Đỉnh cao tennis ATP 500: Alcaraz săn 23 trận thắng liên tiếp, Djokovic gặp "máy giao bóng"

* Trận đấu có sự góp mặt của Alcaraz sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem.

Carlos Alcaraz - Nikoloz Basilashvili: Khoảng 21h, 29/10 (Vòng 2 Vienna Open 2026)

Carlos Alcaraz hướng tới chiến thắng thứ 23 liên tiếp tại các giải ATP 500 khi chạm trán Nikoloz Basilashvili ở vòng 2 Vienna Open 2026. Dù tay vợt Georgia đang có phong độ tốt, hạt giống số 2 vẫn được đánh giá cao hơn nhờ đẳng cấp và khả năng kiểm soát trận đấu.

Alcaraz (bên trái) dự đoán thắng dễ Basilashvili (bên phải)

Basilashvili khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng 7-6(3), 6-1 trước Jurij Rodionov. Tay vợt Georgia cũng cho thấy sự hồi sinh trong thời gian gần đây khi vào bán kết Chengdu Open và chung kết Almaty Open hồi tháng 10. Lối đánh cuối sân thiên về sức mạnh, khả năng tăng tốc độ bóng và những cú đánh quyết đoán có thể giúp Basilashvili gây khó khăn cho Alcaraz nếu duy trì được độ chính xác.

Tuy nhiên, thử thách lần này khó khăn hơn đáng kể. Alcaraz vừa vượt qua Karen Khachanov với tỷ số 6-4, 7-6(5) trong trận đấu mà anh bỏ lỡ cơ hội kết thúc sớm ở set hai. Khả năng điều chỉnh chiến thuật, di chuyển linh hoạt và xử lý bóng đa dạng vẫn là những lợi thế lớn của tay vợt Tây Ban Nha trên mặt sân cứng trong nhà. Alcaraz cũng đang sở hữu chuỗi 22 trận thắng liên tiếp tại ATP 500.

Lịch sử đối đầu càng củng cố ưu thế của Alcaraz khi anh dẫn 2-0. Basilashvili có thể tạo ra những thời điểm giằng co bằng sức mạnh từ cuối sân, nhưng để duy trì áp lực trước đối thủ vượt trội về độ ổn định sẽ là nhiệm vụ không dễ dàng.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng 2-0.

Novak Djokovic - Jan-Lennard Struff: Khoảng 0h, 30/10 (Vòng 2 đơn nam Basel Open)

Djokovic đối mặt Struff trong bối cảnh cả hai đều có những mục tiêu quan trọng ở giai đoạn cuối mùa. Tay vợt Serbia vượt trội về thành tích đối đầu, nhưng phong độ khởi sắc của Struff hứa hẹn tạo ra thử thách đáng kể trên mặt sân cứng trong nhà.

Struff (bên phải) giao bóng tốt nhưng Djokovic (bên trái) luôn biết cách hóa giải

Struff vừa đánh bại đồng hương Yannick Hanfmann 6-4, 6-3 để giành quyền gặp Djokovic. Tay vợt Đức thắng 5 trong 6 trận gần nhất ở cấp độ ATP Tour, đồng thời mới vào chung kết Brussels, giải đấu đánh dấu lần đầu anh góp mặt ở chung kết ATP kể từ năm 2024. Trước đó, Struff cũng có lần đầu vào tứ kết một giải Grand Slam tại Wimbledon. Với chiều cao 1m93, cú giao bóng uy lực và lối chơi tấn công chủ động, anh có những vũ khí phù hợp để gây sức ép trên mặt sân trong nhà.

Dù vậy, Djokovic vẫn nắm lợi thế lớn khi thắng cả 8 lần đối đầu trước đây. Tay vợt Serbia vừa vượt qua Ugo Humbert sau ba set căng thẳng, cho thấy khả năng duy trì sự bền bỉ và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Djokovic thừa nhận Struff sở hữu một trong những cú giao bóng mạnh nhất ATP Tour, đồng thời thường xuyên dâng cao tấn công, buộc anh phải nhập cuộc tốt hơn.

Ở tuổi 39, Djokovic đang hướng tới suất dự ATP Finals lần thứ 19 trong sự nghiệp. Anh hiện đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Live Race to Turin, kém Rafael Jodar 319 điểm. Động lực này có thể giúp tay vợt Serbia duy trì sự tập trung, dù Struff đủ sức kéo trận đấu vào những loạt giao bóng căng thẳng.

Dự đoán kết quả: Djokovic thắng 2-0.

Alexander Zverev - Tallon Griekspoor: Khoảng 23h30, 29/10 (Vòng 2 Vienna Open 2026)

Tay vợt Đức được đánh giá cao hơn, nhưng đối thủ người Hà Lan đang đạt phong độ ấn tượng với chuỗi sáu trận thắng liên tiếp.

Zverev (bên trái) có thể gặp nhiều khó khăn trước Griekspoor (bên phải)

Zverev trải qua trận ra quân đầy căng thẳng trước Martin Landaluce. Tay vợt Đức thắng set đầu 7-5, thua 3-6 ở set hai rồi giành chiến thắng 7-6 (11) trong set quyết định sau 3 giờ 5 phút. Đáng chú ý, Zverev cứu thành công bốn match point trước khi khép lại trận đấu. Chiến thắng cho thấy bản lĩnh của tay vợt từng hai lần vô địch Grand Slam, nhưng cũng đặt ra dấu hỏi về thể lực của anh trước vòng đấu tiếp theo.

Nếu giành vé vào tứ kết, Zverev sẽ chắc chắn vươn lên vị trí số 1 thế giới vào tuần tới, thay thế Jannik Sinner. Cột mốc quan trọng này là động lực lớn, song cũng có thể tạo thêm áp lực cho tay vợt người Đức.

Trong khi đó, Griekspoor đang có giai đoạn thi đấu thăng hoa. Sau khi đăng quang European Open, tay vợt Hà Lan tiếp tục đánh bại Brandon Nakashima với tỷ số 6-1, 4-6, 7-6 (2) ở vòng đầu tiên tại Vienna. Khả năng giao bóng hiệu quả cùng sự tự tin giúp Griekspoor trở thành đối thủ đáng gờm trên mặt sân cứng trong nhà.

Zverev dẫn 9-3 trong thành tích đối đầu, nhưng Griekspoor thắng lần gặp gần nhất tại Canadian Open năm nay. Phong độ hiện tại giúp tay vợt Hà Lan có cơ sở để tạo ra thế trận cân bằng, nhất là khi Zverev vừa trải qua trận đấu kéo dài hơn ba giờ.

Dù vậy, Zverev vẫn nhỉnh hơn về kinh nghiệm và khả năng xử lý những thời điểm quyết định. Trận đấu nhiều khả năng diễn ra giằng co, với cơ hội giành chiến thắng cho cả hai tay vợt.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng 2-1.

Lịch thi đấu tennis ngày 29/10