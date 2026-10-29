Kết quả bóng đá Liverpool - Chelsea: Dấu ấn những quả 11m (League Cup)

Liverpool thay 7 vị trí trong đội hình chơi trận này với mục tiêu giữ sức cho Arsenal cuối tuần, trong khi Chelsea cũng xoay vòng với 4 sự thay đổi. Liverpool dù vậy đá rất hăng từ đầu trận và có một số tình huống đánh biên khá nguy hiểm, nhưng các pha bóng cuối của họ không đủ độ chính xác.

Rogers mở tỷ số cho Chelsea từ chấm 11m, nhưng Gakpo gỡ hòa cũng từ quả penalty chỉ sau đó 3 phút

Chelsea chỉ rình rập phản công nhưng rất thiếu độ sắc, dù vậy ở phút 38 họ đột nhiên được quả penalty sau pha xoạc sau thiếu tỉnh táo của Gravenberch với Caicedo trong vòng cấm Liverpool. Morgan Rogers đánh lừa Mamardashvili để Chelsea vượt lên, nhưng không lâu sau đến lượt Liverpool hưởng 11m từ pha để bóng chạm đầu ngón tay của Fofana (trọng tài vẫn tinh mắt phát hiện ra), và Gakpo cũng lừa Penders để Liverpool quân bình 1-1.

Hai bên tiếp tục ăn miếng trả miếng đầy gay cấn trong hiệp 2. Penders đã xuất sắc từ chối cú đánh đầu cận thành của Araujo phút 62 và 3 phút sau cản tiếp cú đá đổi hướng của Barcola, trong khi Mamardashvili cũng ngăn Chelsea ghi bàn khi từ chối cơ hội của Palestra phút 78. 2 phút sau, Wirtz đã có cơ hội vô-lê cận thành từ đường chuyền đầu của Gakpo, nhưng may cho Chelsea khi Fofana đã chắn bóng cứu nguy.

Trận đấu vào luôn loạt luân lưu để phân thắng bại sau 90 phút hòa nhau. Cung bậc cảm xúc thật sự như tàu lượn: Liverpool có cơ hội định đoạt sau khi Valentin Barco nhảy chân sáo đưa bóng đập cột, nhưng Tsimikas lại sút vọt xà ngang và người cũ Jordan Henderson bắt đội bóng cũ phải đá tiếp. Kế đó ở lượt 7, Gravenberch lần 2 mang tội khi sút quá dễ và bị Penders cản phá, nhưng Mamardashvili đã cứu Liverpool khi cản phá Emegha.

Fofana sút vọt xà ngang, cú sút 11m hỏng mang lại chiến thắng cho Liverpool

Cuối cùng loạt luân lưu đã dừng ở lượt 8, Joe Gomez dứt điểm rất hiểm vào góc cao cho Liverpool trong khi Fofana lại đá vọt lên trời. Thắng 6-5 trong loạt "đấu súng", Liverpool đoạt vé vào tứ kết.

Tỷ số trận đấu: Liverpool 1-1 Chelsea.

Ghi bàn (kiến tạo):

- Liverpool: Gakpo 43' (pen)

- Chelsea: Rogers 40' (pen)

Tỷ số luân lưu: Liverpool 6-5 Chelsea.

- Liverpool: Mac Allister, Isak, Gakpo, Wirtz, Tsimikas (hỏng), Barcola, Gravenberch (hỏng), Gomez.

- Chelsea: Neto, Rogers, Lavia, Barco (hỏng), Henderson, Colwill, Emegha (hỏng), Fofana (hỏng).

Đội hình xuất phát:

Liverpool: Mamardashvili, Araujo, Gomez, Van Dijk, Tsimikas, Gravenberch, Nyoni, McConnell, Gakpo, Ngumoha, Koumas.

Chelsea: Penders, Acheampong, Fofana, Lacroix, Gusto, Lavia, Henderson, Caicedo, Neto, Rogers, Welbeck.

Liverpool Chelsea Sút khung thành 10(4) 11(4) Thời gian kiểm soát bóng 52% 48% Phạm lỗi 12 9 Thẻ vàng 2 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 3 Phạt góc 7 5 Cứu thua 3 3