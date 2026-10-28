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Kết quả bóng đá Fleetwood Town - Arsenal: Loạt luân lưu lịch sử (League Cup)

Sự kiện: League Cup Arsenal

(Vòng 4 League Cup) Một đội bóng đang ngấp nghé khu vực xuống hạng ở giải hạng 4 đã đánh đổ nhà đương kim vô địch Premier League.

   

League Cup là lúc HLV Mikel Arteta xoay vòng đội hình Arsenal và quả thực ông tung ra khá nhiều dự bị ở trận này: Meslier bắt chính, trung vệ 16 tuổi Salmon đá cặp Mosquera, Zubimendi và Lewis-Skelly đá tiền vệ, Havertz xuống chơi hộ công, và Max Dowman cùng sao trẻ Ceadach O'Neill (con trai của đương kim HLV trưởng ĐT Bắc Ireland Michael O'Neill) đá 2 biên hỗ trợ Gyokeres.

Trận đấu diễn ra mới được 2 phút thì đã bị dừng do trọng tài phát hiện drone lạ bay ngay trên sân, phiền phức kéo dài khi cầu thủ 2 đội được yêu cầu trở lại phòng thay đồ nhưng sau đó mọi thứ ổn thỏa khi cảnh sát phát hiện ra người điều khiển drone (và drone đã bay khỏi sân khi người điều khiển nhận thấy trọng tài cho dừng trận). Nhưng không chỉ vậy, sức gió lớn bắt đầu tạo ra vấn đề và bên hưởng lợi tất nhiên là chủ nhà.

Lupalo-Bi ăn mừng bàn thắng đáng nhớ

Lupalo-Bi ăn mừng bàn thắng đáng nhớ

Fleetwood Town có thể đang đá ở giải hạng 4 của Anh (và chỉ hơn khu vực xuống hạng 2 điểm) nhưng trong trận đấu kiểu này họ không tỏ ra lép vế, thậm chí phút 21 cú sốc đã đến. Chính Salmon là người thất thế trong một pha tranh chấp với Lupalo-Bi, người dốc sức lao xuống đón một đường rót bóng ra sau hàng thủ Arsenal, bình tĩnh né cú truy cản của Salmon trong vòng cấm trước khi xỏ háng Meslier mở tỷ số.

Đội chủ nhà lập tức đổ rào phòng thủ và dùng bóng dài lên cho Lupalo-Bi ở các pha phản công. Arsenal chật vật với lối chơi này khiến Arteta tầm phút 40 đã gọi các dự bị ra khởi động. Phút 40 cũng là lúc Havertz có cơ hội gỡ hòa nhưng lại đánh đầu vọt xà sau quả tạt của Dowman, và ở phút bù giờ Timber đã 2 lần bỏ lỡ các cơ hội đánh đầu.

Gyokeres (trái) mang lại bàn gỡ hòa cho Arsenal

Gyokeres (trái) mang lại bàn gỡ hòa cho Arsenal

Arteta tung Odegaard và Ben White vào ở đầu hiệp 2, nhưng bước ngoặt lại đến từ O'Neill. Cầu thủ 18 tuổi này phút 50 đã đột phá xuống cánh trái và chuyền vào, Havertz dứt điểm hỏng nhưng Gyokeres đã kịp đệm vào lưới trong thế đang ngã ra. Arsenal thừa thế vùng lên, nhưng Havertz lẫn Lewis-Skelly mỗi người 2 lần bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở 20 phút tiếp theo.

Thời gian trôi về cuối và Arsenal càng sốt ruột, nhưng tới phút 85 họ bất ngờ gặp bất lợi khi Dowman phản ứng một cú xoạc của đối thủ với cú đạp và bị trọng tài cho thẻ đỏ trực tiếp. Dù thiếu người, Arsenal vẫn tấn công ở cuối trận, nhưng White lẫn Guimaraes đều không thắng được thủ môn Lynch trong khi Havertz đánh đầu chệch cột dọc.

Không có hiệp phụ, hai đội vào luôn loạt luân lưu để phân thắng bại. Trong khi Meslier lần nào cũng để phía chủ nhà sút tung lưới, thủ thành Lynch bên phía Fleetwood ở lượt thứ 4 đã cản phá thành công Bruno Guimaraes. Thời cơ là đây, và Haughey đã không mắc sai lầm nào ở lượt thứ 5, mang lại chiến thắng lịch sử cho đội bóng mà 14 năm trước còn đá giải nghiệp dư.

Pha bóng quyết định của trận đấu, thủ môn Jay Lynch cản phá cú sút 11m của Guimaraes

Pha bóng quyết định của trận đấu, thủ môn Jay Lynch cản phá cú sút 11m của Guimaraes

Tỷ số trận đấu: Fleetwood Town 1-1 Arsenal.

Ghi bàn

- Fleetwood Town: Lupalo-Bi 21'

- Arsenal: Gyokeres 50'

Tỷ số luân lưu: Fleetwood Town 5-3 Arsenal.

- Fleetwood Town: Coughlan, Neal, Davies, Cannon, Haughey

- Arsenal: Odegaard, Havertz, Gyokeres, Guimaraes (hỏng)

Thẻ đỏ: Dowman 85'

Đội hình xuất phát: 

Fleetwood Town: Lynch, Potter, Haughey, Rooney, Neal, Batty, Bennett, Helm, McLean, Loupalo-Bi, Evans.

Arsenal: Meslier; Timber, Salmon, Mosquera, Hincapie; Zubimendi, Lewis-Skelly, Havertz; Dowman, Gyokeres, O'Neill.

8

Chelsea - Man Utd 22.10

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Chelsea
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Trước 19:30 ngày 31/10
Thể lệ
Con trai Rooney ghi 4 bàn trong 44 phút, fan MU đòi đưa lên đội chính
Con trai Rooney ghi 4 bàn trong 44 phút, fan MU đòi đưa lên đội chính

Kai Rooney, con trai cả của huyền thoại Wayne Rooney, gây chú ý khi ghi 4 bàn chỉ trong 44 phút, giúp U18 Man Utd vùi dập Burnley 6-0.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/ket-qua-bong-da-fleetwood-town-arsenal-loat...

-28/10/2026 03:54 AM (GMT+7)
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