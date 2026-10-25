Tin mới nhất bóng đá sáng 25/10: Chelsea nhận tin dữ về Joao Pedro

Chelsea nhận tin dữ về Joao Pedro

Joao Pedro, người có phong độ cao trong màu áo Chelsea cuối cùng lại vắng mặt trong ngày Chelsea gặp Tottenham. Theo HLV Alonso, chấn thương đã khiến Joao Pedro không thể thi đấu:

"Hôm qua trong buổi tập, cậu ấy cảm thấy có gì đó không ổn, và hiện tại Pedro bị tích dịch ở đầu gối. Chúng tôi phải làm một số xét nghiệm để biết mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Thật đáng tiếc, nhưng chúng ta cần phải tiếp tục tiến lên".

Chelsea lo sốt vó với Pedro

Arteta khen ngợi Gabriel

Mikel Arteta tin rằng Gabriel Magalhaes mang đến phẩm chất độc đáo cho Arsenal sau khi hậu vệ này ghi bàn giúp "Pháo thủ" thắng 2-0 Everton ở vòng 8 Ngoại hạng Anh. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho hay:

"Tôi nghĩ Gabriel là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới, không còn nghi ngờ gì nữa, với tầm ảnh hưởng mà cậu ấy tạo ra ở cả hai khu vực cấm địa. Khả năng lãnh đạo, tầm ảnh hưởng và những đóng góp của cầu thủ này cho các đồng đội là vô cùng độc đáo, và chúng tôi rất vui mừng khi có cậu ấy trong đội".

U18 MU thắng đậm U18 Liverpool

U18 MU đã có màn trình diễn miễn chê trước U18 Liverpool khi giành chiến thắng với tỷ số 6-3. Jaume Camacho là cầu thủ chơi hay nhất ở trận này khi anh ghi hat-trick cho nửa đỏ thành Manchester. Nên nhớ, Jaume Camacho từng được tờ The Guardian đánh giá là 1 trong 20 tài năng trẻ xuất sắc nhất năm 2026.

Goren được kỳ vọng có mặt ở El Clasico

Orian Goren được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung đáng chú ý nhất vào danh sách đội hình mà Hansi Flick sẽ công bố vào ngày 25/10. Nếu được triệu tập, tiền vệ trẻ này sẽ có trận ra mắt trong đội hình tham dự trận đấu quan trọng nhất của LaLiga: El Clasico.