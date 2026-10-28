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Tin mới nhất bóng đá sáng 28/10: Ligue 1 có thể đồng loạt hoãn cuối tuần này

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Ban tổ chức Ligue 1 đang phải tính tới khả năng hoãn thi đấu tất cả các trận cuối tuần này.

Ligue 1 có thể đồng loạt hoãn cuối tuần này

Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp Pháp đang tổ chức họp khẩn để bàn về khả năng đình chỉ thi đấu Ligue 1 và Ligue 2 trên toàn quốc, do tình trạng an ninh bất ổn vì các cuộc bạo động. Theo hãng thông tấn AFP, vòng đấu cuối tuần này của Ligue 1 thậm chí có thể hoãn hết, mặc dù đã có một số trận được dời lịch như trận Lyon – Angers, Nice – Rennes và Lorient – Brest.

Nước Pháp đang chìm trong bạo loạn và nhiều trận đấu có nguy cơ bị hoãn

Nước Pháp đang chìm trong bạo loạn và nhiều trận đấu có nguy cơ bị hoãn

Barcelona bị phạt tượng trưng vụ Alvarez

LĐBĐ Tây Ban Nha đã công bố án phạt dành cho Barcelona sau vụ Julian Alvarez. Theo đơn kiến nghị của Atletico Madrid, Barca đã có những hành động tiếp cận trái phép Alvarez dù cầu thủ này đang thuộc biên chế Atletico và Atletico chưa cho phép 2 bên liên hệ với nhau. Barca dù vậy sẽ chỉ bị phạt 602 euro, một mức phạt mang tính tượng trưng, và FIFA cũng sẽ không điều tra sâu thêm vụ này.

Neymar có thể bị treo giò 6 trận

Mùa giải 2026 cho Santos của Neymar có thể đã tới hồi kết sau thẻ đỏ của anh trước Bahia trong trận hòa 1-1. Neymar ở trận đó đã bị thẻ đỏ sau hành vi che mồm chửi Rodrigo Nestor bên phía Bahia, và hành động này xảy ra khi Neymar trước đó đã bị thẻ vàng vì ném bóng vào cầu thủ này. Ủy ban kỷ luật giải VĐQG Brazil có thể treo giò Neymar tận 6 trận và điều đó đồng nghĩa nghỉ hết mùa, do Santos cũng chỉ còn đá có 6 trận nữa.

PSG hỏi mượn Estevao

Nhiều nguồn tin tại Pháp cho biết Paris Saint-Germain đã đặt vấn đề mượn Estevao của Chelsea trong tháng 1 tới. Tình trạng chấn thương của Kvaratskhelia lẫn Dembele đã khiến lực lượng tấn công của PSG mỏng đi và PSG hy vọng sẽ có Estevao trong lúc cầu thủ người Brazil dự bị ở Chelsea.

Pierre Sage chưa bị sa thải

Tờ The Guardian (Anh) cho hay ban lãnh đạo Crystal Palace sẽ chưa sa thải Pierre Sage dù Palace đã rơi xuống thứ 17 trên BXH Premier League sau khi thua 2 trận gần nhất. Sage tuy nhiên sẽ khó giữ được ghế nếu đà phong độ hiện tại tiếp tục, thậm chí Palace có thể “xuống tay” nếu họ thua tiếp Fulham ở League Cup đêm nay (2h45, 29/10).

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Chelsea - Man Utd 22.10

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Chelsea
Manchester United
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Trước 19:30 ngày 31/10
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Tin mới nhất bóng đá tối 27/10: PSG tính chiêu mộ sao gốc Việt Ibrahim Maza
Tin mới nhất bóng đá tối 27/10: PSG tính chiêu mộ sao gốc Việt Ibrahim Maza

Sky Germany đưa tin Paris Saint-Germain đang cân nhắc chiêu mộ Ibrahim Maza của Bayer Leverkusen trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

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Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/tin-moi-nhat-bong-da-sang-2810-ligue-1-co-t...

-28/10/2026 00:55 AM (GMT+7)
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