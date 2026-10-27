Tin mới nhất bóng đá sáng 27/10: Young cảnh báo các cầu thủ MU về HLV Conte

Young cảnh báo các cầu thủ MU về Conte

Cựu sao MU, Ashley Young gửi lời cảnh báo tới các cầu thủ MU về HLV Antonio Conte, người có thể thay thế Michael Carrick trong thời gian tới. “Tôi từng làm việc dưới thời Conte khi chơi ở Inter Milan. Ông ấy cực kỳ điên rồ. Những buổi tập luôn rất quyết liệt và chúng tôi phải chạy rất nhiều. Nếu các cầu thủ MU di chuyển như hiện tại, đó sẽ là thảm họa với họ nếu làm việc với Conte”.

Barcelona thiệt hại nặng sau Siêu kinh điển

Theo kết quả kiểm tra y tế mới nhất, hậu vệ Xavi Espart bị chấn thương khớp chêm ở cổ chân phải sau một pha va chạm với cầu thủ Real Madrid. Cầu thủ này sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 7 tuần với chấn thương này. Espart đang chơi rất lên chân trong mùa giải này và chiếm luôn vị trí của Balde.

Chủ tịch MU bán thêm một CLB khác

Lausanne-Sport, đội bóng từng có dịp giao hữu với MU, đang bị tỷ phú Jim Ratcliffe đẩy lên thị trường chuyển nhượng. Theo nguồn tin từ Athletic, tỷ phú người Anh đang phải tái cấu trúc lại về mặt tài chính cho ngành thể thao. Trước đó, tập đoàn INEOS của Jim Ratcliffe cũng đã đưa Nice, CLB đang chơi tại Ligue 1, lên thị trường chuyển nhượng.

Allegri lỡ hẹn với đội bóng cũ, Juventus

Theo báo chí Italia, Max Allegri vừa bị ban tổ chức Serie A cấm chỉ đạo 2 trận đấu sắp tới sau tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận đấu với AS Roma. Điều đó đồng nghĩa với việc ông thầy người Italia sẽ vắng mặt trong trận đấu với Monza ở vòng đấu tới và quan trọng hơn là cuộc đối đầu với Juventus sau đó. Đây có thể nói là thiệt thòi cực lớn của Napoli.