 3,3 tỷ bảng, kèm 1,2 tỷ bảng dành cho đầu tư, bao gồm chuyển nhượng, lương thưởng và các khoản khác. Ngoài ra, Earick còn đảm bảo được một hợp đồng quyền đặt tên sân trị giá 250 triệu bảng. Tổng gói này vượt qua mức 4,25 tỷ bảng mà doanh nhân Todd Boehly và nhóm đầu tư mua Chelsea năm 2022.

Trước đó, Tottenham thông báo hồi đầu tháng rằng họ đã từ chối hai đề nghị mua CLB, khẳng định CLB không phải để bán. Và bây giờ, đội bóng thành London thêm lần nữa nhấn mạnh điều này.

🌪️Giai đoạn nhiều biến động

Thông tin này được đưa ra sau khi Daniel Levy rời Tottenham sau gần 25 năm làm chủ tịch điều hành. Sự ra đi của Levy làm dấy lên đồn đoán rằng gia đình Lewis đang chuẩn bị cho khả năng bán “Gà trống”, tin đồn đã tồn tại trong một thời gian. Sky Sports cho biết quyết định này được hội đồng quản trị Tottenham đưa ra nhằm theo đuổi thành công lâu dài và xây dựng dựa trên nền tảng từ chức vô địch Europa League mùa trước.

Mùa trước, HLV Ange Postecoglou dẫn dắt “Gà trống” đến chức vô địch Europa League nhưng sau đó vẫn bị sa thải và được thay bằng HLV Thomas Frank. Chiến lược gia người Đan Mạch đã giúp đội bóng thành London khởi đầu mùa giải mới đầy hứa hẹn.

Tottenham hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 10 điểm sau 5 vòng đầu tiên. Họ khởi đầu chiến dịch Champions League bằng chiến thắng 1-0 trước Villarreal. “Gà trống” cũng đã lọt vào vòng 4 League Cup, nơi đoàn quân của HLV Frank sẽ gặp đương kim vô địch Newcastle.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

-26/09/2025 18:26 PM (GMT+7)
