Yamal hụt Quả bóng vàng vì "chưa đủ tuổi", thống kê kém Mbappe và sao NHA

🧒 Thất bại đáng tiếc của Yamal trước Dembele

Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Ousmane Dembele, trong khi Lamine Yamal chỉ xếp ở vị trí thứ 2. Dù vậy, "Sao Mai" 18 tuổi thuộc biên chế Barcelona lại trở thành cầu thủ đầu tiên giành được Kopa Trophy – giải thưởng dành cho cầu thủ U21 xuất sắc nhất – 2 năm liên tiếp.

Mùa giải vừa qua, cả Dembele lẫn Yamal đều cùng các đội bóng chủ quản là PSG, Barcelona giành mọi danh hiệu quốc nội. Dù vậy, chức vô địch Champions League là yếu tố khiến Dembele chiếm ưu thế trong mắt giới chuyên môn.

Chủ tịch La Liga cho rằng Yamal còn quá trẻ để đoạt Quả bóng vàng

Xét về thống kê cá nhân, chân sút 28 tuổi là Vua phá lưới Ligue 1 với 21 bàn thắng (35 bàn trên mọi đấu trường), còn Yamal khép lại mùa giải với 18 pha lập công trên mọi đấu trường. Tổng cộng, Dembele có tới 51 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng sau 53 trận (35 bàn, 16 kiến tạo), còn thành tích của Yamal là 43 bàn/55 trận (18 bàn, 25 kiến tạo).

🏆 Hụt Quả bóng Vàng vì... quá trẻ

Dù vậy, phát biểu mới đây, Chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas cho rằng việc Yamal chưa thể giành Quả bóng Vàng là do anh còn quá trẻ, chứ không hoàn toàn liên quan tới chuyên môn. Trong quá khứ, cầu thủ trẻ nhất lịch sử đoạt Quả bóng vàng là huyền thoại Ronaldo "béo" khi 21 tuổi (năm 1997).

“Nếu Yamal lớn hơn 23 tuổi, tôi chắc chắn cậu ấy đã giành Quả bóng Vàng. Nhưng vì cậu ấy còn quá trẻ, ban tổ chức đã trao cho cậu ấy giải thưởng khác. Nếu duy trì phong độ như hiện tại, tôi tin không nghi ngờ gì Yamal sẽ giành Quả bóng Vàng trong tương lai", Javier Tebas nhận định.

Dù chưa thể bước lên bục cao nhất, Yamal vẫn được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho Quả bóng Vàng 2026. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại Barcelona và góp phần giúp ĐT Tây Ban Nha chinh phục World Cup 2026, cơ hội để Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất giành danh hiệu này hoàn toàn khả thi.

Yamal xếp thứ 3 châu Âu về chỉ số qua người thành công

🚀 Mohammed Kudus bất ngờ vượt Yamal và Mbappé ở thống kê tấn công đặc biệt

Kể từ đầu mùa giải 2025/26, Yamal đóng góp 2 bàn và 2 kiến tạo tại La Liga cho Barcelona, bên cạnh 17 lần rê bóng qua người thành công. Dù vậy, theo trang StatMuse, trong danh sách những cầu thủ dẫn đầu các giải VĐQG hàng đầu châu Âu về số lần rê bóng thành công, tiền đạo người Tây Ban Nha xếp thứ 3, sau Kylian Mbappe (18 lần) và Mohammed Kudus. Ngôi sao thuộc biên chế Tottenham hoàn thành 19 pha qua người sau 5 trận.

Trên thực tế, Yamal mới thi đấu 3 trận, ít hơn Kudus 3 trận. StatMuse nhấn mạnh, Kudus thực hiện tới 39 tình huống rê bóng, nhiều hơn hẳn Yamal hay Mbappe, chưa kể cầu thủ người Ghana xếp thứ 5 châu Âu về số lần thua tranh chấp tay đôi nhiều nhất.