HLV Kim Sang Sik tạm rời “ghế nóng” ĐT Việt Nam, trao quyền cho trợ lý Đinh Hồng Vinh

🔥 Kim Sang Sik toàn tâm cho U23 Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức hội quân trở lại tại Hà Nội từ ngày 29/8, trong đợt tập trung thứ 3 của năm 2025, nhằm chuẩn bị cho những trận đấu then chốt tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 (gặp Nepal trên sân nhà ngày 9/10 và trên sân khách ngày 14/10). Điểm nhấn lớn nhất lần này là việc HLV trưởng Kim Sang Sik sẽ không ngồi ghế nóng, nhường quyền chỉ đạo cho trợ lý Đinh Hồng Vinh.

HLV Kim Sang Sik tạm vắng mặt ở đợt tập trung của ĐT Việt Nam tháng 9/2025.

Đợt tập trung của tuyển quốc gia trùng thời điểm đội tuyển U23 Việt Nam bước vào “chiến dịch” vòng loại U23 châu Á 2026. Chính vì vậy, HLV Kim Sang Sik được Liên đoàn bóng đá Việt Nam giao nhiệm vụ ưu tiên cho đội trẻ U23. Trên ĐTQG, chiếc “ghế nóng” tạm thời được trao cho trợ lý Đinh Hồng Vinh, người từng có nhiều năm kinh nghiệm huấn luyện các đội trẻ lẫn V-League.

👀 Nhiều nhân tố mới góp mặt ở ĐT Việt Nam

Lần tập trung tháng 9 mang tính chất rà soát và đánh giá lực lượng. Ngoài bộ khung quen thuộc, ban huấn luyện quyết định trao cơ hội cho một loạt gương mặt mới như thủ môn Quan Văn Chuẩn (Hà Nội), hậu vệ Trần Hoàng Phúc (Công an TP.HCM), Đinh Quang Kiệt (HAGL), tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (Thép Xanh Nam Định) và tiền đạo Phạm Gia Hưng (Ninh Bình).

Bên cạnh đó, đội tuyển cũng chào đón sự trở lại của hai cầu thủ quan trọng sau chấn thương: Doãn Ngọc Tân (Đông Á Thanh Hóa) và Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel). Sự góp mặt của họ giúp gia tăng sự cạnh tranh ở hàng phòng ngự và tuyến giữa.

⚽ Hai “quân xanh” chất lượng cho các bài kiểm tra

Trong thời gian đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, thầy trò quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh sẽ có 2 trận giao hữu: gặp Công an Hà Nội vào ngày 4/9 và Thép Xanh Nam Định vào ngày 7/9. Đây đều là những đối thủ mạnh, sở hữu dàn ngoại binh chất lượng, hứa hẹn mang tới những thử thách đúng nghĩa cho các phương án chiến thuật của đội tuyển.

🚀 Chạy đà quan trọng trước Asian Cup 2027

Đợt tập trung lần này được coi là bước chạy đà then chốt trước loạt trận tháng 10 tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Việc HLV Kim Sang Sik tạm thời vắng mặt để toàn tâm cùng U23, trong khi Đinh Hồng Vinh đảm nhận quyền dẫn dắt đội tuyển quốc gia, hứa hẹn sẽ mang tới nhiều thử nghiệm mới mẻ và tạo thêm động lực cạnh tranh trong nội bộ đội tuyển.

Danh sách tập trung ĐT Việt Nam tháng 9/2025.