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Ronaldo đoạt giải thưởng Quả bóng Vàng vĩ đại nhất

Sự kiện: Quả bóng vàng Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo đã được công bố là người đoạt giải thưởng Quả bóng Vàng vĩ đại nhất.

Tạp chí France Football, 2 ngày sau khi công bố Harry Kane đoạt Quả bóng Vàng 2026, cũng đã công bố giải thưởng Quả bóng Vàng vĩ đại nhất trong lịch sử. Giải thưởng này, với tên viết tắt "BOAT" (Ballon d'Or of All Time), về cơ bản là giải thưởng bầu chọn trực tuyến nhằm tìm ra năm và người đoạt giải hay nhất trong lịch sử giải thưởng cá nhân danh giá này,

Trong buổi Gala trao Quả bóng Vàng đêm thứ Hai tại London, ban tổ chức giải đã công bố mở cổng bình chọn cho "BOAT" trong vòng 24 giờ và những người được bầu chọn là những cầu thủ đã đoạt QBV nhiều hơn 1 lần. Và Cristiano Ronaldo năm 2008 đã được bầu chọn là người đoạt giải với số phiếu cao nhất, vượt qua Lionel Messi năm 2012.

France Football cũng công bố danh sách thứ hạng bỏ phiếu của "BOAT", được xếp như hình dưới.

Ronaldo đoạt giải thưởng Quả bóng Vàng vĩ đại nhất - 1

Khác với giải Quả bóng Vàng truyền thống, được bầu chọn bởi các nhà báo đại diện cho mỗi quốc gia, France Football cho fan trực tiếp bầu "BOAT" và mỗi lần bầu người tham gia chỉ việc đóng khoản phí 1 euro. Chính France Football cho biết đã có hơn 5000 người tham gia bầu chọn đã bỏ tiền mua số lần bầu nhiều hơn 1 lần để bầu cho thần tượng của mình.

Với cơ chế bỏ phiếu như vậy, kết hợp với kết quả kiểm phiếu cho thấy top 12 toàn là Ronaldo hoặc Messi, chừng đó là quá đủ để nói lên giá trị của giải thưởng này. Gợi ý cho độc giả: giá trị đó chưa kịp chạm đến con số 1. 

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Ronaldo vượt Messi ở thống kê đặc biệt, cuộc đua vĩ đại nhất lại nóng
Ronaldo vượt Messi ở thống kê đặc biệt, cuộc đua vĩ đại nhất lại nóng

Cristiano Ronaldo bất ngờ vượt Lionel Messi về tổng điểm tích lũy trong lịch sử Quả bóng vàng theo một phương pháp thống kê đặc biệt.

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Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/ronaldo-doat-giai-thuong-qua-bong-vang-vi-d...

-29/10/2026 02:13 AM (GMT+7)
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