Tin mới nhất bóng đá sáng 29/10: Valverde thoát chấn thương, báo tin vui cho HLV Mourinho

Valverde thoát chấn thương, báo tin vui cho HLV Mourinho

Real Madrid thở phào sau khi Federico Valverde gặp vấn đề ở vùng đùi trong trận El Clasico với Barcelona. Theo nhà báo Tây Ban Nha Mario Penalver, kết quả kiểm tra xác nhận tiền vệ người Uruguay không bị chấn thương. Valverde vì thế có thể trở lại tập luyện và sẵn sàng cùng Real Madrid làm khách trên sân Racing Santander tại vòng 11 La Liga vào Chủ nhật (22h15 ngày 1/11 - giờ Hà Nội).

Valverde có thể thi đấu cuối tuần này

Gần đây, HLV Jose Mourinho thường xuyên bố trí Valverde đá hậu vệ phải để tăng cường khả năng phòng ngự, đồng thời tạo điều kiện cho Arda Guler đá chính. Tuy nhiên, lựa chọn này cũng đặt ra dấu hỏi về cơ hội của Alexander-Arnold và Denzel Dumfries.

Neymar nhận án treo giò vì vi phạm quy định mang tên Vinicius

Neymar bị treo giò hai trận sau khi Ủy ban kỷ luật thứ hai thuộc Tòa án Công lý Thể thao cấp cao Brazil xác định anh vi phạm quy định liên quan đến hành vi che miệng khi tranh cãi trên sân. Theo Marca, cơ quan kỷ luật từng cân nhắc án phạt bốn trận trước khi thống nhất mức hai trận.

Quy định này được áp dụng trong các giải đấu tại Brazil nhằm tăng tính minh bạch và ngăn chặn những hành vi trái với đạo đức thể thao. Ngôi sao của Santos vẫn có quyền kháng cáo lên toàn thể hội đồng xét xử. Án phạt khiến Neymar đối mặt thêm rắc rối trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Arsenal, Chelsea và Man City tranh chữ ký Desire Doue

Arsenal, Chelsea và Manchester City đang theo dõi tiền đạo cánh Desire Doue của PSG. Tuy nhiên, cơ hội chiêu mộ tuyển thủ Pháp của các đội bóng này có thể bị ảnh hưởng khi PSG đẩy mạnh đàm phán gia hạn hợp đồng với cầu thủ 21 tuổi.

Đội bóng thủ đô Paris muốn giữ chân Doue sau năm 2029, qua đó chặn đứng sự quan tâm từ các ông lớn châu Âu. Nếu đạt thỏa thuận mới, PSG sẽ củng cố vị thế trong cuộc đua giữ một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất của bóng đá Pháp.

Juventus chọn Balogun làm mục tiêu hàng đầu trong tháng 1

Theo Tuttosport, Juventus đã đưa tiền đạo Folarin Balogun của Monaco lên vị trí ưu tiên số một trong kế hoạch chuyển nhượng tháng 1. Chân sút 25 tuổi được cho là có khả năng rời đội bóng Công quốc sau khi thương vụ chuyển sang Everton với mức phí 40 triệu euro trong mùa hè đổ bể.

Juventus đánh giá Balogun phù hợp cả về chuyên môn lẫn tài chính. Dù vậy, đội bóng Italia vẫn chuẩn bị những phương án dự phòng, gồm Alexander Sørloth của Atletico Madrid và Antonio Raimondo, tiền đạo đang thi đấu cho Frosinone theo dạng cho mượn.

Chelsea tái khởi động thương vụ Alex Scott

Theo Florian Plettenberg, Chelsea đang tập trung trở lại vào Alex Scott sau khi thất bại trong nỗ lực chiêu mộ anh ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Liverpool cũng quan tâm đến tuyển thủ Anh và muốn đưa anh tái hợp với HLV Andoni Iraola.

Trong khi đó, TEAMtalk tiết lộ Bournemouth đã bắt đầu tìm kiếm những phương án thay thế tiềm năng cho cầu thủ 23 tuổi. Kees Smit của AZ Alkmaar và Kenneth Taylor của Lazio nằm trong danh sách được cân nhắc. Những động thái này cho thấy tương lai của Scott có thể trở thành tâm điểm chú ý ở các kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Man City chưa từ bỏ Jarrad Branthwaite

Man City vẫn dành sự quan tâm cho trung vệ Jarrad Branthwaite của Everton. Tuy nhiên, đội bóng vùng Merseyside không có ý định để tuyển thủ Anh ra đi trong tương lai gần. Branthwaite được đánh giá là nhân tố quan trọng trong kế hoạch xây dựng hàng phòng ngự của Everton.

“Man xanh” muốn tăng cường chất lượng ở vị trí trung vệ, nhưng lập trường cứng rắn của đối tác có thể khiến thương vụ khó tiến triển. Nếu Everton không thay đổi quan điểm, đội bóng thành Manchester nhiều khả năng phải tiếp tục tìm kiếm những lựa chọn khác trên thị trường chuyển nhượng.

Năm ông lớn Premier League theo dõi tiền đạo Tresoldi

Chelsea, Manchester City, Arsenal, Tottenham và Newcastle đều cử tuyển trạch viên đến theo dõi Nicolò Tresoldi trong trận Club Brugge gặp Sint-Truiden. Tiền đạo này gây ấn tượng mạnh khi lập hat-trick, qua đó thu hút sự chú ý từ hàng loạt đội bóng hàng đầu nước Anh.

Màn trình diễn của Tresoldi có thể giúp anh nâng cao giá trị trên thị trường chuyển nhượng nếu tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn. Sự cạnh tranh giữa năm CLB Premier League cũng cho thấy tiền đạo của Club Brugge đang nổi lên như một cái tên đáng chú ý trong kế hoạch tăng cường hàng công.