"Ông trùm" giao chỉ tiêu cho Amorim để trụ lại MU, có sẵn 3 HLV dự phòng

INEOS vẫn đề phòng với Amorim

MU đã tạm thoát khỏi khủng hoảng với chiến thắng 2-1 trước Chelsea ở Old Trafford cuối tuần qua. Tuy nhiên trước khi trận đấu diễn ra, khởi đầu mùa bóng không tốt của “Quỷ Đỏ” đã khiến ban lãnh đạo MU phải trấn an dư luận rằng họ đặt niềm tin vào HLV Ruben Amorim.

HLV Ruben Amorim tạm an toàn sau trận thắng Chelsea

Nhưng thực tế cho thấy ngay cả các lãnh đạo của INEOS cũng không còn chắc chắn về niềm tin của họ dành cho HLV người Bồ Đào Nha. Amorim đang có thành tích thắng với MU tệ nhất trong các đời HLV làm việc tại CLB kể từ sau Đệ nhị Thế chiến, và ông càng khiến các fan hoài nghi với những phát biểu rằng ông sẽ không thay đổi đấu pháp “tủ” của mình kể cả nếu nó không hợp cầu thủ MU.

Mới đây tờ The Mirror cho biết việc Amorim gặp Sir Jim Ratcliffe tuần trước đúng là để tỷ phú người Anh bảo đảm tương lai của Amorim tại Old Trafford. Nhưng phương án dự phòng vẫn phải được lập và INEOS đã có một danh sách rút gọn 3 HLV trưởng họ có thể bổ nhiệm trong trường hợp phải sa thải Amorim.

Mục tiêu trở lại châu Âu

Nguồn tin cho biết danh sách này hiện có HLV Oliver Glasner của Crystal Palace, Marco Silva của Fulham và Andoni Iraola của Bournemouth. Đây đều là các HLV trưởng mà ban lãnh đạo MU đánh giá họ có thể đàm phán nhanh để đưa về CLB được nếu cần thay tướng, và danh sách này có thể thay đổi tùy theo tình hình.

HLV Oliver Glasner sẽ được ưu tiên tiếp cận nếu MU phải sa thải Amorim

Mục tiêu của mùa giải này cho Amorim là giành vé trở lại đấu trường cúp châu Âu, không nhất thiết phải là Champions League. Do vậy Amorim khó bị sa thải trong năm nay khi bối cảnh cuộc đua chưa rõ ràng, nhưng sang nửa sau mùa giải sẽ là câu chuyện khác. Nếu MU khi đó quanh quẩn ở nửa cuối BXH thì Amorim khó lòng trụ lại.

Đáng chú ý là trong 3 ứng viên được đề cập nêu trên, HLV Glasner chỉ còn 1 năm hợp đồng tại Palace và ông vẫn chưa gia hạn. Nếu phải sa thải Amorim sau mùa giải này, MU sẽ cố gắng mời Glasner về, khi đó họ chỉ mất tiền đền bù cho Amorim chứ không phải đền bù hợp đồng của Glasner với Palace.