Tin mới nhất bóng đá sáng 26/10: Fan MU ủng hộ Carrick, la ó cầu thủ & lãnh đạo

Fan MU ủng hộ Carrick, la ó cầu thủ & lãnh đạo

Theo nhà báo Simon Stones (BBC), thời điểm HLV Michael Carrick tiến về phía đường hầm sau trận thua 0-3 của MU trước Bournemouth, các cổ động viên ở khán đài Stretford End đã đứng dậy và dành cho ông những tràng pháo tay.

Fan MU vẫn ủng hộ Carrick

Tuy nhiên ngay khi Carrick bước vào đường hầm, họ lập tức thay đổi thái độ với dàn cầu thủ đi phía sau. Thay vì ủng hộ, nhóm cổ động viên không ngớt lời la ó vì thái độ thi đấu kém cỏi của các cầu thủ dưới sân. Bên cạnh đó, nhà báo Simon Stones nhấn mạnh động thái này còn nhắm vào ban lãnh đạo MU.

23 thành viên Barcelona dự Gala Quả bóng vàng

Theo Mundo Deportivo, Barcelona sẽ cử phái đoàn hùng hậu với 23 người tham dự Gala trao giải Quả bóng vàng, diễn ra vào 3h ngày 27/10 tại London (Anh). Được biết, phái đoàn này do Chủ tịch Joan Laporta dẫn đầu, bên cạnh nhiều thành viên thuộc ban lãnh đạo và tất cả cầu thủ (nam lẫn nữ) được đề cử ở các hạng mục khác nhau.

Cụ thể, những ngôi sao Barca góp mặt gồm: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri, Joan García, Cata Coll, Esmee Brugts, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Clàudia Pina, Ewa Pajor, Vicky López, Clara Serrajordi và Bruna Vilamala.

HLV Iraola hạnh phúc vì thắng trận đầu trên sân Anfield

Trả lời phỏng vấn sau khi cùng Liverpool đánh bại Brighton 2-0, HLV Andoni Iraola thừa nhận ông cảm thấy rất hạnh phúc vì giành chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh trên sân nhà Anfield: “Tôi rất hạnh phúc. Liverpool cần chiến thắng này trên sân nhà và được ăn mừng cùng người hâm mộ. Chúng tôi cần khởi đầu như thế này, đặc biệt khi đối đầu đội bóng đầy tự tin như Brighton".

Al Nassr chuẩn bị "trói chân" Joao Felix

Theo tờ Al-Riyadiya, Al Nassr đang tiến gần đến việc gia hạn hợp đồng với tiền đạo Joao Felix. Dự kiến, nhà đương kim vô địch Saudi Pro League ​​sẽ giữ chân ngôi sao người Bồ Đào Nha thêm 2 mùa giải, tăng lương cho anh từ 10 triệu euro/năm lên 12,5 triệu euro/năm cùng một số quyền lợi bổ sung.