Tin mới nhất bóng đá sáng 22/10: Gyokeres cân nhắc tương lai tại Arsenal

Gyokeres cân nhắc tương lai tại Arsenal

Viktor Gyokeres đang nghiêm túc xem xét tương lai tại Arsenal trước mùa hè năm sau, theo Football Insider. Dù xuất hiện những dấu hỏi về khả năng gắn bó với đội chủ sân Emirates, tiền đạo người Thụy Điển khó ra đi ngay trong tháng 1.

Giúp Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng Gyokeres đang tính chuyện ra đi

HLV Mikel Arteta muốn giữ chân Gyokeres và tiếp tục đặt niềm tin vào chân sút này. Những tháng tới có thể mang tính quyết định đối với tương lai của tiền đạo từng được Arsenal kỳ vọng sẽ nâng tầm sức mạnh tấn công của đội bóng.

De Ligt tái xuất sau 325 ngày vắng mặt

Matthijs de Ligt trở lại đội hình xuất phát của Manchester United trong trận đấu Champions League gặp Como, khép lại quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương lưng. Trung vệ người Hà Lan có lần đá chính gần nhất vào ngày 30/11/2025, trong chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace.

Sau đó, anh trải qua quá trình điều trị bảo tồn và phẫu thuật để giải quyết vấn đề ở lưng. De Ligt từng chia sẻ về ca phẫu thuật trên mạng xã hội hôm 15/5. Kể từ đó, cầu thủ này nỗ lực hồi phục để sẵn sàng trở lại dưới thời HLV Michael Carrick.

MU theo đuổi hai ngôi sao Crystal Palace

Manchester United đang theo dõi Ismaïla Sarr và Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace trước kỳ chuyển nhượng tháng 1, theo TEAMtalk. Mateta còn hợp đồng đến năm 2027, trong khi Sarr đang cân nhắc đề nghị gia hạn mới dù giao kèo hiện tại kéo dài đến năm 2029.

Bên cạnh đó, MU cũng lên kế hoạch bổ sung hậu vệ trái vào mùa hè năm sau. Lewis Hall của Newcastle United và Adrien Truffert thuộc Bournemouth nằm trong danh sách được tuyển trạch, theo iNews.

Barcelona giữ chân tài năng trẻ Xavi Espart

Barcelona đã loại trừ khả năng để Xavi Espart ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, theo TEAMtalk. Hậu vệ đa năng 19 tuổi nhận được sự quan tâm từ Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, PSG và Bayern Munich.

Tuy nhiên, hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2030 giúp đội bóng xứ Catalonia củng cố tương lai của cầu thủ này tại Camp Nou. Espart vốn là tiền vệ nhưng được bố trí đá hậu vệ phải lẫn hậu vệ trái trong mùa giải năm nay, qua đó từng bước khẳng định vị trí ở đội một Barcelona.

Pedro Porro cân nhắc cơ hội gia nhập Real Madrid hoặc Barcelona

Pedro Porro sẵn sàng nghiêm túc cân nhắc khả năng chuyển đến Barcelona hoặc Real Madrid, theo Football Insider. Hậu vệ phải 27 tuổi của Tottenham đã ký hợp đồng gia hạn đến năm 2031, nhưng vẫn bị hấp dẫn bởi viễn cảnh cạnh tranh danh hiệu và thi đấu tại Champions League ở Tây Ban Nha. Nếu hai ông lớn La Liga thực sự nhập cuộc, Tottenham có thể đối mặt bài toán giữ chân một trong những cầu thủ quan trọng ở hành lang phải.