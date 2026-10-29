Đua xe F1, Mexico City GP: Cuối tuần lịch sử cho Antonelli ở độ cao hơn 2000m

Mexico City GP diễn ra tại trường đua Hermanos Rodríguez ở độ cao hơn 2000m so với mực nước biển. F1 có chặng chính thức tính điểm đầu tiên tại đây vào năm 1963, khi Jim Clark giành chiến thắng, và Mexico đã trở thành chặng khép lại mùa giải truyền thống trong vài năm sau đó.

Chặng đua đã trở lại F1 vào năm 2015, mang tên gọi Mexico City từ năm 2021, với Max Verstappen đã giành chiến thắng tại đây 5 lần, nhiều hơn bất kỳ tay đua nào khác.

Các tay đua đối mặt với thử thách từ không khí loãng

Dưới đây là những lý do tại sao đường đua này đòi hỏi rất nhiều từ chiếc xe, và tại sao chặng đua này đáng để theo dõi từ cua đầu tiên cho đến cua cuối cùng.

Đua xe trong bầu không khí loãng

Autodromo Hermanos Rodriguez được xây dựng vào năm 1959 khi tận dụng các con đường trong công viên thể thao Magdalena Mixiuhca, nằm ngay phía đông trung tâm Mexico City, và được đặt theo tên của hai anh em tay đua Ricardo và Pedro Rodriguez. Cấu trúc đường đua phần lớn giữ nguyên theo thiết kế ban đầu, nhưng cua Peraltada nay đã được cắt đôi, chuyển hướng vòng đua đi thẳng xuyên qua khu vực sân vận động.

Ở độ cao này, không khí loãng làm giảm lực ép xuống (downforce) mà chiếc xe có thể tạo ra, vì vậy các đội đua phải sử dụng cấu hình downforce tối đa mà chiếc xe vẫn có cảm giác thiếu độ bám. Vị trí pole nằm cách điểm phanh cua 1 tới 830m - một khoảng cách đủ dài để những chiếc xe phía sau tận dụng núp gió từ chiếc xe phía trước.

Podium cuộc đua năm 2025

Khu vực sân bóng chày là nơi đua xe kết hợp với giải trí, với lễ trao giải podium được tổ chức tại đây vào chiều Chủ Nhật. Một vòng đua ở đây đòi hỏi sự quyết đoán phanh xe và sự kiên nhẫn ở các khu vực khác.

Diễn biến tại Mexico City Grand Prix 2025

Lando Norris đã chuyển hóa pole thành chiến thắng cho McLaren, dẫn đầu từ khi xuất phát và cán đích với cách biệt hơn 30 giây trước Charles Leclerc. 04 chiếc xe đã tranh chấp vị trí dẫn đầu khi vào cua đầu tiên, nhưng Norris đã bứt lên trước và không gặp khó khăn thêm lần nào nữa. Verstappen đã bám đuổi Leclerc trong những vòng cuối, nhưng tay đua Ferrari đã giữ vững vị trí và cán đích nhanh hơn 0,725 giây so với Verstappen ở vị trí P3. Ollie Bearman giành vị trí thứ tư tốt nhất sự nghiệp cho Haas, kìm chân Oscar Piastri (P5).

Điểm nổi bật của Autodromo Hermanos Rodriguez

Những chiếc xe F1 lần đầu đua tại đây năm 1962, trong một sự kiện không tính điểm vô địch. Đường đua dài 4,304 km với 17 khúc cua, và chặng Grand Prix diễn ra trong 71 vòng.

Toàn cảnh Autodromo Hermanos Rodriguez nhìn từ trên cao

Từ vạch xuất phát, các xe chạy dọc chiều dài đoạn thẳng chính đến khu vực phanh đầu tiên, sau đó trải qua một chuỗi các vùng phanh gấp ở phần đầu vòng đua trước khi đến phân đoạn 2 dễ thở hơn. Phân đoạn cuối rẽ vào khu vực sân vận động, nơi khán giả có thể nhìn xuống khoang lái khi các xe chạy qua với tốc độ thấp, trước khi khúc cua cuối cùng dẫn trở lại đoạn thẳng xuất phát/về đích.

Vòng chạy nhanh nhất trong Grand Prix được thiết lập năm 2021, khi Valtteri Bottas lập kỷ lục 1 phút 17,774 giây cho Mercedes.

Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Mexico City

Mexico City từng chứng kiến chức vô địch thế giới được định đoạt, kỷ lục chiến thắng trong mùa giải bị phá vỡ và một tay đua nước chủ nhà bước lên bục podium.

Dưới đây là một số khoảnh khắc nổi bật nhất:

2015 – Trong ngày F1 tái xuất Hermanos Rodriguez, Nico Rosberg dẫn từ đầu đến cuối, đánh bại người đồng đội Lewis Hamilton với khoảng cách 1,954 giây. Cả hai chiếc Ferrari đều bỏ cuộc, đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2006 không có chiếc xe nào của “ngựa chiến” được xếp hạng hoàn thành cuộc đua.

Rosberg năm 2015

2017 – Người giành pole Sebastian Vettel, Verstappen và Hamilton cùng kè kè song song khi tiến vào cua 1. Va chạm sau đó khiến Vettel phải thay cánh gió trước và Hamilton bị thủng lốp, đẩy cả hai xuống cuối đoàn đua. Verstappen tiếp tục giành chiến thắng, trong khi vị trí thứ 9 của Hamilton đủ để anh ấn định chức vô địch thế giới thứ 4 khi mùa giải còn hai chặng nữa.

2018 – Verstappen giành chiến thắng năm thứ hai liên tiếp, và Hamilton lại một lần nữa đăng quang chức vô địch tại Mexico. Vị trí thứ 4 giúp anh trở thành nhà vô địch thế giới 5 lần, gia nhập hàng ngũ với Juan Manuel Fangio và Michael Schumacher.

2021 – Người giành pole Bottas thất thế khi Verstappen lướt qua phía ngoài cả hai chiếc Mercedes ở cua đầu tiên, và tay đua Red Bull tiếp tục giành chiến thắng. Đồng đội của anh, Sergio Perez về thứ ba, kém Hamilton 1,1 giây, trở thành tay đua người Mexico đầu tiên giành podium tại chặng sân nhà.

2022 – Verstappen bảo vệ lợi thế pole để có chiến thắng thứ 14 trong mùa giải, một kỷ lục mới của F1, vượt qua mốc 13 chiến thắng mà Schumacher đạt được năm 2004 và Vettel năm 2013. Hamilton về nhì và Perez một lần nữa đứng thứ ba trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

2024 – Carlos Sainz mất ngôi đầu vào tay Verstappen khi xuất phát nhưng đã đòi lại được sau giai đoạn xe an toàn, có chiến thắng thứ 4 trong sự nghiệp. Phía sau anh, Verstappen nhận hai án phạt 10 giây vì ép Norris rời đường đua trong khi tranh chấp vị trí và về đích thứ sáu, trong khi Norris xếp hạng 2.

Sau chiến thắng thuyết phục tại Austin, Kimi Antonelli đang có cơ hội lớn đăng quang tại Mexico City. Liệu ai có thể cản bước tài năng trẻ của Mercedes?