Tin mới nhất bóng đá sáng 24/10: HLV Brighton nói về tin đồn dẫn dắt MU thay Carrick

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brest vs Nice 24/10/26 - Trực tiếp
Logo Brest - BRE Brest
1
Logo Nice - NIC Nice
0
Ipswich Town vs Nottingham Forest 24/10/26 - Trực tiếp
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
0
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
0
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thành Phố Đồng Nai vs Thép Xanh Nam Định
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Aston Villa vs Manchester City
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
RB Leipzig vs Elversberg
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Elversberg - ELV Elversberg
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Coventry City vs Fulham
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atlético de Madrid vs Deportivo de A Coruña
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Deportivo de A Coruña - DEP Deportivo de A Coruña
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Manchester United vs Bournemouth
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Hull City vs Brentford
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs Real Betis
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Olympique Marseille vs Le Havre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Freiburg vs Bayern Munich
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Lecce vs Juventus
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Udinese vs Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 24/10: HLV Brighton nói về tin đồn dẫn dắt MU thay Carrick

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Premier League 2026-27 Manchester United

Bản tin bóng đá cập nhật sáng 24/10: HLV Fabian Hurzeler của Brighton đã lên tiếng về những thông tin liên hệ ông với vị trí thuyền trưởng MU trong trường hợp “Quỷ đỏ” quyết định sa thải Michael Carrick.

HLV Brighton lên tiếng về tin đồn dẫn dắt MU thay Carrick

HLV Fabian Hurzeler của Brighton đã lên tiếng về những thông tin liên hệ ông với vị trí thuyền trưởng MU trong trường hợp “Quỷ đỏ” quyết định sa thải Michael Carrick. Chiến lược gia người Đức khẳng định ông vẫn tập trung hoàn toàn vào công việc tại sân Amex, đồng thời bày tỏ sự tôn trọng dành cho Carrick và những gì đồng nghiệp đã làm được tại Old Trafford.

Hurzeler đang giúp&nbsp;Brighton bay cao ở vị trí&nbsp;thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League

Hurzeler đang giúp Brighton bay cao ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League

Theo trích dẫn của BBC, Hurzeler cho biết: “Tôi thực sự tập trung vào công việc của mình tại đây. Tôi không có thời gian nghĩ về những tin đồn này, bởi chúng tôi thi đấu 3 ngày 1 trận. Bên cạnh đó, tôi rất tôn trọng Carrick và những gì ông ấy đã làm được cùng MU trong mùa giải trước. Ông ấy là một người tuyệt vời, có cá tính đáng quý. Tôi không có gì khác để nói về điều đó”.

Fermin đáp trả Mourinho trước El Clasico

Trong cuộc phỏng vấn với RTVE, Fermin Lopez đã đề cập đến những bình luận của HLV Jose Mourinho về bầu không khí trước trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid. Tiền vệ người Tây Ban Nha khẳng định Barcelona không muốn bị cuốn vào những tranh cãi liên quan đến trọng tài mà muốn dùng màn trình diễn trên sân để lên tiếng.

Fermin tuyên bố: “Chúng tôi không tham gia vào những tranh cãi về trọng tài. Chúng tôi làm tốt công việc của mình và thể hiện những giá trị mà Barcelona đại diện. Chúng tôi phải đi theo con đường riêng. Nếu họ muốn sa đà vào những cuộc tranh luận đó thì việc tiếp tục khuấy động tranh cãi là lựa chọn của họ. Những phát ngôn của ông ta (Mourinho) thật nhàm chán. Trên sân, chúng tôi thể hiện đẳng cấp của mình”.

Saka nghỉ thi đấu 6 tuần

Sau những cuộc kiểm tra ban đầu, đội ngũ y tế Arsenal dự đoán Bukayo Saka sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tuần, thậm chí có thể lâu hơn. Cầu thủ chạy cánh người Anh dính chấn thương cơ tứ đầu đùi gặp phải trong trận đấu với Bayern Munich tại Champions League hồi giữa tuần.

Nếu những lo ngại ban đầu trở thành hiện thực, Saka sẽ bỏ lỡ hàng loạt trận đấu quan trọng của Arsenal, đồng thời không thể góp mặt trong các trận đấu sắp tới của ĐT Anh tại UEFA Nations League gặp Croatia và Tây Ban Nha.

Rodri dè chừng Real Madrid

Trong cuộc phỏng vấn với DAZN trước trận El Clasico đầu tiên trong sự nghiệp, Rodri chia sẻ: “Rõ ràng, Real Madrid chơi theo cách khác chúng tôi, nhưng tinh thần cạnh tranh luôn hiện hữu, đặc biệt trong một trận đấu lớn như El Clasico. Vì vậy, chúng tôi dự đoán Real Madrid sẽ chơi hết sức mình.

Mọi người nói với tôi rằng Real Madrid, theo tôi nhớ, chỉ thắng một trong sáu hoặc bảy trận El Clasico gần nhất. Vì vậy, họ sẽ rất khao khát lấy lại thể diện”.

Conte phủ nhận tin đồn đàm phán với MU

Antonio Conte khẳng định ông chưa tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào ở giai đoạn nâng cao với các CLB, sau những thông tin cho rằng chiến lược gia người Italia đã có cuộc tiếp xúc với MU. Trên trang cá nhân, Conte viết: “Tên tuổi của tôi được liên hệ với nhiều CLB, nhưng hiện tại, không có cuộc đàm phán nào đi đến giai đoạn nâng cao.

Tôi đã đọc những thông tin về các yêu cầu tài chính và đòi hỏi toàn quyền kiểm soát mà người ta cho rằng tôi đã đưa ra với những CLB được nhắc đến, cũng như những hoài nghi về điều được mô tả là ‘cá tính mạnh mẽ’ của tôi. Những thông tin này hoàn toàn không có cơ sở.

Nếu một cơ hội cụ thể xuất hiện, đó mới là thời điểm để thảo luận với CLB liên quan và cùng xem xét các điều khoản của một thỏa thuận tiềm năng, đồng thời tôn trọng nhu cầu của cả hai bên cũng như những phẩm chất và phương pháp làm việc định hình phong cách huấn luyện của tôi”.

8

Chelsea - Man Utd 22.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Chelsea
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 31/10
Thể lệ
Chủ tịch La Liga đối mặt án cấm 2 năm vì phát ngôn chỉ trích Real Madrid
Chủ tịch La Liga đối mặt án cấm 2 năm vì phát ngôn chỉ trích Real Madrid

Chủ tịch La Liga Javier Tebas đang đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ chức vụ lên đến 2 năm sau khi Hội đồng Thể thao Thượng viện Tây Ban Nha (CSD) gửi...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/tin-moi-nhat-bong-da-sang-2410-hlv-brighton...

-23/10/2026 23:49 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN