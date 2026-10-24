Tin mới nhất bóng đá sáng 24/10: HLV Brighton nói về tin đồn dẫn dắt MU thay Carrick

HLV Brighton lên tiếng về tin đồn dẫn dắt MU thay Carrick

HLV Fabian Hurzeler của Brighton đã lên tiếng về những thông tin liên hệ ông với vị trí thuyền trưởng MU trong trường hợp “Quỷ đỏ” quyết định sa thải Michael Carrick. Chiến lược gia người Đức khẳng định ông vẫn tập trung hoàn toàn vào công việc tại sân Amex, đồng thời bày tỏ sự tôn trọng dành cho Carrick và những gì đồng nghiệp đã làm được tại Old Trafford.

Hurzeler đang giúp Brighton bay cao ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League

Theo trích dẫn của BBC, Hurzeler cho biết: “Tôi thực sự tập trung vào công việc của mình tại đây. Tôi không có thời gian nghĩ về những tin đồn này, bởi chúng tôi thi đấu 3 ngày 1 trận. Bên cạnh đó, tôi rất tôn trọng Carrick và những gì ông ấy đã làm được cùng MU trong mùa giải trước. Ông ấy là một người tuyệt vời, có cá tính đáng quý. Tôi không có gì khác để nói về điều đó”.

Fermin đáp trả Mourinho trước El Clasico

Trong cuộc phỏng vấn với RTVE, Fermin Lopez đã đề cập đến những bình luận của HLV Jose Mourinho về bầu không khí trước trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid. Tiền vệ người Tây Ban Nha khẳng định Barcelona không muốn bị cuốn vào những tranh cãi liên quan đến trọng tài mà muốn dùng màn trình diễn trên sân để lên tiếng.

Fermin tuyên bố: “Chúng tôi không tham gia vào những tranh cãi về trọng tài. Chúng tôi làm tốt công việc của mình và thể hiện những giá trị mà Barcelona đại diện. Chúng tôi phải đi theo con đường riêng. Nếu họ muốn sa đà vào những cuộc tranh luận đó thì việc tiếp tục khuấy động tranh cãi là lựa chọn của họ. Những phát ngôn của ông ta (Mourinho) thật nhàm chán. Trên sân, chúng tôi thể hiện đẳng cấp của mình”.

Saka nghỉ thi đấu 6 tuần

Sau những cuộc kiểm tra ban đầu, đội ngũ y tế Arsenal dự đoán Bukayo Saka sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tuần, thậm chí có thể lâu hơn. Cầu thủ chạy cánh người Anh dính chấn thương cơ tứ đầu đùi gặp phải trong trận đấu với Bayern Munich tại Champions League hồi giữa tuần.

Nếu những lo ngại ban đầu trở thành hiện thực, Saka sẽ bỏ lỡ hàng loạt trận đấu quan trọng của Arsenal, đồng thời không thể góp mặt trong các trận đấu sắp tới của ĐT Anh tại UEFA Nations League gặp Croatia và Tây Ban Nha.

Rodri dè chừng Real Madrid

Trong cuộc phỏng vấn với DAZN trước trận El Clasico đầu tiên trong sự nghiệp, Rodri chia sẻ: “Rõ ràng, Real Madrid chơi theo cách khác chúng tôi, nhưng tinh thần cạnh tranh luôn hiện hữu, đặc biệt trong một trận đấu lớn như El Clasico. Vì vậy, chúng tôi dự đoán Real Madrid sẽ chơi hết sức mình.

Mọi người nói với tôi rằng Real Madrid, theo tôi nhớ, chỉ thắng một trong sáu hoặc bảy trận El Clasico gần nhất. Vì vậy, họ sẽ rất khao khát lấy lại thể diện”.

Conte phủ nhận tin đồn đàm phán với MU

Antonio Conte khẳng định ông chưa tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào ở giai đoạn nâng cao với các CLB, sau những thông tin cho rằng chiến lược gia người Italia đã có cuộc tiếp xúc với MU. Trên trang cá nhân, Conte viết: “Tên tuổi của tôi được liên hệ với nhiều CLB, nhưng hiện tại, không có cuộc đàm phán nào đi đến giai đoạn nâng cao.

Tôi đã đọc những thông tin về các yêu cầu tài chính và đòi hỏi toàn quyền kiểm soát mà người ta cho rằng tôi đã đưa ra với những CLB được nhắc đến, cũng như những hoài nghi về điều được mô tả là ‘cá tính mạnh mẽ’ của tôi. Những thông tin này hoàn toàn không có cơ sở.

Nếu một cơ hội cụ thể xuất hiện, đó mới là thời điểm để thảo luận với CLB liên quan và cùng xem xét các điều khoản của một thỏa thuận tiềm năng, đồng thời tôn trọng nhu cầu của cả hai bên cũng như những phẩm chất và phương pháp làm việc định hình phong cách huấn luyện của tôi”.