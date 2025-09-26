Tin mới nhất bóng đá sáng 26/9: Ronaldo kêu gọi Ancelotti đưa Neymar trở lại tuyển Brazil

Ronaldo kêu gọi Ancelotti đưa Neymar trở lại tuyển Brazil

Dù đã tìm lại phong độ trong màu áo Santos sau ca phẫu thuật dây chằng chéo năm 2023, Neymar vẫn không nằm trong kế hoạch của HLV Carlo Ancelotti tại tuyển Brazil vì “lý do chuyên môn”. Trong bối cảnh đó, huyền thoại Ronaldo “béo” đã lên tiếng bảo vệ đàn em và kêu gọi HLV Ancelotti trao cơ hội cho ngôi sao 33 tuổi trước thềm World Cup 2026.

Ronaldo "béo" dành sự ủng hộ tuyệt đối cho Neymar

Phát biểu tại một sự kiện với BolaVip, “Người ngoài hành tinh” khẳng định: “Cậu ấy vẫn là cầu thủ quan trọng của tuyển Brazil. Chúng ta không có ai khác như Neymar. Hy vọng cậu ấy đạt 100% thể trạng tại World Cup, vì nếu có Neymar sung sức, Brazil chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều”.

HLV Tây Ban Nha đáp trả Flick về chấn thương Yamal

Mới đây, khi được hỏi về lời chỉ trích từ HLV Hansi Flick của Barcelona trong sự kiện tại quê hương Logrono (thủ phủ vùng La Rioja, Tây Ban Nha), HLV Luis De La Fuente của Tây Ban Nha đã đưa ra câu trả lời ngắn gọn: “Hôm nay, ở quê nhà, lúc này, tôi không nhớ Flick đã nói gì, và tôi cũng chẳng quan tâm”.

Đầu tháng này, HLV Flick tỏ ra bức xúc khi đổ lỗi cho HLV De La Fuente vì đã sử dụng Lamine Yamal dù cầu thủ 18 tuổi không đạt thể trạng tốt.

Ekitike bị phạt sau tấm thẻ đỏ “ngớ ngẩn” ở League Cup

Theo Daily Mail, Hugo Ekitike bị HLV Arne Slot phạt trừ hai tuần lương, tương đương khoảng 500.000 bảng, sau khi tiền đạo người Pháp nhận thẻ đỏ “ngớ ngẩn” trong trận thắng 2-1 trước Southampton ở League Cup. Tiền đạo người Pháp sẽ bị treo giò trận Liverpool gặp Crystal Palace ở Premier League cuối tuần này.

Đây là tổn thất lớn cho Liverpool khi Alexander Isak, bản hợp đồng 125 triệu bảng, vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất. Ekitike sẽ trở lại khi “Lữ đoàn đỏ” hành quân đến sân Galatasaray ở Champions League vào tuần tới.

HLV Dortmund cảnh báo Bellingham

Tiền vệ Jobe Bellingham, em trai của Jude Bellingham, đã nhận lời cảnh báo thẳng thắn từ HLV Niko Kovac của Dortmund về thời gian thi đấu. Phát biểu trên Kicker, chiến lược gia người Croatia cho biết: “Cầu thủ nào cũng muốn chơi mọi phút, nhưng mỗi trận chỉ có 11 người được ra sân. Khi ký hợp đồng ở đây, bạn không chỉ nhận đãi ngộ cao, mà còn phải đối mặt với sự cạnh tranh dữ dội”.

Hiện tại, Marcel Sabitzer và Felix Nmecha đang là những lựa chọn ưu tiên của HLV Kovac ở hàng tiền vệ, trong khi Bellingham phải ngồi dự bị. Dù khẳng định Bellingham “rất có tiềm năng”, HLV Kovac nhắn nhủ cầu thủ trẻ người Anh cần “thích nghi và trưởng thành dần trong môi trường Bundesliga”.

Sao Inter Milan tiết lộ lý do thua đậm chung kết Cúp C1

Trung vệ Francesco Acerbi của Inter Milan vừa chia sẻ về thất bại 0-5 trước PSG ở chung kết Champions League. Cầu thủ 37 tuổi nói với Sky Sport Italia: “Sau trận đấu, chúng tôi nhìn nhau mà thậm chí không tức giận, bởi mọi chuyện đã kết thúc ngay từ đầu.

Tôi thấy sự mệt mỏi về tinh thần. Chúng tôi đã tiêu hao quá nhiều năng lượng trên chặng đường đi đến chung kết. Một tuần sau khi Scudetto được định đoạt, chúng tôi tin rằng sau khi đánh bại Bayern và Barcelona, Inter hoàn toàn có thể vô địch Cúp C1. Nhiều người còn nói chúng tôi là ứng cử viên số một, và chúng tôi cảm nhận sức ép đó.

Chúng tôi đến chung kết trong tình trạng kiệt sức, trong khi PSG chuẩn bị quá kỹ, họ chơi một trận hoàn hảo và chúng tôi không có nhiều cơ hội. Khi bị dẫn 0-2, nếu gỡ lại một bàn, có lẽ cục diện đã khác, nhưng hôm đó chúng tôi không đạt 100%. Thất bại là xứng đáng”.