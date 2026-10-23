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Tin mới nhất bóng đá sáng 23/10: Klopp cổ vũ cho Barcelona thắng El Clasico

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

HLV Klopp cho biết ông đã luôn và sẽ cổ vũ cho Barcelona thắng trận El Clasico tới.

Klopp cổ vũ cho Barcelona thắng El Clasico

HLV Jurgen Klopp mới đây cho biết ông sẽ cổ vũ cho Barcelona đánh bại Real Madrid ở trận El Clasico, nhưng ông cũng nói vốn mình đã cổ vũ cho Barca trong những trận trước. Ông giải thích: “Trong quá khứ tôi cổ vũ cho Barca vì tôi không ưa hành vi của Pepe và một số hậu vệ Real Madrid khác, họ toàn cố ý tìm cách khiến đối thủ chấn thương. Nhưng bây giờ tôi cổ vũ cho đội đá thứ bóng đá ở trình độ cao hơn”.

HLV Jurgen Klopp cùng Michael Ballack tham gia bình luận trận Bayern Munich - Arsenal

HLV Jurgen Klopp cùng Michael Ballack tham gia bình luận trận Bayern Munich - Arsenal

Kane đoạt giải hay nhất mùa 2025/26 của tờ Marca

Tờ thể thao Marca tại Madrid đã trao giải thưởng “100 Marca” để tôn vinh mùa giải 2025/26 của Harry Kane. Anh đã đoạt giải với số điểm 3962 điểm từ phiếu bầu của 226 cử tri bao gồm các nhà báo, cựu cầu thủ và HLV. Lamine Yamal không bỏ quá xa Kane khi có 3937 điểm xếp thứ 2, trong khi Kylian Mbappe về thứ 3 với 3440 điểm.

Cảnh sát Paris kêu gọi hoãn trận PSG – Lyon

Đang có một rắc rối lớn cho trận PSG – Lyon khi cảnh sát Paris mới đây đã yêu cầu dời trận đấu này từ Chủ nhật tới sang đá vào thứ Hai, nhưng thứ Hai trùng lễ trao Quả bóng Vàng mà nhiều cầu thủ PSG sẽ đến dự. Hiện an ninh tại Paris đang bất ổn do làn sóng bạo loạn và hôi của, và vấn đề an ninh khiến việc tổ chức trận đấu này vào hôm nào sẽ do chính quyền thành phố quyết định.

Szoboszlai nghỉ khoảng 3 trận

Sau khi tái phát chấn thương ở trận thắng Brentford, Dominik Szoboszlai được chẩn đoán sẽ phải ngồi ngoài khoảng 3 trận tới của Liverpool. Anh nhiều khả năng sẽ trở lại kịp đầu tháng 11, nhưng trước mắt ngôi sao người Hungary sẽ vắng mặt trước Brighton, Chelsea (League Cup) và Arsenal, đều là 3 trận đấu khó.

Napoli được rao bán với giá 2 tỷ euro

Ông trùm sản xuất điện ảnh Aurelio De Laurentiis đang rao bán Napoli với giá 2 tỷ euro giữa lúc ông này đang đàm phán với doanh nhân Matt Rizzetta. De Laurentiis không còn thiết tha với Napoli khi không chịu đầu tư cho CLB những năm gần đây, tuy nhiên ông này vẫn đòi mức giá rất cao dù Napoli đang nợ nhiều và không sở hữu sân vận động. Rizzetta đang là chủ sở hữu của CLB Campobasso FC đá ở Serie C, lẫn đội bóng rổ Napoli Basket.

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Chelsea - Man Utd 22.10

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Chelsea
Manchester United
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Trước 19:30 ngày 31/10
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Tin mới nhất bóng đá tối 22/10: Carragher chỉ trích Fernandes là “nỗi ô nhục”
Tin mới nhất bóng đá tối 22/10: Carragher chỉ trích Fernandes là “nỗi ô nhục”

Jamie Carragher gay gắt chỉ trích Bruno Fernandes sau khi tiền vệ người Bồ Đào Nha dường như công khai phê phán chiến thuật của HLV Michael Carrick...

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Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/tin-moi-nhat-bong-da-sang-2310-klopp-co-vu-...

-23/10/2026 00:42 AM (GMT+7)
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