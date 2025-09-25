Yamal hụt Quả bóng vàng vì "chưa đủ tuổi", thống kê kém Mbappe và sao NHA

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lille vs Brann
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Brann - BRA Brann
-
Utrecht vs Olympique Lyonnais
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Salzburg vs Porto
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Porto - POR Porto
-
Aston Villa vs Bologna
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Real Oviedo vs Barcelona
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Bayern Munich vs Werder Bremen
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
PVF-CAND vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Brentford vs Manchester United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
St. Pauli vs Bayer Leverkusen
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Mainz 05 vs Borussia Dortmund
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Burnley
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Leeds United vs AFC Bournemouth
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Liverpool
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Lorient vs Monaco
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Juventus vs Atalanta
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Nottingham Forest vs Sunderland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Cagliari vs Inter Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs Wolverhampton Wanderers
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
PSG vs Auxerre
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Thép Xanh Nam Định vs Công An Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Ninh Bình
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Aston Villa vs Fulham
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs Arsenal
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Barcelona vs Real Sociedad
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Milan vs Napoli
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Yamal hụt Quả bóng vàng vì "chưa đủ tuổi", thống kê kém Mbappe và sao NHA

Sự kiện: Lamine Yamal Ousmane Dembele Barcelona
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Chủ tịch La Liga lí giải nguyên nhân Lamine Yamal chỉ về nhì trong cuộc đua Quả bóng vàng 2025.

🧒 Thất bại đáng tiếc của Yamal trước Dembele

Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Ousmane Dembele, trong khi Lamine Yamal chỉ xếp ở vị trí thứ 2. Dù vậy, "Sao Mai" 18 tuổi thuộc biên chế Barcelona lại trở thành cầu thủ đầu tiên giành được Kopa Trophy – giải thưởng dành cho cầu thủ U21 xuất sắc nhất – 2 năm liên tiếp.

Mùa giải vừa qua, cả Dembele lẫn Yamal đều cùng các đội bóng chủ quản là PSG, Barcelona giành mọi danh hiệu quốc nội. Dù vậy, chức vô địch Champions League là yếu tố khiến Dembele chiếm ưu thế trong mắt giới chuyên môn.

Chủ tịch La Liga cho rằng Yamal còn quá trẻ để đoạt Quả bóng vàng

Chủ tịch La Liga cho rằng Yamal còn quá trẻ để đoạt Quả bóng vàng

Xét về thống kê cá nhân, chân sút 28 tuổi là Vua phá lưới Ligue 1 với 21 bàn thắng (35 bàn trên mọi đấu trường), còn Yamal khép lại mùa giải với 18 pha lập công trên mọi đấu trường. Tổng cộng, Dembele có tới 51 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng sau 53 trận (35 bàn, 16 kiến tạo), còn thành tích của Yamal là 43 bàn/55 trận (18 bàn, 25 kiến tạo).

🏆 Hụt Quả bóng Vàng vì... quá trẻ

Dù vậy, phát biểu mới đây, Chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas cho rằng việc Yamal chưa thể giành Quả bóng Vàng là do anh còn quá trẻ, chứ không hoàn toàn liên quan tới chuyên môn. Trong quá khứ, cầu thủ trẻ nhất lịch sử đoạt Quả bóng vàng là huyền thoại Ronaldo "béo" khi 21 tuổi (năm 1997).

“Nếu Yamal lớn hơn 23 tuổi, tôi chắc chắn cậu ấy đã giành Quả bóng Vàng. Nhưng vì cậu ấy còn quá trẻ, ban tổ chức đã trao cho cậu ấy giải thưởng khác. Nếu duy trì phong độ như hiện tại, tôi tin không nghi ngờ gì Yamal sẽ giành Quả bóng Vàng trong tương lai", Javier Tebas nhận định.

Dù chưa thể bước lên bục cao nhất, Yamal vẫn được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho Quả bóng Vàng 2026. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại Barcelona và góp phần giúp ĐT Tây Ban Nha chinh phục World Cup 2026, cơ hội để Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất giành danh hiệu này hoàn toàn khả thi.

Yamal xếp thứ 3 châu Âu về chỉ số&nbsp;qua người thành công

Yamal xếp thứ 3 châu Âu về chỉ số qua người thành công

🚀 Mohammed Kudus bất ngờ vượt Yamal và Mbappé ở thống kê tấn công đặc biệt

Kể từ đầu mùa giải 2025/26, Yamal đóng góp 2 bàn và 2 kiến tạo tại La Liga cho Barcelona, bên cạnh 17 lần rê bóng qua người thành công. Dù vậy, theo trang StatMuse, trong danh sách những cầu thủ dẫn đầu các giải VĐQG hàng đầu châu Âu về số lần rê bóng thành công, tiền đạo người Tây Ban Nha xếp thứ 3, sau Kylian Mbappe (18 lần) và Mohammed Kudus. Ngôi sao thuộc biên chế Tottenham hoàn thành 19 pha qua người sau 5 trận.

Trên thực tế, Yamal mới thi đấu 3 trận, ít hơn Kudus 3 trận. StatMuse nhấn mạnh, Kudus thực hiện tới 39 tình huống rê bóng, nhiều hơn hẳn Yamal hay Mbappe, chưa kể cầu thủ người Ghana xếp thứ 5 châu Âu về số lần thua tranh chấp tay đôi nhiều nhất.

8

Ateltico Madrid - Real Madrid 27.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Ateltico Madrid
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 21:15 ngày 27/09
Thể lệ
"Ông trùm" Barca hé lộ thời điểm Yamal tái xuất, có kịp đấu PSG cúp C1?
"Ông trùm" Barca hé lộ thời điểm Yamal tái xuất, có kịp đấu PSG cúp C1?

Sao trẻ Lamine Yamal đang chạy đua với thời gian để bình phục chấn thương lưng. Chủ tịch Joan Laporta bất ngờ hé lộ thời điểm siêu sao 18 tuổi có thể...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/09/2025 15:07 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Lamine Yamal Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN