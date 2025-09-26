Tin mới nhất bóng đá sáng 26/9: Ronaldo kêu gọi Ancelotti đưa Neymar trở lại tuyển Brazil

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Utrecht vs Olympique Lyonnais 26/09/25 - Trực tiếp
Logo Utrecht - UTR Utrecht
0
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
0
Salzburg vs Porto 26/09/25 - Trực tiếp
Logo Salzburg - RBS Salzburg
0
Logo Porto - POR Porto
0
Aston Villa vs Bologna 26/09/25 - Trực tiếp
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
1
Logo Bologna - BOL Bologna
0
Real Oviedo vs Barcelona
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Bayern Munich vs Werder Bremen
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
PVF-CAND vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Brentford vs Manchester United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
St. Pauli vs Bayer Leverkusen
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Mainz 05 vs Borussia Dortmund
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Burnley
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Leeds United vs AFC Bournemouth
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Liverpool
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Lorient vs Monaco
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Juventus vs Atalanta
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Nottingham Forest vs Sunderland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Cagliari vs Inter Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs Wolverhampton Wanderers
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
PSG vs Auxerre
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Thép Xanh Nam Định vs Công An Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Ninh Bình
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Aston Villa vs Fulham
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs Arsenal
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Barcelona vs Real Sociedad
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Milan vs Napoli
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 26/9: Ronaldo kêu gọi Ancelotti đưa Neymar trở lại tuyển Brazil

Sự kiện: Điểm tin bóng đá
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bản tin bóng đá cập nhật sáng 26/9: Huyền thoại Ronaldo "béo" kêu gọi HLV Carlo Ancelotti đưa Neymar trở lại tuyển Brazil trước thềm World Cup 2026.

Ronaldo kêu gọi Ancelotti đưa Neymar trở lại tuyển Brazil

Dù đã tìm lại phong độ trong màu áo Santos sau ca phẫu thuật dây chằng chéo năm 2023, Neymar vẫn không nằm trong kế hoạch của HLV Carlo Ancelotti tại tuyển Brazil vì “lý do chuyên môn”. Trong bối cảnh đó, huyền thoại Ronaldo “béo” đã lên tiếng bảo vệ đàn em và kêu gọi HLV Ancelotti trao cơ hội cho ngôi sao 33 tuổi trước thềm World Cup 2026.

Ronaldo "béo"&nbsp;dành sự ủng hộ tuyệt đối cho Neymar

Ronaldo "béo" dành sự ủng hộ tuyệt đối cho Neymar

Phát biểu tại một sự kiện với BolaVip, “Người ngoài hành tinh” khẳng định: “Cậu ấy vẫn là cầu thủ quan trọng của tuyển Brazil. Chúng ta không có ai khác như Neymar. Hy vọng cậu ấy đạt 100% thể trạng tại World Cup, vì nếu có Neymar sung sức, Brazil chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều”.

HLV Tây Ban Nha đáp trả Flick về chấn thương Yamal

Mới đây, khi được hỏi về lời chỉ trích từ HLV Hansi Flick của Barcelona trong sự kiện tại quê hương Logrono (thủ phủ vùng La Rioja, Tây Ban Nha), HLV Luis De La Fuente của Tây Ban Nha đã đưa ra câu trả lời ngắn gọn: “Hôm nay, ở quê nhà, lúc này, tôi không nhớ Flick đã nói gì, và tôi cũng chẳng quan tâm”.

Đầu tháng này, HLV Flick tỏ ra bức xúc khi đổ lỗi cho HLV De La Fuente vì đã sử dụng Lamine Yamal dù cầu thủ 18 tuổi không đạt thể trạng tốt.

Ekitike bị phạt sau tấm thẻ đỏ “ngớ ngẩn” ở League Cup

Theo Daily Mail, Hugo Ekitike bị HLV Arne Slot phạt trừ hai tuần lương, tương đương khoảng 500.000 bảng, sau khi tiền đạo người Pháp nhận thẻ đỏ “ngớ ngẩn” trong trận thắng 2-1 trước Southampton ở League Cup. Tiền đạo người Pháp sẽ bị treo giò trận Liverpool gặp Crystal Palace ở Premier League cuối tuần này.

Đây là tổn thất lớn cho Liverpool khi Alexander Isak, bản hợp đồng 125 triệu bảng, vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất. Ekitike sẽ trở lại khi “Lữ đoàn đỏ” hành quân đến sân Galatasaray ở Champions League vào tuần tới.

HLV Dortmund cảnh báo Bellingham

Tiền vệ Jobe Bellingham, em trai của Jude Bellingham, đã nhận lời cảnh báo thẳng thắn từ HLV Niko Kovac của Dortmund về thời gian thi đấu. Phát biểu trên Kicker, chiến lược gia người Croatia cho biết: “Cầu thủ nào cũng muốn chơi mọi phút, nhưng mỗi trận chỉ có 11 người được ra sân. Khi ký hợp đồng ở đây, bạn không chỉ nhận đãi ngộ cao, mà còn phải đối mặt với sự cạnh tranh dữ dội”.

Hiện tại, Marcel Sabitzer và Felix Nmecha đang là những lựa chọn ưu tiên của HLV Kovac ở hàng tiền vệ, trong khi Bellingham phải ngồi dự bị. Dù khẳng định Bellingham “rất có tiềm năng”, HLV Kovac nhắn nhủ cầu thủ trẻ người Anh cần “thích nghi và trưởng thành dần trong môi trường Bundesliga”.

Sao Inter Milan tiết lộ lý do thua đậm chung kết Cúp C1

Trung vệ Francesco Acerbi của Inter Milan vừa chia sẻ về thất bại 0-5 trước PSG ở chung kết Champions League. Cầu thủ 37 tuổi nói với Sky Sport Italia: “Sau trận đấu, chúng tôi nhìn nhau mà thậm chí không tức giận, bởi mọi chuyện đã kết thúc ngay từ đầu.

Tôi thấy sự mệt mỏi về tinh thần. Chúng tôi đã tiêu hao quá nhiều năng lượng trên chặng đường đi đến chung kết. Một tuần sau khi Scudetto được định đoạt, chúng tôi tin rằng sau khi đánh bại Bayern và Barcelona, Inter hoàn toàn có thể vô địch Cúp C1. Nhiều người còn nói chúng tôi là ứng cử viên số một, và chúng tôi cảm nhận sức ép đó.

Chúng tôi đến chung kết trong tình trạng kiệt sức, trong khi PSG chuẩn bị quá kỹ, họ chơi một trận hoàn hảo và chúng tôi không có nhiều cơ hội. Khi bị dẫn 0-2, nếu gỡ lại một bàn, có lẽ cục diện đã khác, nhưng hôm đó chúng tôi không đạt 100%. Thất bại là xứng đáng”.

8

Ateltico Madrid - Real Madrid 27.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Ateltico Madrid
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 21:15 ngày 27/09
Thể lệ
Chelsea sắp tái ngộ Mourinho, bị tố lợi dụng "Người đặc biệt" để kiếm lời
Chelsea sắp tái ngộ Mourinho, bị tố lợi dụng "Người đặc biệt" để kiếm lời

Người hâm mộ Chelsea phẫn nộ vì giá vé xem trận gặp Benfica ở Cúp C1 bị độn lên quá cao.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/09/2025 00:17 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN