"Ông trùm" giao chỉ tiêu cho Amorim để trụ lại MU, có sẵn 3 HLV dự phòng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lille vs Brann
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Brann - BRA Brann
-
Utrecht vs Olympique Lyonnais
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Salzburg vs Porto
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Porto - POR Porto
-
Aston Villa vs Bologna
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Real Oviedo vs Barcelona
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Bayern Munich vs Werder Bremen
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
PVF-CAND vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Brentford vs Manchester United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
St. Pauli vs Bayer Leverkusen
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Mainz 05 vs Borussia Dortmund
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Burnley
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Leeds United vs AFC Bournemouth
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Liverpool
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Lorient vs Monaco
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Juventus vs Atalanta
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Nottingham Forest vs Sunderland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Cagliari vs Inter Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs Wolverhampton Wanderers
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
PSG vs Auxerre
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Thép Xanh Nam Định vs Công An Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Ninh Bình
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Aston Villa vs Fulham
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs Arsenal
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Barcelona vs Real Sociedad
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Milan vs Napoli
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

"Ông trùm" giao chỉ tiêu cho Amorim để trụ lại MU, có sẵn 3 HLV dự phòng

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26 Ruben Amorim
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ban lãnh đạo MU có danh sách dự phòng những HLV có thể thay thế Amorim, nếu họ sa thải ông vì không hoàn thành chỉ tiêu.

   

INEOS vẫn đề phòng với Amorim

MU đã tạm thoát khỏi khủng hoảng với chiến thắng 2-1 trước Chelsea ở Old Trafford cuối tuần qua. Tuy nhiên trước khi trận đấu diễn ra, khởi đầu mùa bóng không tốt của “Quỷ Đỏ” đã khiến ban lãnh đạo MU phải trấn an dư luận rằng họ đặt niềm tin vào HLV Ruben Amorim.

HLV Ruben Amorim tạm an toàn sau trận thắng Chelsea

HLV Ruben Amorim tạm an toàn sau trận thắng Chelsea

Nhưng thực tế cho thấy ngay cả các lãnh đạo của INEOS cũng không còn chắc chắn về niềm tin của họ dành cho HLV người Bồ Đào Nha. Amorim đang có thành tích thắng với MU tệ nhất trong các đời HLV làm việc tại CLB kể từ sau Đệ nhị Thế chiến, và ông càng khiến các fan hoài nghi với những phát biểu rằng ông sẽ không thay đổi đấu pháp “tủ” của mình kể cả nếu nó không hợp cầu thủ MU.

Mới đây tờ The Mirror cho biết việc Amorim gặp Sir Jim Ratcliffe tuần trước đúng là để tỷ phú người Anh bảo đảm tương lai của Amorim tại Old Trafford. Nhưng phương án dự phòng vẫn phải được lập và INEOS đã có một danh sách rút gọn 3 HLV trưởng họ có thể bổ nhiệm trong trường hợp phải sa thải Amorim.

Mục tiêu trở lại châu Âu

Nguồn tin cho biết danh sách này hiện có HLV Oliver Glasner của Crystal Palace, Marco Silva của Fulham và Andoni Iraola của Bournemouth. Đây đều là các HLV trưởng mà ban lãnh đạo MU đánh giá họ có thể đàm phán nhanh để đưa về CLB được nếu cần thay tướng, và danh sách này có thể thay đổi tùy theo tình hình.

HLV Oliver Glasner sẽ được ưu tiên tiếp cận nếu MU phải sa thải Amorim

HLV Oliver Glasner sẽ được ưu tiên tiếp cận nếu MU phải sa thải Amorim

Mục tiêu của mùa giải này cho Amorim là giành vé trở lại đấu trường cúp châu Âu, không nhất thiết phải là Champions League. Do vậy Amorim khó bị sa thải trong năm nay khi bối cảnh cuộc đua chưa rõ ràng, nhưng sang nửa sau mùa giải sẽ là câu chuyện khác. Nếu MU khi đó quanh quẩn ở nửa cuối BXH thì Amorim khó lòng trụ lại.

Đáng chú ý là trong 3 ứng viên được đề cập nêu trên, HLV Glasner chỉ còn 1 năm hợp đồng tại Palace và ông vẫn chưa gia hạn. Nếu phải sa thải Amorim sau mùa giải này, MU sẽ cố gắng mời Glasner về, khi đó họ chỉ mất tiền đền bù cho Amorim chứ không phải đền bù hợp đồng của Glasner với Palace.

8

Ateltico Madrid - Real Madrid 27.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Ateltico Madrid
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 21:15 ngày 27/09
Thể lệ
MU vui vì Liverpool - Chelsea "hành xác" ở League Cup, Ekitike - Garnacho thành trò cười (Clip 1 phút)
MU vui vì Liverpool - Chelsea "hành xác" ở League Cup, Ekitike - Garnacho thành trò cười (Clip 1 phút)

Việc phải "cày ải" ở League Cup khiến Liverpool, Chelsea bất lợi hơn MU trong cuộc đua Ngoại hạng Anh.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/09/2025 15:09 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN