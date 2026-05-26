Tin mới nhất bóng đá sáng 26/5: Fernandes tố Roy Keane "bịa đặt", AC Milan sa thải HLV Allegri

Bruno Fernandes cáo buộc Roy Keane “bịa đặt”

Bruno Fernandes đã yêu cầu Roy Keane ngừng “nhét chữ vào miệng” anh, đồng thời đáp trả gay gắt huyền thoại MU. Chia sẻ trên podcast The Diary of a CEO, tiền vệ người Bồ Đào Nha cho biết: “Tôi luôn nói rằng mình không ngại bị chỉ trích. Tôi tiếp nhận mọi lời nhận xét từ bất kỳ ai và chưa bao giờ đáp trả. Mỗi người đều có quan điểm riêng, tốt hay xấu cũng vậy.

Điều tôi không thích là khi người ta nói dối. Trong trường hợp của Roy Keane, những gì ông ấy nói là sai sự thật. Có lẽ ông ấy xem nhầm cuộc phỏng vấn khác hoặc hiểu sai điều tôi nói. May mắn cho tôi là mọi thứ đều được ghi lại. Tôi chấp nhận việc ông ấy thích hay không thích tôi với tư cách cầu thủ hoặc con người. Nhưng tôi không chấp nhận chuyện ông ấy gán cho tôi những lời chưa từng nói”.

AC Milan sa thải HLV Allegri

AC Milan đã chính thức sa thải HLV Massimiliano Allegri cùng hàng loạt lãnh đạo cấp cao sau mùa giải bị xem là “thảm họa” của đội bóng áo sọc đỏ đen. Ngoài Allegri, giám đốc thể thao Igli Tare, CEO Giorgio Furlani và trưởng bộ phận tuyển trạch Geoffrey Moncada cũng bị chấm dứt hợp đồng vì “thất bại không thể bào chữa”.

“Rossoneri” chỉ cần thêm 1 điểm ở vòng đấu cuối Serie A để chắc suất dự Champions League mùa tới, khi họ hơn Como 2 điểm và nắm lợi thế đối đầu. Tuy nhiên, đội chủ sân San Siro đã gây sốc khi thua ngược 1-2 ngay trên sân nhà trước Cagliari, đội bóng không còn mục tiêu thi đấu.

Rooney ca ngợi Gyokeres

Huyền thoại MU, Wayne Rooney, đã chọn tiền đạo Viktor Gyokeres của Arsenal là “bản hợp đồng của mùa giải” sau khi “Pháo thủ” giành chức vô địch Ngoại hạng Anh. Phát biểu trên podcast của BBC Sport khi được hỏi về “bản hợp đồng của mùa giải”, Rooney cho biết: “Tôi chọn Gyokeres.

Granit Xhaka đã chơi rất hay cho Sunderland, nhưng hãy nhìn vào những gì Gyokeres mang lại cho Arsenal, đó chính xác là điều họ còn thiếu. Sau ba mùa liên tiếp về nhì, tôi nghĩ cậu ấy đã mang tới cho Arsenal một điều gì đó khác biệt và đó là yếu tố quan trọng giúp họ vô địch Premier League”.

Chủ Tottenham cam kết đầu tư mạnh mẽ để tái thiết

Tottenham chỉ vừa tránh được lần xuống hạng đầu tiên kể từ năm 1977 sau chiến thắng 1-0 trước Everton ở vòng cuối Ngoại hạng Anh, trong bầu không khí đầy cảm xúc tại sân nhà. Trong bức thư ngỏ gửi tới CĐV, chủ tịch không điều hành Peter Charrington khẳng định chủ sở hữu đa số ENIC, tập đoàn do gia đình Lewis điều hành, vẫn “cam kết tuyệt đối” với CLB và sẵn sàng đầu tư mạnh mẽ để “tái thiết” đội bóng sau mùa giải thảm họa.

Ông Charrington nhấn mạnh: “Gia đình Lewis cam kết tuyệt đối với Tottenham và công cuộc tái thiết này. Họ sẽ cung cấp sự ổn định cũng như nguồn đầu tư cần thiết ở mọi cấp độ để đưa CLB tiến lên phía trước. Đây là trách nhiệm dài hạn, không phải giải pháp tạm thời”.

Riquelme tranh cử chức chủ tịch Real Madrid

Enrique Riquelme chính thức khởi động chiến dịch tranh cử chức chủ tịch Real Madrid bằng những lời công kích trực diện nhằm vào triều đại của đương kim chủ tịch Florentino Perez, đặc biệt xoay quanh dự án cải tạo sân Santiago Bernabeu và vai trò của các hội viên CLB.

Phát biểu tại lễ khai trương trụ sở chiến dịch ngay đối diện Bernabeu, Riquelme tự giới thiệu mình là ứng viên đại diện cho “di sản và tương lai” của Real Madrid. Dù nhiều lần nhấn mạnh chiến dịch của ông “không chống lại bất kỳ ai mà vì lợi ích của Real Madrid”, hàng loạt phát biểu vẫn được xem là những đòn nhắm thẳng vào bộ máy lãnh đạo hiện tại.

Doanh nhân người Tây Ban Nha cũng đề cập tới ĐT Tây Ban Nha khi nói về thực trạng chuyên môn của Real Madrid. Ông cho rằng ảnh hưởng của đội bóng Hoàng gia tại “Bò tót” đã suy giảm đáng kể.