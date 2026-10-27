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Tin mới nhất bóng đá sáng 27/10: Young cảnh báo các cầu thủ MU về HLV Conte

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Ashley Young cảnh báo các cầu thủ MU về độ "điên rồ" của HLV Antonio Conte.

Young cảnh báo các cầu thủ MU về Conte

Cựu sao MU, Ashley Young gửi lời cảnh báo tới các cầu thủ MU về HLV Antonio Conte, người có thể thay thế Michael Carrick trong thời gian tới. “Tôi từng làm việc dưới thời Conte khi chơi ở Inter Milan. Ông ấy cực kỳ điên rồ. Những buổi tập luôn rất quyết liệt và chúng tôi phải chạy rất nhiều. Nếu các cầu thủ MU di chuyển như hiện tại, đó sẽ là thảm họa với họ nếu làm việc với Conte”.

Tin mới nhất bóng đá sáng 27/10: Young cảnh báo các cầu thủ MU về HLV Conte - 1

Barcelona thiệt hại nặng sau Siêu kinh điển

Theo kết quả kiểm tra y tế mới nhất, hậu vệ Xavi Espart bị chấn thương khớp chêm ở cổ chân phải sau một pha va chạm với cầu thủ Real Madrid. Cầu thủ này sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 7 tuần với chấn thương này. Espart đang chơi rất lên chân trong mùa giải này và chiếm luôn vị trí của Balde.

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Theo báo chí Italia, Max Allegri vừa bị ban tổ chức Serie A cấm chỉ đạo 2 trận đấu sắp tới sau tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận đấu với AS Roma. Điều đó đồng nghĩa với việc ông thầy người Italia sẽ vắng mặt trong trận đấu với Monza ở vòng đấu tới và quan trọng hơn là cuộc đối đầu với Juventus sau đó. Đây có thể nói là thiệt thòi cực lớn của Napoli.

Tin mới nhất bóng đá tối 26/10: Casillas ca ngợi Mourinho sau trận thắng Barcelona
Tin mới nhất bóng đá tối 26/10: Casillas ca ngợi Mourinho sau trận thắng Barcelona

Huyền thoại Real Madrid Iker Casillas đã lên tiếng ca ngợi HLV Jose Mourinho chiến thắng quan trọng 2-1 trước Barcelona trong trận El Clasico đầu tiên...

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/tin-moi-nhat-bong-da-sang-2710-young-canh-b...

-27/10/2026 00:17 AM (GMT+7)
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