Khám phá mức lương “khủng” biến Yamal thành cầu thủ tuổi teen giàu nhất thế giới

💎 Bản hợp đồng dành cho siêu sao tương lai

Theo trang Capology và The Athletic, hợp đồng mới của Yamal với Barcelona kéo dài đến năm 2031, mang về cho anh mức lương 16 triệu euro/năm (trước thuế), tức khoảng 320.000 euro/tuần (tương đương 10 tỷ đồng/tuần).

Lamine Yamal gây sốc với mức thu nhập ở tuổi 18

Không chỉ dừng lại ở đó, tiền thưởng thành tích có thể giúp thu nhập hàng năm của Yamal đạt ngưỡng 40 triệu euro trước thuế, theo Sport Bible. Đây là con số khiến ngay cả những ngôi sao lớn cũng phải nể phục.

💰 Tài sản ròng ở tuổi 18

Dù chưa có con số chính xác, các nguồn tin ước tính tài sản cá nhân của Yamal hiện đạt 5 - 8 triệu USD, bao gồm lương, thưởng và các hợp đồng chưa chính thức. Trước đó, tờ Tempo (Indonesia) từng mô tả anh là “cầu thủ 17 tuổi đã sở hữu tài sản bảy con số”, được đăng tải vài tháng trước khi anh bước sang tuổi 18.

Thu nhập từ quảng cáo của Yamal chưa được công bố, nhưng nhiều thương hiệu lớn đã sẵn sàng xếp hàng để hợp tác với ngôi sao trẻ đang vươn tầm quốc tế.

⚡ Áp lực khổng lồ sau ánh hào quang

Với một cầu thủ trẻ, những con số này vừa là mơ ước vừa là gánh nặng. Một nguồn tin nội bộ Barcelona chia sẻ: “Đây là số tiền thay đổi cả cuộc đời, nhưng đồng thời cũng mang đến áp lực cực lớn. CLB xem cậu ấy là gương mặt của tương lai, vì vậy bản hợp đồng vừa dài, vừa lớn đến thế”.

Những bản hợp đồng này không chỉ để tưởng thưởng cho tài năng, mà còn để ngăn chặn sự nhòm ngó từ các đội bóng khác. Hợp đồng của Yamal kèm điều khoản phá vỡ trị giá 1 tỷ euro (theo beIN SPORTS và BBC) - con số gần như đảm bảo "Sao Mai" 18 tuổi sẽ gắn bó cả sự nghiệp ở Camp Nou.

🌟 Hiện tượng cả trong bóng đá lẫn tài chính

Những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Barcelona và Tây Ban Nha đã biến Yamal thành hiện tượng cả về chuyên môn lẫn tài chính. Anh được so sánh với các huyền thoại, dù họ chưa từng có mức lương này ở tuổi 18.

Yamal tỏa sáng trong màu áo Barcelona, trở thành niềm hy vọng mới của đội bóng

Nhưng đi kèm mức lương khủng là áp lực không nhỏ. Mỗi trận đấu đều bị soi xét, mỗi lần sa sút đều bị phóng đại. “Cậu ấy vẫn chỉ là một thiếu niên, nhưng cả thế giới đã kỳ vọng Yamal thi đấu như một lão tướng”, cây bút thể thao Javier Morales nhận định.