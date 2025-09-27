Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MU đấu Brentford: Amorim báo tin xấu về Amad, "Quỷ đỏ" khủng hoảng cánh phải

Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

HLV Ruben Amorim có những chia sẻ quan trọng liên quan đến nhân sự và lối chơi của MU trước ngày "Quỷ đỏ" chạm trán Brentford ở vòng 6 Ngoại hạng Anh (18h30, 27/9).

   

⚠️Amad Diallo vắng mặt ở trận gặp Brentford

Ngôi sao chạy cánh Amad Diallo sẽ không thể cùng MU thi đấu ở trận gặp Brentford vì lý do gia đình. HLV Amorim đã xác nhận điều này ở buổi họp báo trước trận: 

"Lisandro Martinez vẫn vắng mặt. Casemiro bị treo giò vì nhận thẻ đỏ ở trận trước. Amad Diallo không có mặt vì người thân của cậu ấy qua đời. Chúng tôi đang hỗ trợ Amad Diallo hết mình và hiểu rằng cậu ấy cần được trở về nhà.

Đây là thời điểm khó khăn với Amad Diallo và vào lúc này, trận đấu sắp tới không phải là điều quan trọng. Chúng tôi vẫn sẽ quyết tâm giành chiến thắng kể cả khi không có Amad Diallo. Cả đội muốn thắng trận vì cậu ấy".

Amad Diallo không thi đấu trận tới cho MU

Amad Diallo không thi đấu trận tới cho MU

Trong khi đó, Mazraoui cũng không thể thi đấu. HLV Amorim tiết lộ thời điểm hậu vệ này tái xuất: "Mazraoui cũng không thể ra sân. Cậu ấy sẽ không trở lại cho đến sau đợt tập trung ĐTQG trong tháng 10".

Với việc Mazraoui và Amad Diallo vắng mặt, cánh phải của MU khủng hoảng nghiêm trọng. Họ chỉ còn lại Dalot, trong khi cầu thủ này chỉ mới tập luyện trở lại sau chấn thương. 

MU chỉ nghĩ về "trận đấu tiếp theo"

MU đã giải tỏa tinh thần sau khi thắng Chelsea ở vòng 5 Ngoại hạng Anh với tỷ số 2-1. Nhưng điều đó không hề làm HLV Amorim hết lo lắng: 

"Thành thật mà nói, tôi có một ý tưởng, nhưng tôi không biết mọi thứ sẽ diễn ra thế nào, dù tôi là huấn luyện viên của đội. Cách tốt nhất để đối mặt với điều đó là coi mỗi trận đấu như trận cuối cùng.

Không nên nghĩ về 2 trận đấu cùng lúc. Việc tư duy trận đấu tiếp theo là trận quan trọng nhất sẽ là điều cần được nghĩ đến trong thời gian dài".

Mbeumo sắp có ngày đối đầu đội bóng cũ. HLV Amorim kỳ vọng nhiều vào cầu thủ này: "Mbeumo mang tới ánh sáng cho phòng thay đồ MU. Cậu ấy không chỉ là người biết nói mồm, cầu thủ này luôn cố gắng giúp đỡ chúng tôi. Mbeumo chạy rất nhiều, liên tục gây áp lực trên sân. Tôi hài lòng với Mbeumo".

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

26/09/2025 22:53 PM (GMT+7)
